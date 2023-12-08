首領們，大家好！
如果大家曾在家鄉村莊的樹叢間看到一隻幽靈般的小動物四處亂竄，那很可能你看到的就是全新戰寵──靈狐。或許...只是或許，我們總算有機會知道狐狸到底是怎麼叫的囉！
靈狐現蹤！
靈狐將在大本營達到16級，且戰寵小屋達到9級時解鎖。
雖然牠生性害羞，最喜歡做的事情是在森林中獨自遊蕩，但牠在戰鬥中的忠誠是無庸置疑的。當牠被召喚到戰場時，這隻活潑的狐狸會奮勇作戰，並對跟隨的英雄施展森林魔法。
牠的技能「靈隱步伐」可以讓牠自己和跟隨的英雄隱身數秒！這將帶來有趣的全新英雄策略，我們已經等不及想看大家怎麼使用牠囉！
攻擊偏好：英雄周圍4.5格內的目標
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
所需空間容量：20
移動速度：24
|大本營
|等級
|每秒傷害值
|技能持續時間
|生命值
|升級時間
|升級費用
|16
|1
|108
|3秒
|1,900
|-
|-
|16
|2
|116
|3秒
|2,000
|3天
|22.5萬闇黑重油
|16
|3
|124
|3秒
|2,100
|4天
|23.5萬闇黑重油
|16
|4
|132
|3秒
|2,200
|5天
|24.5萬闇黑重油
|16
|5
|140
|3.5秒
|2,300
|5天12小時
|25.5萬闇黑重油
|16
|6
|148
|3.5秒
|2,400
|6天
|26.5萬闇黑重油
|16
|7
|156
|3.5秒
|2,500
|6天12小時
|27.5萬闇黑重油
|16
|8
|164
|3.5秒
|2,600
|7天
|28.5萬闇黑重油
|16
|9
|172
|3.5秒
|2,700
|7天12小時
|29.5萬闇黑重油
|16
|10
|180
|4秒
|2,800
|8天
|31.5萬闇黑重油
接下來的幾天內，我們還會跟大家分享更多令人興奮的更新預告，如果想了解更多這個月即將推出的全新內容，記得再回來看看唷！
我們下次再見囉！全面開戰！