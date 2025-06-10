2025年6月10日
Blog – Clash of Clans
黑暗年代代幣活動！
黑暗年代代幣活動資訊！
在這個小鎮，和見不得光的人打交道才能想闖出名堂！參加這次獨特的代幣活動，與教父守護者達成黑暗交易，在對戰中釋放限時兵種「討債哥布林」！
我想參加！
大本營等級達到6級以上的玩家可參加此次黑暗交易代幣活動。
活動時間
活動開始：
UTC時間6月10日上午8:00
活動結束：
UTC時間7月1日上午8:00
**7月1日**活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為UTC時間7月3日上午8:00。
全新限時兵種：討債哥布林
歡迎教父守護者的狡猾手下「討債哥布林」加入你的軍隊！
他們奪取的資源數量是普通哥布林的兩倍。
在代幣活動期間，系統將預設為你的軍隊加入10名討債哥布林
額外奪取的資源不會從敵方庫存中扣除，而是由討債哥布林自己生成。
他們擅長破解保險庫……沒錯，資源保險庫！
資源倉庫變成保險庫了？
沒錯！各村莊都將儲金罐和聖水瓶換成了密不透風的保險庫！討債哥布林會優先攻擊這些保險庫！
活動資源！
哥布林鈔票
這是黑暗年代城市裡最珍貴的資源！透過發起進攻奪取哥布林鈔票，遵守黑暗交易的承諾，讓教父守護者滿意。
惡作劇幣
只有最狡猾的大反派才會使用的貨幣！透過收集哥布林鈔票推進黑暗交易代幣活動的進度，贏取惡作劇幣以在商人精選中使用。
全新亡靈王子英雄裝備：暗黑皇冠
這件強力法寶是在一個塵封許久的證物櫃裡發現的！
友方部隊被擊殺時，暗黑皇冠會使亡靈王子的生命值和力量得到提升，共可提升3次。
全新裝飾！
像之前一樣，記得留意活動期間可獲得的特殊裝飾。
我們街頭見，首領！黑暗交易開始！
- 《部落衝突》團隊