首領們，大家好！
如大家所知，過去幾天遊戲遇到了一些問題，對此我們深感抱歉。遊戲團隊一直在努力解決主要問題，也發布了可選更新和維護去修復大多數問題。不幸的是，卻又產生另外的問題，使得我們不得不再次進行維護。目前團隊仍在處理以改善所有問題。
話雖如此，我們仍然不得不推遲戰場尋寶活動，直到我們確定大家能夠體驗到最佳的內容。目前尚未確定具體活動開始的時間，但請大家放心，我們會持續與大家保持溝通，一旦有最準確的資訊，會再和大家分享！
現在跟大家聊聊補償的部份，由於各項問題，以及延後了尋寶活動，故我們計劃推出：
7天雙倍勝利之星
活動開始：台北/香港時間9月14日16:00
活動結束：台北/香港時間9月21日16:00
免費寶箱
我們將提供更多免費保箱作為補償，但必須等到活動開始，以確保大家能有較好的開箱體驗。
這次免費寶箱將在遊戲中提供，等活動開始後，大家登入就可以領取。
即將推出：迷你秀活動
我們想提醒大家，活動將於明天星期六（台北/香港時間9月14日16:00）開始。這次大家能從活動中獲得大量的戰利品，這對每個人來說會是很棒的體驗！
我們將持續與大家分享最新動態，感謝大家過去幾天所有的意見回饋與問題回報，這些對我們非常有幫助！最後，也再次感謝大家的包容與支持！
《部落衝突》團隊