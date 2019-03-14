首領們，大家好！
大家也許還記得，我們公佈過一些將在下次遊戲更新中實裝的遊戲優化內容。
今天，我們要告訴大家一個好消息：部分部隊訓練、法術配製、實驗室內研究升級和建築升級將迎來時間和費用的下調！内容包括：
下次更新中，我們將減少多個兵種的訓練費用以及兩項法術的配製費用。
除非有特殊說明，以下兵種或法術在所有等級的訓練/配製費用都將減少：
炸彈人
氣球兵（僅減少1至3級的訓練費用）
法師
天使（僅減少5級的訓練費用）
飛龍
皮卡超人
亡靈
野豬騎士
瓦基麗武神
戈侖石人
女巫
巨石投手（僅減少3至4級的訓練費用）
飛龍寶寶
雷電法術
狂暴法術
冰凍法術
部分兵種/法術不僅所需費用減少了，在實驗室中升級所需的時間也減少了！
在實驗室中升級以下兵種/法術的時間將減少：
野蠻人
弓箭手
巨人
哥布林
炸彈人
氣球兵
法師
天使
飛龍
皮卡超人
飛龍寶寶
亡靈
野豬騎士
瓦基麗武神
女巫（除升級時間外，部分等級的升級費用也將減少）
巨石投手
雷電法術
療傷法術
狂暴法術
彈跳法術
現在，輪到各種建築了！以下建築升至特定等級的時間和費用都將減少（特例除外）：
兵營
大本營
聖水收集器
聖水瓶
金礦
儲金罐
訓練營
實驗室
加農炮
箭塔
法師塔
防空火箭
部落城堡
特斯拉電磁塔
法術工廠
X連弩
闇黑重油提煉井
闇黑重油罐
闇黑訓練營
空氣炮
炸彈塔
地獄之塔
天鷹火炮（僅減少升級時間，升級費用未變）
攻城機器工坊（僅減少升級時間，升級費用未變）
這些改動預計將在四月的更新中上線，敬請期待！
（請注意，具體內容請以遊戲內實裝為準。）
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊