Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2023年12月10日
Blog – Clash of Clans

【12月更新預告#5】英雄裝備

首領們，大家好！

大家是否厭倦你的英雄總是做相同的事情？是否希望能賦予英雄不同的技能？或者想改變一下英雄的進攻方式？那麼，我們有個解決方法想告訴你，對，就是你！如果你已達8級大本營以上，請繼續向下閱讀吧！

隆重介紹：英雄裝備！

英雄裝備是一項全新功能，你將能為英雄搭配你想在戰鬥使用的技能。不僅可以選擇原有英雄的技能，我們還將推出你過往從未見過且強而有力的全新技能！

想給你的弓箭女皇一支射穿整個陣型的巨型箭矢？又或者想讓你的野蠻人之王用他的震地金靴摧毀城牆？首領們，準備好了嗎？是時候在《部落衝突》中改變你的進攻策略了！

原有的英雄技能，如野蠻人之王的鐵拳出擊，現在被拆分為各種可以升級並更換的英雄裝備。舉例來說，裝備野蠻人玩偶能讓野蠻人之王召喚一群狂暴的野蠻人，將其更換為另一件裝備，如嗜血鬍鬚，將移除召喚野蠻人的技能，但取而代之的是野蠻人之王在每次攻擊時都能治療自己的技能！

全新建築：鐵匠鋪

在8級大本營以上將能建造全新建築──鐵匠鋪。這座新建築將是包含所有與英雄裝備相關事務的一站式店鋪。如同戰寵小屋用於升級英雄戰寵，並能戰寵指派給英雄一樣，鐵匠鋪是升級英雄裝備和設定英雄技能的地方。

等級大本營等級升級費用升級時間生命值解鎖
1875萬金幣1天700震地金靴
29170萬金幣2天800巨型箭矢
310230萬金幣3天900嗜血鬍鬚
411300萬金幣4天1,000狂暴寶石
512550萬金幣5天1,100天使玩偶
613850萬金幣6天1,200治療書卷
7141,200萬金幣7天1,300-
8151,400萬金幣8天1,400-
9161,600萬金幣9天1,500-

全新資源：礦石

沒錯！英雄裝備可以升級！這代表你可以讓你最喜歡的英雄裝備變得比以前更加強大。為了升級你的裝備，你需要這些全新資源：閃光礦石、輝光礦石與星光礦石。

  • 閃光礦石：這是最普通的礦石適用於升級所有級別的普通和史詩裝備。

  • 輝光礦石：這種較稀有的礦石適用於提升普通和史詩英雄裝備的關鍵等級。

  • 星光礦石：這種最稀有的礦石適用於將史詩裝備升級至某些等級上。

礦石可透過多種方式獲得，包含以下途徑：

  • 村莊家鄉的勝利之星獎勵

  • 部落對戰

  • 商人

  • 遊戲內商店

此外，如果沒有足夠的礦石完成裝備的升級，則可以使用寶石。

勝利之星礦石獎勵

聯盟等級閃光礦石輝光礦石
青銅III1256
青銅II1757
青銅II1758
白銀III2009
白銀II25010
白銀II27511
黃金III30012
黃金II32514
黃金I35016
水晶III37518
水晶II40020
水晶II42522
大師III45024
大師II50026
大師I52528
冠軍III55030
冠軍II62534
冠軍I70038
泰坦III77542
泰坦II85046
泰坦II92550
傳說1,00054

在部落對戰中可獲得多少礦石？

部落對戰獲勝8本9本10本11本12本13本14本15本16本
閃光3804104605606107108109601,110
輝光151821242730333639
星光003344556
部落對戰落敗8本9本10本11本12本13本14本15本16本
閃光163175197240261304347411476
輝光679101112141516
星光001111223

不過這些數值還會根據多種變數（如部落對戰權重等而有所變化。

一旦收集到足夠的資源，就可讓裝備進行升級！

讓英雄更英勇

每位英雄都可以同時搭配2件英雄裝備。只需在鐵匠鋪內，將英雄裝備從庫存拖曳至介面中的英雄裝備欄位即可。裝備有主動或被動的技能。主動技能需要在戰鬥中手動使用。舉例來說，在進攻中啟用野蠻人之王的巨型手套技能就是很好的實例。被動技能則是直接啟用，不需要手動操作。大守護者的生命光環就是被動技能的實例。

  • 普通裝備可升級至18級，並透過升級鐵匠鋪解鎖。

  • 史詩裝備可升級至27級，並在特別活動期間解鎖。

  • 有些裝備還具有增加每秒傷害值、恢復生命值、增加移動速度等附加效果。

  • 史詩雄裝備會在更新後即將到來的特別活動中推出。

名稱英雄稀有度主動/被動技能
野蠻人玩偶野蠻人之王普通主動召喚狂暴野蠻人 英雄：恢復生命值 英雄：生命值提升
狂暴藥水瓶野蠻人之王普通主動野蠻人之王獲得狂暴效果 英雄：增加傷害 英雄：增加移動速度 英雄：生命值提升
震地金靴野蠻人之王普通主動對城牆和建築物造成地震傷害 英雄：增加傷害 英雄：生命值提升
嗜血鬍鬚野蠻人之王普通被動野蠻人之王每次攻擊治療自己
弓箭手玩偶弓箭女皇普通主動召喚弓箭手 英雄：恢復生命值 英雄：每秒傷害值提升
隱形藥水瓶弓箭女皇普通主動弓箭女皇獲得隱形效果 英雄：增加傷害 英雄：生命值提升
巨型箭矢弓箭女皇普通主動發射巨大箭矢穿過敵方村莊。 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
天使玩偶弓箭女皇普通主動召喚天使 英雄：對自身治療 英雄：生命值提升
永恆書卷大守護者普通主動大守護者和附近友軍單位免疫傷害
生命寶石大守護者普通被動附近友軍單位獲得額外生命值 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
治療書卷大守護者普通主動治療大守護者和附近友軍單位 英雄：恢復生命值 英雄：生命值提升
狂暴寶石大守護者普通被動附近友軍單位造成額外傷害 英雄：每秒傷害值提升 英雄：增加攻擊速度
皇家寶石神盾勇者普通主動治療神盾勇者 英雄：每秒傷害值提升 英雄：生命值提升
追蹤神盾神盾勇者普通主動飛擲盾牌，在防禦建築間彈跳並造成傷害。 英雄：生命值提升

當然，毫無疑問，我們計畫在未來推出更多裝備，讓英雄比以往更具靈活性、更加強大，並且更能根據個人進攻策略調整！