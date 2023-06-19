首領們，大家好！

今天我們來和大家聊聊關於黃金通行證的一些調整。從7月1日起，黃金通行證的基礎價格將提高到6.99美元，不包含當地稅費或你所在地區的貨幣匯率。



在調整價格的同時，我們會推出許多黃金通行證全新尊享福利，更有效地幫助大家加速推進遊戲進度，並確保黃金通行證仍然有很高的CP值！



更多階等，更多獎勵！

調整後的黃金通行證共有40階獎勵，但並未增加達到最後一階獎勵所需的積分。也就是說可以更頻繁地解鎖更多獎勵、尊享福利和外觀！



每個月的黃金通行證獎勵將包含總共5種符石！



建築大師資源箱

我們新增 建築大師資源箱 ，幫助大家贏取更多建築大師基地資源。在建築大師基地，每發動一次進攻，獲得的建築大師金幣也會同時存入建築大師資源箱。



另外，透過防守獲得的建築大師聖水也會同時存入建築大師資源箱。建築大師資源箱儲存量可隨著解鎖黃金通行證獎勵逐步升級，讓大家可以儲存更多透過對戰贏得的建築大師戰利品。



周期挑戰資源箱加成

周期挑戰資源箱和全新的建築大師資源箱都有尊享福利可提供資源獲取加成，大家可透過黃金通行證獎勵解鎖。該尊享福利將大幅提升當次周期挑戰期間可存入的資源。



解鎖此尊享福利可在家鄉村莊為周期挑戰資源箱提供2倍加成。也就是說，你存入周期挑戰資源箱的資源，會是所獲得戰利品的2倍。



而解鎖建築大師資源箱加成尊享福利，則可獲得建築大師資源箱4倍加成，讓大家在周期挑戰期間都能更輕鬆地贏取資源！



自動鑄幣欄位尊享福利

大家可以透過鑄幣工坊花費多餘的資源，將它們轉換成用於升級部落首都的首都金幣。透過黃金通行證解鎖全新的自動鑄幣尊享福利後，鑄幣工坊中會出現一個全新鑄幣欄位。在該欄位鑄造首都金幣不僅所需資源減半，而且不需要建築工人！



以上調整都將在7月黃金通行證上線時（7月1日）實裝，讓黃金通行證變得比以前更讚。



升級家鄉村莊、建築大師基地和部落首都都變得更簡單，我們已經等不及讓大家開始贏取全新獎勵囉！



全面開戰！

