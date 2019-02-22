首領們，大家好！

我們將對部分防禦建築和兵種進行平衡性調整。我們注意到迫擊炮和X連弩這兩個防禦建築在高等大本營的每秒傷害值現在有點過低了。 我們對遊戲裡的單位進行平衡性調整的一個難處在於：要保持它的實力和與其他單位之間的攻防平衡，但要避免使它進攻或防守的表現太強或者太弱。 所以這次平衡性調整中，我們將提升迫擊炮和X連弩的每秒傷害值，同時降低箭塔和加農炮的每秒傷害值。详情如下：