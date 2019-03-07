首領們，大家好！
在下次《部落衝突》大型更新中，我們將對部落對戰聯盟賽進行3項重要的優化調整，分別是：
1、新的對戰規模：30v30
2、調整部落對戰聯盟賽獎章獎勵
3、冠軍盃I聯盟賽排行榜
青銅盃III聯盟賽至大師盃I聯盟賽段位將增加新的對戰規模——30v30。
部落對戰聯盟賽報名期間，處於冠軍盃III聯盟賽以下的部落將可以選擇參加15v15或者30v30的對戰。
部落首領可以選擇更多參戰成員征戰部落對戰聯盟賽！
一個部落可以同時參加15v15和30v30兩種規模的對戰嗎？
部落在報名時必須選擇參加15v15還是30v30的對戰規模。
也就是說，在單個聯盟賽賽季中，一個部落不能同時參加15v15和30v30規模的對戰。
參加30v30對戰模式需要重新計算段位嗎？
如果一個部落之前參加過部落對戰聯盟賽，那麼無論參戰成員數量多少，該部落都將在當前所在的聯盟賽段位繼續進行聯盟賽。
如果一個部落從未參加過部落對戰聯盟賽，該部落選擇15v15規模時，系統會根據其參戰成員名單上排名前15位的成員的實力來決定聯盟賽段位；該部落選擇30v30規模時，則根據排名前30位的成員的實力決定。
冠軍盃III聯盟賽至冠軍盃I聯盟賽會有30v30的對戰規模嗎？
我們只會在冠軍杯聯盟賽III以下段位中增加30v30的對戰規模，我們希望將高階聯盟賽段位的對戰規模維持在15v15。
30v30規模的對戰獎勵是否會有不同？
無論哪種對戰規模，部落對戰聯盟賽獎勵都將根據下文中新的聯盟賽獎章規則進行發放。
部落對戰聯盟賽旨在為玩家們提供極具挑戰性的競技平台，讓全球各地的部落有機會檢視實戰技巧並證明自己的部落有實力躋身最強部落之列。這一次，我們重新設計聯盟賽獎章的獎勵規則，希望新的機制能鼓勵參賽部落發揮出全部實力，爭取得到更多獎勵！為鼓勵各部落踴躍參戰，我們將聯盟賽獎章獎勵機制調整如下文所示，以後各部落可贏得的獎章數量將取決於該部落在賽季中的表現。
每個聯盟賽段位將設定玩家可贏得的聯盟賽獎章數量上限，但該玩家最終可獲得的獎章數量將取決於他在賽季中贏得的勝利之星數量。
玩家在各聯盟賽段位中根據排名可贏取的聯盟賽獎章數量如下：
如前文所述，每個玩家最終可贏得的獎章數量將取決於他在賽季中獲得的勝利之星數量。 系統將使用下表中的百分比來計算每個玩家最終可贏得的獎章數量（基於該玩家獲得的勝利之星數量）：
如果玩家所在部落處於冠軍盃I聯盟賽，且該部落獲得第1名，那麼該玩家最多可獲得508枚獎章。但是，如果該玩家在賽季中僅獲得7顆勝利之星，那麼該玩家最多能獲得457枚獎章（508*90%）。
如果該玩家獲得8顆及以上的勝利之星，那麼他可獲得全部508枚獎章。
此調整是為了鼓勵玩家在部落對戰聯盟賽期間重視自己的作戰機會，發揮最佳水準，爭取贏得所有獎章獎勵！
下次更新後，我們將在遊戲內公佈各賽季結束後的排行榜。
該排行榜將展示冠軍盃I聯盟賽中的部落排名，排名首先會考慮部落在其冠軍盃I小組中的排名，其次是該部落獲得的勝利之星數量，勝利之星數量相同時則考慮其達到的摧毀率。
（請注意，我們可能會對該排行榜中可顯示的部落數量設定上限，具體細節待定。）
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊