全新巨型部隊：超級電磁炮

巨型部隊是一種為首都突襲特化的兵種。這些在戰場上巨大且笨重的龐然大物，所需空間當然也非常多！



超級電磁炮將是自部落首都上線以後，我們推出的第一個全新巨型部隊。超級電磁炮的靈感來自《部落衝突:皇室戰爭》中相對較小的電磁炮，而且它的威力卻大很多！



這種巨型部隊的移動速度較慢，不過一旦出手就威力十足。超級電磁炮會慢慢蓄能，每次攻擊都能造成大量的濺射傷害。



在哥布林礦井中建造超級電磁炮工坊後，即可解鎖超級電磁炮。



攻擊偏好：防禦設施



傷害類型：區域濺射



目標：地面單位



所需空間：100



移動速度：8



等級 超級電磁炮工坊等級 首都大本營等級 生命值 每秒傷害 1 1 9 10000 400 2 2 9 11200 450 3 3 10 12400 500 4 4 10 13600 550

超級電磁炮工坊

工坊等級 衛城大本營等級 首都大本營等級 超級電磁炮等級 建築升級花費 生命值 1 1 9 1 37500 1500 2 2 9 2 75000 1750 3 3 10 3 200000 2000 4 4 10 4 400000 2250

全新首都部隊：超級礦工

如果你想穿過部落首都衛城中討厭的山峰和水域，那麼礦工的升級版「超級礦工」，就是你需要的兵種。憑藉手中極具代表性的工具，超級礦工可以在地下挖掘隧道，直達最近的建築，過程中不會被防禦設施攻擊，也不會被障礙物阻擋。重回地面後，敵方防禦設施才能攻擊超級礦工。他對目標的傷害會不斷提升，直到目標被摧毀，或是他自己被消滅。超級礦工被消滅時，他還會留下一顆威力巨大的炸彈，造成爆炸傷害！



攻擊偏好：無



傷害類型：單體目標



目標：地面單位



所需空間：25



移動速度：24



等級 超級礦工訓練營等級 首都大本營等級 生命值 每秒傷害 爆炸傷害 1 1 9 3400 170至510 1400 2 2 9 3700 190至570 1700 3 3 10 4000 210至630 2000 4 4 10 4300 230至690 2300

超級礦工訓練營

訓練營等級 衛城大本營等級 首都大本營等級 超級礦工等級 建築升級花費 生命值 1 1 9 1 17500 1500 2 2 9 2 50000 1700 3 3 10 3 150000 1900 4 4 10 4 300000 2100

全新首都法術：永恆加速法術

想讓首都突襲的速度變得更快？高山戈侖以大陸板塊的速度移動讓人受不了？永恆加速法術來拯救你囉！



永恆加速法術是部落首都的全新法術，它可以加速範圍內的所有首都部隊，讓他們飛速穿過戰場！永恆加速法術的效果會一直維持，即使你的部隊離開了法術範圍，也會保持加速狀態。不僅如此，這個法術還能一直留在戰場上，延續4次進攻！



永恆加速法術等級 首都大本營等級 速度加成 1 9 7 2 9 8 3 10 9 4 10 10

永恆加速法術工廠

法術等級 法術工廠等級 衛城大本營等級 首都大本營等級 建築升級花費 生命值 1 1 1 9 25000 1000 2 2 2 9 50000 1150 3 3 3 10 125000 1300 4 4 4 10 250000 1450

以上就是10月更新預告的全部內容。隨著萬聖節越來越接近，更新也即將上線，我們在這裡為大家準備了繞口令：



妖魔跳，鬼怪搖，何時到來誰知道， 輕鬆笑，放肆鬧，黑五到來就知道。



*請自行腦補邪惡的奸笑聲*