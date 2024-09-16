即將推出：迷你秀活動

我們想提醒大家，活動將於明天星期六（台北/香港時間9月14日16:00）開始。這次大家能從活動中獲得大量的戰利品，這對每個人來說會是很棒的體驗！

我們將持續與大家分享最新動態，感謝大家過去幾天所有的意見回饋與問題回報，這些對我們非常有幫助！最後，也再次感謝大家的包容與支持！

《部落衝突》團隊