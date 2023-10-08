首領，歡迎回來！
在《部落衝突》2023年10月的更新預告中，我們將為大家帶來雷霆與閃電的力量！部落首都的一大特色，就是遊戲中體型最龐大的一批部隊，像是巨型部隊。本次更新，我們將推出一種全新的巨型部隊，加入統治戰場的頂級兵種行列。
不只是這樣而已唷！我們還帶來全新首都部隊「超級礦工」，讓大家在突襲中使用。還有全新首都法術「永恆加速法術」——穿過首都戰場的最快方式！
全新巨型部隊：超級電磁炮
巨型部隊是一種為首都突襲特化的兵種。這些在戰場上巨大且笨重的龐然大物，所需空間當然也非常多！
超級電磁炮將是自部落首都上線以後，我們推出的第一個全新巨型部隊。超級電磁炮的靈感來自《部落衝突:皇室戰爭》中相對較小的電磁炮，而且它的威力卻大很多！
這種巨型部隊的移動速度較慢，不過一旦出手就威力十足。超級電磁炮會慢慢蓄能，每次攻擊都能造成大量的濺射傷害。
在哥布林礦井中建造超級電磁炮工坊後，即可解鎖超級電磁炮。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：區域濺射
目標：地面單位
所需空間：100
移動速度：8
|等級
|超級電磁炮工坊等級
|首都大本營等級
|生命值
|每秒傷害
|1
|1
|9
|10000
|400
|2
|2
|9
|11200
|450
|3
|3
|10
|12400
|500
|4
|4
|10
|13600
|550
超級電磁炮工坊
|工坊等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|超級電磁炮等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|9
|1
|37500
|1500
|2
|2
|9
|2
|75000
|1750
|3
|3
|10
|3
|200000
|2000
|4
|4
|10
|4
|400000
|2250
全新首都部隊：超級礦工
如果你想穿過部落首都衛城中討厭的山峰和水域，那麼礦工的升級版「超級礦工」，就是你需要的兵種。憑藉手中極具代表性的工具，超級礦工可以在地下挖掘隧道，直達最近的建築，過程中不會被防禦設施攻擊，也不會被障礙物阻擋。重回地面後，敵方防禦設施才能攻擊超級礦工。他對目標的傷害會不斷提升，直到目標被摧毀，或是他自己被消滅。超級礦工被消滅時，他還會留下一顆威力巨大的炸彈，造成爆炸傷害！
攻擊偏好：無
傷害類型：單體目標
目標：地面單位
所需空間：25
移動速度：24
|等級
|超級礦工訓練營等級
|首都大本營等級
|生命值
|每秒傷害
|爆炸傷害
|1
|1
|9
|3400
|170至510
|1400
|2
|2
|9
|3700
|190至570
|1700
|3
|3
|10
|4000
|210至630
|2000
|4
|4
|10
|4300
|230至690
|2300
超級礦工訓練營
|訓練營等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|超級礦工等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|9
|1
|17500
|1500
|2
|2
|9
|2
|50000
|1700
|3
|3
|10
|3
|150000
|1900
|4
|4
|10
|4
|300000
|2100
全新首都法術：永恆加速法術
想讓首都突襲的速度變得更快？高山戈侖以大陸板塊的速度移動讓人受不了？永恆加速法術來拯救你囉！
永恆加速法術是部落首都的全新法術，它可以加速範圍內的所有首都部隊，讓他們飛速穿過戰場！永恆加速法術的效果會一直維持，即使你的部隊離開了法術範圍，也會保持加速狀態。不僅如此，這個法術還能一直留在戰場上，延續4次進攻！
|永恆加速法術等級
|首都大本營等級
|速度加成
|1
|9
|7
|2
|9
|8
|3
|10
|9
|4
|10
|10
永恆加速法術工廠
|法術等級
|法術工廠等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|1
|9
|25000
|1000
|2
|2
|2
|9
|50000
|1150
|3
|3
|3
|10
|125000
|1300
|4
|4
|4
|10
|250000
|1450
以上就是10月更新預告的全部內容。隨著萬聖節越來越接近，更新也即將上線，我們在這裡為大家準備了繞口令：
妖魔跳，鬼怪搖，何時到來誰知道， 輕鬆笑，放肆鬧，黑五到來就知道。
*請自行腦補邪惡的奸笑聲*