首領們，大家好！
我們將對部分防禦建築和兵種進行平衡性調整。我們注意到迫擊炮和X連弩這兩個防禦建築在高等大本營的每秒傷害值現在有點過低了。 我們對遊戲裡的單位進行平衡性調整的一個難處在於：要保持它的實力和與其他單位之間的攻防平衡，但要避免使它進攻或防守的表現太強或者太弱。 所以這次平衡性調整中，我們將提升迫擊炮和X連弩的每秒傷害值，同時降低箭塔和加農炮的每秒傷害值。详情如下：
加農炮：
10級：65 -> 64
11級：80 -> 74
12級：95 -> 87
13級：110 -> 100
14級：120 -> 110
15級：130 -> 118
16級：140 -> 125
箭塔：
10級：65 -> 63
11級：75 -> 70
12級：83 -> 75
13級：92 -> 80
14級：108 -> 92
15級：120 -> 104
16級：134 -> 116
迫擊炮：
5級：8 -> 9
6級：9 -> 11
7級：11 -> 15
8級：14 -> 20
9級：17 -> 25
10級：20 -> 30
11級： 23 -> 35
X連弩：
1級：50 -> 60
2級：60 -> 70
3級：70 -> 80
4級：80 -> 95
5級：100 -> 125
6級：120 -> 155
以上調整可能會影響人海流兵種，因此我們也將對應提升野蠻人和哥布林的生命值。詳情如下：
野蠻人：
7級：125 -> 145
8級：140 -> 205
哥布林：
4級：43 -> 46
5級：52 -> 56
6級：68 -> 76
7級：74 -> 101
天鷹火炮：
修正天鷹火炮可被攻擊的判定框，使其與其他防禦建築一致。相較其他防禦建築，以前遠程單位需更加接近天鷹火炮，才能進行攻擊，現在遠程單位在相同距離內就可以攻擊到天鷹火炮。
部落對戰聯盟賽降級規則調整（從三月賽季起）
降級
至青銅盃聯盟賽的部落將減少為1個（適用青銅盃各階聯盟賽）
晉級
至大師盃和冠軍盃聯盟賽的部落將減少為1個（適用大師盃&冠軍盃各階聯盟賽）
冠軍盃I聯盟賽中將有3個部落被降級
以上內容，請以遊戲內實裝為準，謝謝。