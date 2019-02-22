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2019年2月22日
Blog – Clash of Clans

2月平衡性調整！

首領們，大家好！

我們將對部分防禦建築和兵種進行平衡性調整。我們注意到迫擊炮和X連弩這兩個防禦建築在高等大本營的每秒傷害值現在有點過低了。 我們對遊戲裡的單位進行平衡性調整的一個難處在於：要保持它的實力和與其他單位之間的攻防平衡，但要避免使它進攻或防守的表現太強或者太弱。 所以這次平衡性調整中，我們將提升迫擊炮和X連弩的每秒傷害值，同時降低箭塔和加農炮的每秒傷害值。详情如下：

  • 加農炮：

    • 10級：65 -> 64

    • 11級：80 -> 74

    • 12級：95 -> 87

    • 13級：110 -> 100

    • 14級：120 -> 110

    • 15級：130 -> 118

    • 16級：140 -> 125

  • 箭塔：

    • 10級：65 -> 63

    • 11級：75 -> 70

    • 12級：83 -> 75

    • 13級：92 -> 80

    • 14級：108 -> 92

    • 15級：120 -> 104

    • 16級：134 -> 116

  • 迫擊炮：

    • 5級：8 -> 9

    • 6級：9 -> 11

    • 7級：11 -> 15

    • 8級：14 -> 20

    • 9級：17 -> 25

    • 10級：20 -> 30

    • 11級： 23 -> 35

  • X連弩：

    • 1級：50 -> 60

    • 2級：60 -> 70

    • 3級：70 -> 80

    • 4級：80 -> 95

    • 5級：100 -> 125

    • 6級：120 -> 155

以上調整可能會影響人海流兵種，因此我們也將對應提升野蠻人和哥布林的生命值。詳情如下：

  • 野蠻人：

    • 7級：125 -> 145

    • 8級：140 -> 205

  • 哥布林：

    • 4級：43 -> 46

    • 5級：52 -> 56

    • 6級：68 -> 76

    • 7級：74 -> 101

  • 天鷹火炮：

修正天鷹火炮可被攻擊的判定框，使其與其他防禦建築一致。相較其他防禦建築，以前遠程單位需更加接近天鷹火炮，才能進行攻擊，現在遠程單位在相同距離內就可以攻擊到天鷹火炮。

  • 部落對戰聯盟賽降級規則調整（從三月賽季起）

    • 降級

      至青銅盃聯盟賽的部落將減少為1個（適用青銅盃各階聯盟賽）

    • 晉級

      至大師盃和冠軍盃聯盟賽的部落將減少為1個（適用大師盃&冠軍盃各階聯盟賽）

    • 冠軍盃I聯盟賽中將有3個部落被降級

以上內容，請以遊戲內實裝為準，謝謝。