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2023年10月8日
Blog – Clash of Clans

【10月更新預告#2】全新首都部隊與法術

首領，歡迎回來！

在《部落衝突》2023年10月的更新預告中，我們將為大家帶來雷霆與閃電的力量！部落首都的一大特色，就是遊戲中體型最龐大的一批部隊，像是巨型部隊。本次更新，我們將推出一種全新的巨型部隊，加入統治戰場的頂級兵種行列。

不只是這樣而已唷！我們還帶來全新首都部隊「超級礦工」，讓大家在突襲中使用。還有全新首都法術「永恆加速法術」——穿過首都戰場的最快方式！

全新巨型部隊：超級電磁炮

巨型部隊是一種為首都突襲特化的兵種。這些在戰場上巨大且笨重的龐然大物，所需空間當然也非常多！

超級電磁炮將是自部落首都上線以後，我們推出的第一個全新巨型部隊。超級電磁炮的靈感來自《部落衝突:皇室戰爭》中相對較小的電磁炮，而且它的威力卻大很多！

這種巨型部隊的移動速度較慢，不過一旦出手就威力十足。超級電磁炮會慢慢蓄能，每次攻擊都能造成大量的濺射傷害。

在哥布林礦井中建造超級電磁炮工坊後，即可解鎖超級電磁炮。

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：100

  • 移動速度：8

等級超級電磁炮工坊等級首都大本營等級生命值每秒傷害
11910000400
22911200450
331012400500
441013600550

超級電磁炮工坊

工坊等級衛城大本營等級首都大本營等級超級電磁炮等級建築升級花費生命值
1191375001500
2292750001750
331032000002000
441044000002250

全新首都部隊：超級礦工

如果你想穿過部落首都衛城中討厭的山峰和水域，那麼礦工的升級版「超級礦工」，就是你需要的兵種。憑藉手中極具代表性的工具，超級礦工可以在地下挖掘隧道，直達最近的建築，過程中不會被防禦設施攻擊，也不會被障礙物阻擋。重回地面後，敵方防禦設施才能攻擊超級礦工。他對目標的傷害會不斷提升，直到目標被摧毀，或是他自己被消滅。超級礦工被消滅時，他還會留下一顆威力巨大的炸彈，造成爆炸傷害！

  • 攻擊偏好：無

  • 傷害類型：單體目標

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：25

  • 移動速度：24

等級超級礦工訓練營等級首都大本營等級生命值每秒傷害爆炸傷害
1193400170至5101400
2293700190至5701700
33104000210至6302000
44104300230至6902300

超級礦工訓練營

訓練營等級衛城大本營等級首都大本營等級超級礦工等級建築升級花費生命值
1191175001500
2292500001700
331031500001900
441043000002100

全新首都法術：永恆加速法術

想讓首都突襲的速度變得更快？高山戈侖以大陸板塊的速度移動讓人受不了？永恆加速法術來拯救你囉！

永恆加速法術是部落首都的全新法術，它可以加速範圍內的所有首都部隊，讓他們飛速穿過戰場！永恆加速法術的效果會一直維持，即使你的部隊離開了法術範圍，也會保持加速狀態。不僅如此，這個法術還能一直留在戰場上，延續4次進攻！

永恆加速法術等級首都大本營等級速度加成
197
298
3109
41010

永恆加速法術工廠

法術等級法術工廠等級衛城大本營等級首都大本營等級建築升級花費生命值
1119250001000
2229500001150
333101250001300
444102500001450

以上就是10月更新預告的全部內容。隨著萬聖節越來越接近，更新也即將上線，我們在這裡為大家準備了繞口令：

妖魔跳，鬼怪搖，何時到來誰知道， 輕鬆笑，放肆鬧，黑五到來就知道。

*請自行腦補邪惡的奸笑聲*