青銅盃III聯盟賽至大師盃I聯盟賽段位將增加新的對戰規模——30v30。

部落對戰聯盟賽報名期間，處於冠軍盃III聯盟賽以下的部落將可以選擇參加15v15或者30v30的對戰。

部落首領可以選擇更多參戰成員征戰部落對戰聯盟賽！

一個部落可以同時參加15v15和30v30兩種規模的對戰嗎？

部落在報名時必須選擇參加15v15還是30v30的對戰規模。

也就是說，在單個聯盟賽賽季中，一個部落不能同時參加15v15和30v30規模的對戰。

參加30v30對戰模式需要重新計算段位嗎？

如果一個部落之前參加過部落對戰聯盟賽，那麼無論參戰成員數量多少，該部落都將在當前所在的聯盟賽段位繼續進行聯盟賽。

如果一個部落從未參加過部落對戰聯盟賽，該部落選擇15v15規模時，系統會根據其參戰成員名單上排名前15位的成員的實力來決定聯盟賽段位；該部落選擇30v30規模時，則根據排名前30位的成員的實力決定。

冠軍盃III聯盟賽至冠軍盃I聯盟賽會有30v30的對戰規模嗎？

我們只會在冠軍杯聯盟賽III以下段位中增加30v30的對戰規模，我們希望將高階聯盟賽段位的對戰規模維持在15v15。

30v30規模的對戰獎勵是否會有不同？

無論哪種對戰規模，部落對戰聯盟賽獎勵都將根據下文中新的聯盟賽獎章規則進行發放。