首領們，大家好！

在學校裡我們學到了1+1＝2，但這次我們將那些規則拋諸腦後，因為在《部落衝突》中，1+1＝我們想要的任何結果！

當你使用16級大本營全新指標性防禦功能：合併建築時，就會產生那樣的結果！