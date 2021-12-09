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2021年12月9日
Blog – Clash of Clans

2021冬季內容

首領們，大家好！

我們有一些新內容將在本次維護期間實裝，話不多說，現在就帶大家了解！

攻城烈焰車

我們推出新的攻城機器主要的目標是創造新的方式去運送部落援軍，以作為場上強力的增援部隊。攻城機器不僅改變攻擊策略，也提供不同的運送方式，無論是用攻城戰車撞開城牆，或者是從空中送來攻城訓練營，又或者利用攻城飛艇飛越天空，攻城機器都為首領們提供戰術靈活性，但是我們推出的攻城機器中，卻少了一樣東西，那就是經典的攻城器具：巨型火力投擲發射器

攻城烈焰車是一台威力十足的攻城機器。幾乎沒人能搞懂攻城烈焰車的奇妙構造。這台機器裡裝滿烈焰精靈，它會將這些燃燒的精靈扔向敵方防禦，將敵方村莊燒得一片狼藉！攻城烈焰車雖然有著不凡的遠程輸出能力，但它並不像其他攻城機器一樣堅硬，無法承受太多傷害。

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面目標

  • 所需空間：1

  • 移動速度：6

  • 訓練費用：10萬金幣

  • 訓練時間：20分鐘

等級每秒傷害值每秒最大傷害值生命值持續時間
11241801,700106秒
21372001,800112秒
31512201,900118秒
41652402,000124秒


攻城機器工坊

攻城機器工坊也在14級大本營提升等級上限。

等級大本營等級升級費用升級時間生命值攻城機器容量
6141,750萬聖水18天1,5003

超級飛龍

快看天上！是鳥？是飛...等一下，牠看起來怎麼不太高興？為什麼牠渾身上下都燃燒著可怕的火焰？不妙，這傢伙深深地吸了一口氣……天啊，那火也太猛了吧……

這個超級部隊是：超級飛龍！

飛龍一直以來都是《部落衝突》的熱門兵種。大本營等級較低時，飛龍是玩家們使用一波流的首選兵種之一。部落對戰捐兵時，飛龍也同樣大受歡迎。作為空中部隊，飛龍會讓迫擊炮和加農炮束手無策。牠們可以在村莊上空噴吐火焰，留下一片焦土。

相比飛龍、飛龍寶寶、地獄飛龍、雷電飛龍、龍騎士以及其他龍族兵種，超級飛龍有哪些過人之處呢？答案是——超級飛龍是一等一的燒烤大師！ ……別誤會，不是說牠適合去擺燒烤攤，而是超級飛龍真的火力十足，會把所有敵人燒成灰燼！

  • 攻擊偏好：任何

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面和空中目標

  • 所需空間：40

  • 移動速度：14

  • 強化費用：2.5萬闇黑重油

  • 訓練時間：6分鐘

等級每秒傷害值生命值訓練費用大本營等級
73816,2004.4萬聖水12
84146,6004.8萬聖水13
94487,0005.2萬聖水14

等級上限

我們提升一些建築的等級上限，增加可升至更高等級的城牆數量。

建築等級升級費用升級時間生命值容量生產速度
金礦15120萬聖水6天1,28035萬金幣6300/小時
聖水收集器15120萬金幣6天1,28035萬聖水6300/小時
闇黑重油提煉井9400萬聖水7天1,4803,600闇黑重油160/小時

城牆

14本所有剩餘城牆現在均可升至15級，也就是說一共可擁有325塊15級城牆。

平衡性調整

我們將推出一系列平衡性調整，提升一些兵種的生命值和每秒傷害值，完整調整詳情請查看下方表格。

小提醒：表格中的空白欄位表示沒有做出調整。

兵種等級先前的生命值現在的生命值大本營等級
野蠻人478857
5951058
61101259
714516010
哥布林446507
556658
676809
710110510
巨人34304506
45206007
57208008
69401,1009
71,2801,30010
法師41301357
51561658
61751809
719019510
野豬騎士33603708
44154308
54805009
瓦基麗武神28008508
38509509
49001,0509
51,1001,20010
61,2001,30011
兵種等級先前的生命值現在的生命值先前的每秒傷害值現在的每秒傷害值大本營等級
皮卡超人12,8003,0002402608
23,1003,4002702908
33,5003,8003103208
44,0004,300--9
54,7004,800--10
65,2005,300--10
兵種等級先前的每秒傷害值現在的每秒傷害值大本營等級
亡靈135387
238417
342448
446478
兵種等級先前的生命值現在的生命值先前的治療量現在的治療量大本營等级
天使1-35366
260070042487
384090055608
4-65669

勝利之星獎勵

我們提高所有聯盟等級的勝利之星獎勵。

聯盟等級金幣聖水闇黑重油
未排名50,00050,000
青銅III100,000100,000250
青銅II150,000150,000500
青銅I200,000200,000750
白銀III250,000250,0001,000
白銀II300,000300,0001,250
白銀I350,000350,0001,500
黃金III400,000400,0001,750
黃金II450,000450,0002,000
黃金I500,000500,0002,250
水晶III550,000550,0002,500
水晶II600,000600,0002,750
水晶I650,000650,0003,000
大師III700,000700,0003,250
大師II750,000750,0003,500
大師I800,000800,0003,750
冠軍III850,000850,0004,000
冠軍II900,000900,0004,250
冠軍I940,000940,0004,500
泰坦III980,000980,0004,750
泰坦II1,020,0001,020,0005,000
泰坦I1,060,0001,060,0005,250
傳說1,100,0001,100,0005,500

升級費用與時間調降

我們針對各項內容調降升級費用和時間，簡述如下：

  • 7至12本大部分建築的升級費用降低了10%至25%

  • 在實驗室中升級部隊和法術的聖水費用與時間大幅調降，尤其是每個兵種的前幾個等級

  • 英雄的升級費用與時間同樣將進行調降！適當下調野蠻人之王與弓箭女皇等級中期（30至65級）的升級費用和時間；大幅調整大守護者與神盾勇者前幾個等級的升級費用和時間，希望能讓首領能更快解鎖他們的技能

  • 降低城牆的升級費用，6至12本的城牆升級費用減少了25%至60%

想要了解有關數據調整詳情，請點擊此處查看