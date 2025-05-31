在這個扭曲的賽季，英雄主義已成歷史，而一群又帥又壞反派為爭奪戰利品而大打出手！《部落衝突》迎來了黑暗和混亂的年代！

黑暗年代賽季將帶來以下內容：

6月1日至30日：可獲取黃金通行證！解鎖歌劇勇者英雄造型和更多獎勵，讓這個賽季變成難忘的時光。

6月1日至30日：如果你的村莊是經典的預設場景，那你可能會注意到這個地方變得有點……更暗了！

6月1日至9日：在這個掌控英雄特別賽季挑戰中，探索黑暗年代的陰暗街道，贏取獎勵！

6月1日至11日：部落對戰聯盟賽開始囉！再一次證明，你的部落就是最棒的部落！

6月3日至30日：黑暗年代場景震撼登場！將你的村莊打造成一座邪惡都市，變身為大反派們的巢穴。

6月5日至30日：黑暗年代反派……呃，「英雄」造型登場，準備掀起一場風波！

6月8日至16日：在第二個賽季挑戰中盡情肆虐，並在戰鬥中啟用新裝備「暗黑皇冠」！

6月10日至30日：在黑暗交易代幣活動中，和一位神祕英雄進行交易，讓限時兵種討債哥布林加入你的軍隊。他們奪取的戰利品數量是普通哥布林的兩倍。資源儲存建築也換上了全新外觀，一直持續到這個賽季結束！

6月18日至30日：旋律優美的超級裝飾登場，還有一些關「鍵」特色！

6月19日至26日：當然，這樣的賽季怎麼會少了哥布林建築工人！給他寶石他就會幫你建造。

6月22日至28日：部落競賽回歸！證明你像大力士一樣強大！

首領，你覺得你有能力在黑暗年代大放異彩嗎？是時候展現你的實力了！