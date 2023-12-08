靈狐現蹤！

靈狐將在大本營達到16級，且戰寵小屋達到9級時解鎖。

雖然牠生性害羞，最喜歡做的事情是在森林中獨自遊蕩，但牠在戰鬥中的忠誠是無庸置疑的。當牠被召喚到戰場時，這隻活潑的狐狸會奮勇作戰，並對跟隨的英雄施展森林魔法。

牠的技能「靈隱步伐」可以讓牠自己和跟隨的英雄隱身數秒！這將帶來有趣的全新英雄策略，我們已經等不及想看大家怎麼使用牠囉！