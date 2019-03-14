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2019年3月14日
Blog – Clash of Clans

遊戲優化預告！Part 3：時間及費用調整

首領們，大家好！
大家也許還記得，我們公佈過一些將在下次遊戲更新中實裝的遊戲優化內容。

今天，我們要告訴大家一個好消息：部分部隊訓練、法術配製、實驗室內研究升級和建築升級將迎來時間和費用的下調！内容包括：

部隊訓練費用和法術配製費用減少

下次更新中，我們將減少多個兵種的訓練費用以及兩項法術的配製費用。
除非有特殊說明，以下兵種或法術在所有等級的訓練/配製費用都將減少：

  • 炸彈人

  • 氣球兵（僅減少1至3級的訓練費用）

  • 法師

  • 天使（僅減少5級的訓練費用）

  • 飛龍

  • 皮卡超人

  • 亡靈

  • 野豬騎士

  • 瓦基麗武神

  • 戈侖石人

  • 女巫

  • 巨石投手（僅減少3至4級的訓練費用）

  • 飛龍寶寶

  • 雷電法術

  • 狂暴法術

  • 冰凍法術

實驗室研究升級時間減少

部分兵種/法術不僅所需費用減少了，在實驗室中升級所需的時間也減少了！
在實驗室中升級以下兵種/法術的時間將減少：

  • 野蠻人

  • 弓箭手

  • 巨人

  • 哥布林

  • 炸彈人

  • 氣球兵

  • 法師

  • 天使

  • 飛龍

  • 皮卡超人

  • 飛龍寶寶

  • 亡靈

  • 野豬騎士

  • 瓦基麗武神

  • 女巫（除升級時間外，部分等級的升級費用也將減少）

  • 巨石投手

  • 雷電法術

  • 療傷法術

  • 狂暴法術

  • 彈跳法術

建築升級時間和升級費用減少

現在，輪到各種建築了！以下建築升至特定等級的時間和費用都將減少（特例除外）：

  • 兵營

  • 大本營

  • 聖水收集器

  • 聖水瓶

  • 金礦

  • 儲金罐

  • 訓練營

  • 實驗室

  • 加農炮

  • 箭塔

  • 法師塔

  • 防空火箭

  • 部落城堡

  • 特斯拉電磁塔

  • 法術工廠

  • X連弩

  • 闇黑重油提煉井

  • 闇黑重油罐

  • 闇黑訓練營

  • 空氣炮

  • 炸彈塔

  • 地獄之塔

  • 天鷹火炮（僅減少升級時間，升級費用未變）

  • 攻城機器工坊（僅減少升級時間，升級費用未變）

這些改動預計將在四月的更新中上線，敬請期待！

（請注意，具體內容請以遊戲內實裝為準。）

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊