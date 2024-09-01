歡迎來到奇幻神秘的冒險世界！

這次周期挑戰將帶大家體驗：

靈感來自桌遊的多款造型：半獸人之王、矮人守護者、薩特女皇和聖騎士勇者！

新的周期挑戰開啟，並會持續到9月30日！

挑戰1──克敵擲勝現已推出，並將持續到9月9日，而挑戰2將在9月10日推出！

此外，我們還要在此隆重宣布一個全新活動！本次活動中藏有大量寶物，將於9月11日揭曉！關於該活動的更多詳情，我們將在接下來的遊戲團隊搶先看《全面開戰》影片中與大家分享！

本月精彩活動不止於此！我們還會在9月14日至19日推出一個迷你秀活動，大本營等級達到11級以上的玩家即可參加！

當然囉，我們也不會忘掉大家喜愛的部落競賽，它將在9月22日至28日進行。