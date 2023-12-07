首領們，大家好！
在學校裡我們學到了1+1＝2，但這次我們將那些規則拋諸腦後，因為在《部落衝突》中，1+1＝我們想要的任何結果！
當你使用16級大本營全新指標性防禦功能：合併建築時，就會產生那樣的結果！
升級到16級大本營時，不再是從商店直接購買全新防禦建築，而是可以選擇購買將多座防禦建築合併的功能。一旦滿足將2座防禦建築合併成1座超級防禦設施的最低條件，遊戲內將顯示哪2座建築能進行合併。
而最後合併的超級防禦建築，其整體效果大於2座建築相加。傷害更猛，生命值更高，整體更酷！
但關於合併，有一些注意事項必須讓大家先知道：
合併建築的操作是永久性的，一旦合併就無法拆開
合併後的建築可以放置在村莊中任何空地上
兩座用來合併的建築必須已達最高等級
一旦合併2座防禦建築，其產生的超級防禦建築將能繼續升級！
全新防禦建築：多人箭塔
將2座箭塔合而為一，就能獲得多人箭塔！
多人箭塔能瞄準3個不同的敵人，確保弓箭手會分開造成傷害。然而，當前如果沒有3個攻擊目標，則多人箭塔會集中攻擊現有可攻擊的目標。舉例來說：
如果只有1個目標，該目標會被3個弓箭手同時攻擊。
如果是2個目標，則其中之一的目標會被2個弓箭手攻擊。
讓我們感謝這個合併過程，沒有將弓箭手融合為奇怪的兵種。
多人箭塔
16本解鎖：2座
範圍：10格
傷害類型：多重目標
目標數量：3
目標：地面與空中
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|每秒傷害值
|1
|2,000萬金幣
|14天
|5,000
|110
|2
|2,200萬金幣
|15天12小時
|5,200
|120
全新防禦建築：彈跳加農炮
如果覺得將2座建築合併在一起違反了物理法則，那麼來看看這座加農炮能做些什麼！彈跳加農炮是傳統可靠的加農炮合併後的產物。
彈跳加農炮的生命值比普通加農炮高出2倍，且有著巨大炮管的它其傷害表現還更加出色。彈跳加農炮的炮彈造成的傷害超过21級加農炮2倍之多，而且還會從初始目標彈至次要目標，並造成傷害！
彈跳加農炮
16本解鎖：2座
範圍：9格
傷害類型：單一目標
目標：地面
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|每秒傷害值
|1
|2,000萬金幣
|14天
|5,400
|360
|2
|2,200萬金幣
|15天12小時
|5,700
|390
聽說最近村莊附近的森林裡，有個奇幻的小傢伙穿梭其中。明天，我們將揭開這支害羞小動物的神祕面紗！