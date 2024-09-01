歡迎來到奇幻神秘的冒險世界！
這次周期挑戰將帶大家體驗：
靈感來自桌遊的多款造型：半獸人之王、矮人守護者、薩特女皇和聖騎士勇者！
新的周期挑戰開啟，並會持續到9月30日！
挑戰1──克敵擲勝現已推出，並將持續到9月9日，而挑戰2將在9月10日推出！
此外，我們還要在此隆重宣布一個全新活動！本次活動中藏有大量寶物，將於9月11日揭曉！關於該活動的更多詳情，我們將在接下來的遊戲團隊搶先看《全面開戰》影片中與大家分享！
本月精彩活動不止於此！我們還會在9月14日至19日推出一個迷你秀活動，大本營等級達到11級以上的玩家即可參加！
當然囉，我們也不會忘掉大家喜愛的部落競賽，它將在9月22日至28日進行。
這還不是全部喔……遠遠不止這些！我們將在9月9日推出一次重大更新，屆時將帶來許多新功能，所以記得準時收看《全面開戰》唷！
我們將對《部落衝突》的黃金通行證系統做出一些調整。從9月1日開始，黃金通行證專屬獎勵之路上將會有一款新的外觀物品，代替以前對應賽季主題的一款英雄造型獎勵。這個改動的主要原因是，我們想為玩家帶來所有人都能獲取並使用的外觀物品，不論大本營等級的高低。
我們理解這個改動可能無法令所有人都滿意。我們非常期待聽到大家對這些調整的想法和建議，以及對新外觀物品的看法。此外我們也在探討大家獲取造型的新方式！
如果大家想進一步了解9月黃金通行證中代替英雄造型的這項新的裝飾，可以查看下方關於這個外觀物品的更新預告文章！