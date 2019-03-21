本次更新還將對建築大師基地進行平衡性調整。



巨型加農炮：

巨型加農炮的炮彈在穿透戰爭機器的過程中不會再對其造成多次傷害，從而削弱炮彈對戰爭機器的殺傷力。 也就是說，調整後的巨型加農炮只會對戰爭機器造成屬性資料顯示的傷害。



這代表什麼？ 戰爭機器在遇到巨型加農炮時能戰鬥得更久，不再害怕被重創。



戰爭機器：

縮短戰爭機器的恢復時間，以避免其與訓練營的訓練時間相差太大。

