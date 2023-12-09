棘木騎士登場！

棘木騎士是全新聖水部隊，將於大本營達到15級，且訓練營達到17級解鎖。這位大地勇士與大自然相處融洽，甚至不需要自己行走──大家羨慕嗎？先別走開，因為下面還有更多內容！

她會站在堅硬的樹根上進行戰鬥，可以衝破城牆，擊潰對手防禦。對於那些想要在對手防守打出破口的玩家來說，棘木騎士一定是絕佳的選擇，因為那將是她的主要目標。