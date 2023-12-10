隆重介紹：英雄裝備！

英雄裝備是一項全新功能，你將能為英雄搭配你想在戰鬥使用的技能。不僅可以選擇原有英雄的技能，我們還將推出你過往從未見過且強而有力的全新技能！

想給你的弓箭女皇一支射穿整個陣型的巨型箭矢？又或者想讓你的野蠻人之王用他的震地金靴摧毀城牆？首領們，準備好了嗎？是時候在《部落衝突》中改變你的進攻策略了！

原有的英雄技能，如野蠻人之王的鐵拳出擊，現在被拆分為各種可以升級並更換的英雄裝備。舉例來說，裝備野蠻人玩偶能讓野蠻人之王召喚一群狂暴的野蠻人，將其更換為另一件裝備，如嗜血鬍鬚，將移除召喚野蠻人的技能，但取而代之的是野蠻人之王在每次攻擊時都能治療自己的技能！