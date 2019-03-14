首領們，大家好！

大家也許還記得，我們公佈過一些將在下次遊戲更新中實裝的遊戲優化內容。

今天，我們要告訴大家一個好消息：部分部隊訓練、法術配製、實驗室內研究升級和建築升級將迎來時間和費用的下調！内容包括：