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2023年12月8日
Blog – Clash of Clans

【12月更新預告#3】全新戰寵：靈狐

首領們，大家好！

如果大家曾在家鄉村莊的樹叢間看到一隻幽靈般的小動物四處亂竄，那很可能你看到的就是全新戰寵──靈狐。或許...只是或許，我們總算有機會知道狐狸到底是怎麼叫的囉！

靈狐現蹤！

靈狐將在大本營達到16級，且戰寵小屋達到9級時解鎖。

雖然牠生性害羞，最喜歡做的事情是在森林中獨自遊蕩，但牠在戰鬥中的忠誠是無庸置疑的。當牠被召喚到戰場時，這隻活潑的狐狸會奮勇作戰，並對跟隨的英雄施展森林魔法。

牠的技能「靈隱步伐」可以讓牠自己和跟隨的英雄隱身數秒！這將帶來有趣的全新英雄策略，我們已經等不及想看大家怎麼使用牠囉！

  • 攻擊偏好：英雄周圍4.5格內的目標

  • 傷害類型：單一目標

  • 目標：地面目標

  • 所需空間容量：20

  • 移動速度：24

大本營等級每秒傷害值技能持續時間生命值升級時間升級費用
1611083秒1,900--
1621163秒2,0003天22.5萬闇黑重油
1631243秒2,1004天23.5萬闇黑重油
1641323秒2,2005天24.5萬闇黑重油
1651403.5秒2,3005天12小時25.5萬闇黑重油
1661483.5秒2,4006天26.5萬闇黑重油
1671563.5秒2,5006天12小時27.5萬闇黑重油
1681643.5秒2,6007天28.5萬闇黑重油
1691723.5秒2,7007天12小時29.5萬闇黑重油
16101804秒2,8008天31.5萬闇黑重油

接下來的幾天內，我們還會跟大家分享更多令人興奮的更新預告，如果想了解更多這個月即將推出的全新內容，記得再回來看看唷！

我們下次再見囉！全面開戰！