首領們，大家好！
我們有一些新內容將在本次維護期間實裝，話不多說，現在就帶大家了解！
攻城烈焰車
我們推出新的攻城機器主要的目標是創造新的方式去運送部落援軍，以作為場上強力的增援部隊。攻城機器不僅改變攻擊策略，也提供不同的運送方式，無論是用攻城戰車撞開城牆，或者是從空中送來攻城訓練營，又或者利用攻城飛艇飛越天空，攻城機器都為首領們提供戰術靈活性，但是我們推出的攻城機器中，卻少了一樣東西，那就是經典的攻城器具：巨型火力投擲發射器
攻城烈焰車是一台威力十足的攻城機器。幾乎沒人能搞懂攻城烈焰車的奇妙構造。這台機器裡裝滿烈焰精靈，它會將這些燃燒的精靈扔向敵方防禦，將敵方村莊燒得一片狼藉！攻城烈焰車雖然有著不凡的遠程輸出能力，但它並不像其他攻城機器一樣堅硬，無法承受太多傷害。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：區域濺射
目標：地面目標
所需空間：1
移動速度：6
訓練費用：10萬金幣
訓練時間：20分鐘
|等級
|每秒傷害值
|每秒最大傷害值
|生命值
|持續時間
|1
|124
|180
|1,700
|106秒
|2
|137
|200
|1,800
|112秒
|3
|151
|220
|1,900
|118秒
|4
|165
|240
|2,000
|124秒
攻城機器工坊
攻城機器工坊也在14級大本營提升等級上限。
|等級
|大本營等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|攻城機器容量
|6
|14
|1,750萬聖水
|18天
|1,500
|3
超級飛龍
快看天上！是鳥？是飛...等一下，牠看起來怎麼不太高興？為什麼牠渾身上下都燃燒著可怕的火焰？不妙，這傢伙深深地吸了一口氣……天啊，那火也太猛了吧……
這個超級部隊是：超級飛龍！
飛龍一直以來都是《部落衝突》的熱門兵種。大本營等級較低時，飛龍是玩家們使用一波流的首選兵種之一。部落對戰捐兵時，飛龍也同樣大受歡迎。作為空中部隊，飛龍會讓迫擊炮和加農炮束手無策。牠們可以在村莊上空噴吐火焰，留下一片焦土。
相比飛龍、飛龍寶寶、地獄飛龍、雷電飛龍、龍騎士以及其他龍族兵種，超級飛龍有哪些過人之處呢？答案是——超級飛龍是一等一的燒烤大師！ ……別誤會，不是說牠適合去擺燒烤攤，而是超級飛龍真的火力十足，會把所有敵人燒成灰燼！
攻擊偏好：任何
傷害類型：區域濺射
目標：地面和空中目標
所需空間：40
移動速度：14
強化費用：2.5萬闇黑重油
訓練時間：6分鐘
|等級
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|大本營等級
|7
|381
|6,200
|4.4萬聖水
|12
|8
|414
|6,600
|4.8萬聖水
|13
|9
|448
|7,000
|5.2萬聖水
|14
等級上限
我們提升一些建築的等級上限，增加可升至更高等級的城牆數量。
|建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|容量
|生產速度
|金礦
|15
|120萬聖水
|6天
|1,280
|35萬金幣
|6300/小時
|聖水收集器
|15
|120萬金幣
|6天
|1,280
|35萬聖水
|6300/小時
|闇黑重油提煉井
|9
|400萬聖水
|7天
|1,480
|3,600闇黑重油
|160/小時
城牆
14本所有剩餘城牆現在均可升至15級，也就是說一共可擁有325塊15級城牆。
平衡性調整
我們將推出一系列平衡性調整，提升一些兵種的生命值和每秒傷害值，完整調整詳情請查看下方表格。
小提醒：表格中的空白欄位表示沒有做出調整。
|兵種
|等級
|先前的生命值
|現在的生命值
|大本營等級
|野蠻人
|4
|78
|85
|7
|5
|95
|105
|8
|6
|110
|125
|9
|7
|145
|160
|10
|哥布林
|4
|46
|50
|7
|5
|56
|65
|8
|6
|76
|80
|9
|7
|101
|105
|10
|巨人
|3
|430
|450
|6
|4
|520
|600
|7
|5
|720
|800
|8
|6
|940
|1,100
|9
|7
|1,280
|1,300
|10
|法師
|4
|130
|135
|7
|5
|156
|165
|8
|6
|175
|180
|9
|7
|190
|195
|10
|野豬騎士
|3
|360
|370
|8
|4
|415
|430
|8
|5
|480
|500
|9
|瓦基麗武神
|2
|800
|850
|8
|3
|850
|950
|9
|4
|900
|1,050
|9
|5
|1,100
|1,200
|10
|6
|1,200
|1,300
|11
|兵種
|等級
|先前的生命值
|現在的生命值
|先前的每秒傷害值
|現在的每秒傷害值
|大本營等級
|皮卡超人
|1
|2,800
|3,000
|240
|260
|8
|2
|3,100
|3,400
|270
|290
|8
|3
|3,500
|3,800
|310
|320
|8
|4
|4,000
|4,300
|-
|-
|9
|5
|4,700
|4,800
|-
|-
|10
|6
|5,200
|5,300
|-
|-
|10
|兵種
|等級
|先前的每秒傷害值
|現在的每秒傷害值
|大本營等級
|亡靈
|1
|35
|38
|7
|2
|38
|41
|7
|3
|42
|44
|8
|4
|46
|47
|8
|兵種
|等級
|先前的生命值
|現在的生命值
|先前的治療量
|現在的治療量
|大本營等级
|天使
|1
|-
|35
|36
|6
|2
|600
|700
|42
|48
|7
|3
|840
|900
|55
|60
|8
|4
|-
|65
|66
|9
勝利之星獎勵
我們提高所有聯盟等級的勝利之星獎勵。
|聯盟等級
|金幣
|聖水
|闇黑重油
|未排名
|50,000
|50,000
|青銅III
|100,000
|100,000
|250
|青銅II
|150,000
|150,000
|500
|青銅I
|200,000
|200,000
|750
|白銀III
|250,000
|250,000
|1,000
|白銀II
|300,000
|300,000
|1,250
|白銀I
|350,000
|350,000
|1,500
|黃金III
|400,000
|400,000
|1,750
|黃金II
|450,000
|450,000
|2,000
|黃金I
|500,000
|500,000
|2,250
|水晶III
|550,000
|550,000
|2,500
|水晶II
|600,000
|600,000
|2,750
|水晶I
|650,000
|650,000
|3,000
|大師III
|700,000
|700,000
|3,250
|大師II
|750,000
|750,000
|3,500
|大師I
|800,000
|800,000
|3,750
|冠軍III
|850,000
|850,000
|4,000
|冠軍II
|900,000
|900,000
|4,250
|冠軍I
|940,000
|940,000
|4,500
|泰坦III
|980,000
|980,000
|4,750
|泰坦II
|1,020,000
|1,020,000
|5,000
|泰坦I
|1,060,000
|1,060,000
|5,250
|傳說
|1,100,000
|1,100,000
|5,500
升級費用與時間調降
我們針對各項內容調降升級費用和時間，簡述如下：
7至12本大部分建築的升級費用降低了10%至25%
在實驗室中升級部隊和法術的聖水費用與時間大幅調降，尤其是每個兵種的前幾個等級
英雄的升級費用與時間同樣將進行調降！適當下調野蠻人之王與弓箭女皇等級中期（30至65級）的升級費用和時間；大幅調整大守護者與神盾勇者前幾個等級的升級費用和時間，希望能讓首領能更快解鎖他們的技能
降低城牆的升級費用，6至12本的城牆升級費用減少了25%至60%
想要了解有關數據調整詳情，請點擊此處查看。