首領們，大家好！

希望大家喜歡12級大本營更新帶來的全新內容，我們將其稱為“狂歡升級季”，這可不只是指遊戲內村莊的升級哦！更新推出後，我們一直留意著遊戲運行情況，以便確定哪些地方需要立即或者逐步進行優化。我們希望這次的遊戲內優化和平衡性調整讓您的遊戲體驗也進一步升級。

深思熟慮下，我們決定繼續一直進行的優化，進一步推出一些平衡性調整。

相關調整內容如下：



攻城戰車

降低攻城戰車生命值： 1級：從6300降低至5300 2級：從6720降低至5700 3級：從7140降低至6100



降低攻城戰車每秒傷害值： 1級：從300降低至250 2級：從400降低至300 3級：從500降低至350



超級皮卡



• 超級皮卡的移動速度從16提升至19

• 超級皮卡死亡爆炸觸發時間從3秒減少至1.5秒（也就是說超級皮卡被摧毀後將更快爆炸）

地獄之塔

• 多重目標模式下的攻擊範圍從9格提升至10格（單一目標模式下攻擊範圍不變，保持在9格）

遊戲經濟系統優化

提升聖水收集器和金礦的生產速度： 10級：每小時2500提升至每小時2800 11級：每小時3000提升至每小時3500 12級：每小時3500提升至每小時4200



衷心感謝每一位玩家發送遊戲相關的想法和建議，《部落衝突》團隊非常重視大家發送的內容，正是因為大家的積極參與，我們進行遊戲優化和平衡性調整，感謝大家！

