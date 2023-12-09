首領們，大家好！
歡迎來到2023年12月更新預告#4！今天我們將為大家介紹即將加入《部落衝突》的全新部隊！大家是否厭倦進攻時，弓箭女皇老是卡在城牆？那她就是最適合你的兵種！準備好摧毀對手的防守吧！
棘木騎士登場！
棘木騎士是全新聖水部隊，將於大本營達到15級，且訓練營達到17級解鎖。這位大地勇士與大自然相處融洽，甚至不需要自己行走──大家羨慕嗎？先別走開，因為下面還有更多內容！
她會站在堅硬的樹根上進行戰鬥，可以衝破城牆，擊潰對手防禦。對於那些想要在對手防守打出破口的玩家來說，棘木騎士一定是絕佳的選擇，因為那將是她的主要目標。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
所需空間容量：20
移動速度：12
訓練所需時間：3分40秒
|大本營
|等級
|每秒傷害值
|對城牆每秒傷害值
|生命值
|升級時間
|升級費用
|15
|1
|210
|1萬
|7,200
|-
|-
|15
|2
|230
|1萬
|7,600
|12天
|1,900萬聖水
|16
|3
|250
|1萬
|8,000
|14天
|2,000萬聖水
請持續關注後續消息，因為我們將在分享完整的更新詳情前介紹最後的更新預告！內容超重要，相信你不會想錯過它！
在那之前，繼續全面開戰！