首領們，大家好！
大家是否厭倦你的英雄總是做相同的事情？是否希望能賦予英雄不同的技能？或者想改變一下英雄的進攻方式？那麼，我們有個解決方法想告訴你，對，就是你！如果你已達8級大本營以上，請繼續向下閱讀吧！
隆重介紹：英雄裝備！
英雄裝備是一項全新功能，你將能為英雄搭配你想在戰鬥使用的技能。不僅可以選擇原有英雄的技能，我們還將推出你過往從未見過且強而有力的全新技能！
想給你的弓箭女皇一支射穿整個陣型的巨型箭矢？又或者想讓你的野蠻人之王用他的震地金靴摧毀城牆？首領們，準備好了嗎？是時候在《部落衝突》中改變你的進攻策略了！
原有的英雄技能，如野蠻人之王的鐵拳出擊，現在被拆分為各種可以升級並更換的英雄裝備。舉例來說，裝備野蠻人玩偶能讓野蠻人之王召喚一群狂暴的野蠻人，將其更換為另一件裝備，如嗜血鬍鬚，將移除召喚野蠻人的技能，但取而代之的是野蠻人之王在每次攻擊時都能治療自己的技能！
全新建築：鐵匠鋪
在8級大本營以上將能建造全新建築──鐵匠鋪。這座新建築將是包含所有與英雄裝備相關事務的一站式店鋪。如同戰寵小屋用於升級英雄戰寵，並能戰寵指派給英雄一樣，鐵匠鋪是升級英雄裝備和設定英雄技能的地方。
|等級
|大本營等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|1
|8
|75萬金幣
|1天
|700
|震地金靴
|2
|9
|170萬金幣
|2天
|800
|巨型箭矢
|3
|10
|230萬金幣
|3天
|900
|嗜血鬍鬚
|4
|11
|300萬金幣
|4天
|1,000
|狂暴寶石
|5
|12
|550萬金幣
|5天
|1,100
|天使玩偶
|6
|13
|850萬金幣
|6天
|1,200
|治療書卷
|7
|14
|1,200萬金幣
|7天
|1,300
|-
|8
|15
|1,400萬金幣
|8天
|1,400
|-
|9
|16
|1,600萬金幣
|9天
|1,500
|-
全新資源：礦石
沒錯！英雄裝備可以升級！這代表你可以讓你最喜歡的英雄裝備變得比以前更加強大。為了升級你的裝備，你需要這些全新資源：閃光礦石、輝光礦石與星光礦石。
閃光礦石：這是最普通的礦石適用於升級所有級別的普通和史詩裝備。
輝光礦石：這種較稀有的礦石適用於提升普通和史詩英雄裝備的關鍵等級。
星光礦石：這種最稀有的礦石適用於將史詩裝備升級至某些等級上。
礦石可透過多種方式獲得，包含以下途徑：
村莊家鄉的勝利之星獎勵
部落對戰
商人
遊戲內商店
此外，如果沒有足夠的礦石完成裝備的升級，則可以使用寶石。
勝利之星礦石獎勵
|聯盟等級
|閃光礦石
|輝光礦石
|青銅III
|125
|6
|青銅II
|175
|7
|青銅II
|175
|8
|白銀III
|200
|9
|白銀II
|250
|10
|白銀II
|275
|11
|黃金III
|300
|12
|黃金II
|325
|14
|黃金I
|350
|16
|水晶III
|375
|18
|水晶II
|400
|20
|水晶II
|425
|22
|大師III
|450
|24
|大師II
|500
|26
|大師I
|525
|28
|冠軍III
|550
|30
|冠軍II
|625
|34
|冠軍I
|700
|38
|泰坦III
|775
|42
|泰坦II
|850
|46
|泰坦II
|925
|50
|傳說
|1,000
|54
在部落對戰中可獲得多少礦石？
|部落對戰獲勝
|8本
|9本
|10本
|11本
|12本
|13本
|14本
|15本
|16本
|閃光
|380
|410
|460
|560
|610
|710
|810
|960
|1,110
|輝光
|15
|18
|21
|24
|27
|30
|33
|36
|39
|星光
|0
|0
|3
|3
|4
|4
|5
|5
|6
|部落對戰落敗
|8本
|9本
|10本
|11本
|12本
|13本
|14本
|15本
|16本
|閃光
|163
|175
|197
|240
|261
|304
|347
|411
|476
|輝光
|6
|7
|9
|10
|11
|12
|14
|15
|16
|星光
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|3
不過這些數值還會根據多種變數（如部落對戰權重等而有所變化。
一旦收集到足夠的資源，就可讓裝備進行升級！
讓英雄更英勇
每位英雄都可以同時搭配2件英雄裝備。只需在鐵匠鋪內，將英雄裝備從庫存拖曳至介面中的英雄裝備欄位即可。裝備有主動或被動的技能。主動技能需要在戰鬥中手動使用。舉例來說，在進攻中啟用野蠻人之王的巨型手套技能就是很好的實例。被動技能則是直接啟用，不需要手動操作。大守護者的生命光環就是被動技能的實例。
普通裝備可升級至18級，並透過升級鐵匠鋪解鎖。
史詩裝備可升級至27級，並在特別活動期間解鎖。
有些裝備還具有增加每秒傷害值、恢復生命值、增加移動速度等附加效果。
史詩雄裝備會在更新後即將到來的特別活動中推出。
|名稱
|英雄
|稀有度
|主動/被動
|技能
|野蠻人玩偶
|野蠻人之王
|普通
|主動
|召喚狂暴野蠻人 英雄：恢復生命值 英雄：生命值提升
|狂暴藥水瓶
|野蠻人之王
|普通
|主動
|野蠻人之王獲得狂暴效果 英雄：增加傷害 英雄：增加移動速度 英雄：生命值提升
|震地金靴
|野蠻人之王
|普通
|主動
|對城牆和建築物造成地震傷害 英雄：增加傷害 英雄：生命值提升
|嗜血鬍鬚
|野蠻人之王
|普通
|被動
|野蠻人之王每次攻擊治療自己
|弓箭手玩偶
|弓箭女皇
|普通
|主動
|召喚弓箭手 英雄：恢復生命值 英雄：每秒傷害值提升
|隱形藥水瓶
|弓箭女皇
|普通
|主動
|弓箭女皇獲得隱形效果 英雄：增加傷害 英雄：生命值提升
|巨型箭矢
|弓箭女皇
|普通
|主動
|發射巨大箭矢穿過敵方村莊。 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
|天使玩偶
|弓箭女皇
|普通
|主動
|召喚天使 英雄：對自身治療 英雄：生命值提升
|永恆書卷
|大守護者
|普通
|主動
|大守護者和附近友軍單位免疫傷害
|生命寶石
|大守護者
|普通
|被動
|附近友軍單位獲得額外生命值 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
|治療書卷
|大守護者
|普通
|主動
|治療大守護者和附近友軍單位 英雄：恢復生命值 英雄：生命值提升
|狂暴寶石
|大守護者
|普通
|被動
|附近友軍單位造成額外傷害 英雄：每秒傷害值提升 英雄：增加攻擊速度
|皇家寶石
|神盾勇者
|普通
|主動
|治療神盾勇者 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
|追蹤神盾
|神盾勇者
|普通
|主動
|飛擲盾牌，在防禦建築間彈跳並造成傷害。 英雄：生命值提升
當然，毫無疑問，我們計畫在未來推出更多裝備，讓英雄比以往更具靈活性、更加強大，並且更能根據個人進攻策略調整！