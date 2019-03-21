首領們，大家好！
《部落衝突》即將迎來更新，下次更新將進行一些平衡性調整，詳情如下：
許多細心的玩家注意到，在我們最新發佈的遊戲優化預告─時間及費用調整詳情中，針對女巫等級的調整是從10級大本營開始。 正如大家猜測的那樣，本次更新後，達到12級大本營可將女巫升至更高等級。除此之外，野豬騎士和戈侖冰人也可升至更高等級。具體更新數據如下：
5級女巫
10級實驗室
升級費用：200,000闇黑重油
升級時間：14天
5級女巫詳細數據：
每秒傷害值：180
生命值：480
訓練費用：220闇黑重油
最大召喚數量数量：14
訓練時間：2分24秒
9級野豬騎士
10級實驗室
升級費用：240,000闇黑重油
升級時間：14天
9級野豬騎士詳細資料：
每秒傷害值：161
生命值：920
訓練費用：96闇黑重油
訓練時間：36秒
5級戈侖冰人
10級實驗室
升級費用：200,000闇黑重油
升級時間：14天
每秒傷害值：40
生命值：3,400
訓練費用：240闇黑重油
摧毀冰凍時間：7秒
訓練時間：2分24秒
本次更新還將對部分兵種、法術、建築等進行平衡性調整！
戈侖冰人
戈侖冰人被摧毀時會產生強大的冰凍效果，無論在進攻還是防禦時都能發揮奇效。 由於此獨特的冰凍效果，我們將再次對戈侖冰人進行平衡性調整。調整後，根據戈侖冰人是作為防禦部隊還是進攻部隊，其被摧毀時的冰凍效果也將有所不同。
戈侖冰人作為防禦部隊時的冰凍效果持續時間調整：
1級：由4秒减至2.5秒
2級：由4.75秒减至2.75秒
3級：由5.5秒减至3秒
4級：由6.25秒减至3.25秒
5級：3.5秒
戈侖冰人作為進攻部隊時的冰凍效果作用範圍調整： 各
等級戈侖冰人的冰凍效果作用範圍提升36%
這代表什麼？
戈侖冰人作為部落援軍駐紮村莊進行防禦時，他被摧毀時的冰凍效果時間將比以前更短。 戈侖冰人作為進攻部隊被派上戰場時，其冰凍效果的持續時間和之前保持不變，同時作用範圍提升36%。
旋風陷阱
縮短各級旋風陷阱的持續時間
1級：由6秒减至5秒
2級：由8秒减至6秒
3級：由10秒减至7秒
這代表什麼？
如果你的進攻部隊觸發了旋風陷阱，他們被超強旋風困住的時間比以前更短。根據旋風陷阱等級的不同，其持續時間的縮減幅度也有所不同。 因此，你的部隊可以更快擺脫旋風的控制，從而有更多時間摧毀敵方村莊！
炸彈人和隱形炸彈
我們略微提升5至8級炸彈人的生命值，讓這個人人都愛的小不點更加堅強，同時提升7至8級隱形炸彈的傷害。
炸彈人生命值：
5級：42 → 53
6級：54 → 72
7級：62 → 82
8級：70 → 92
隱形炸彈傷害：
7級：63 → 72
8級：72 → 92
這代表什麼？
讓爆炸來的更猛烈些吧！ 這麼說，首領們都懂了吧！
本次更新還將對建築大師基地進行平衡性調整。
巨型加農炮：
巨型加農炮的炮彈在穿透戰爭機器的過程中不會再對其造成多次傷害，從而削弱炮彈對戰爭機器的殺傷力。 也就是說，調整後的巨型加農炮只會對戰爭機器造成屬性資料顯示的傷害。
這代表什麼？
戰爭機器在遇到巨型加農炮時能戰鬥得更久，不再害怕被重創。
戰爭機器：
縮短戰爭機器的恢復時間，以避免其與訓練營的訓練時間相差太大。
這代表什麼？
你的戰爭機器將比以前恢復得更快，讓你可以更快發動下一次進攻！
我們在設定介面新增一個選項，讓大家可以將家鄉村莊的白雲效果設定成烏雲效果。
新的「烏雲」效果降低雲層的亮度，如果你在光線很暗的房間裡玩遊戲，或者對亮光比較敏感，開啟烏雲效果後能減少雲層畫面對眼睛的刺激，更好地保護眼睛。
大家可以透過設定介面進行設定：
設定->更多設定->將家鄉白雲換成烏雲效果
開啟後，在家鄉看到的就是片片烏雲！
（請注意，具體內容以遊戲內實裝為主。）
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊