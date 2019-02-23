首領們，大家好！

《部落衝突》遊戲團隊目前正忙於準備下一次更新！ 按照慣例，我們將陸續公佈更新內容，但在進一步討論核心更新內容前，我們想要先和大家分享下一次更新中的遊戲性優化細節。

陷阱和防禦建築：

更新後，每次登入遊戲時，陷阱將免費自動重新佈置，X連弩、地獄之塔和天鷹火炮也將免費自動裝填彈藥。 請注意，上述防禦建築進行防禦時仍然會消耗彈藥，如果您不登入遊戲，它們就不會自動裝填，並且最終將會消耗完之前裝填的彈藥。

魔法物品：

魔法物品的存放位置及其圖示將被移至村莊大本營和建築大師大本營。 這個優化既能避免部落城堡圖示太多造成混亂，還能讓玩家在建築大師基地查看自己存放的魔法物品（因為建築大師基地沒有部落城堡）。

部落增援：

有人不小心增援哥布林或者炸彈人？ 更新後，在部落對戰地圖上，部落首領和副首領將可以刪除參戰成員收到的援軍。

建築工人建議升級介面：

建築工人建議升級介面優化，整個介面更加智慧，而且還可以滑動查看所有可建造、升級的項目。



我們還將進行其他遊戲性優化，敬請期待！

如果您有不錯的建議？

歡迎隨時到部落衝突Clash of Clans官方粉絲團與我們分享唷！

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊