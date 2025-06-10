在這個小鎮，和見不得光的人打交道才能想闖出名堂！參加這次獨特的代幣活動，與教父守護者達成黑暗交易，在對戰中釋放限時兵種「討債哥布林」！

我想參加！

大本營等級達到6級以上的玩家可參加此次黑暗交易代幣活動。

活動時間

活動開始：

UTC時間6月10日上午8:00

活動結束：

UTC時間7月1日上午8:00