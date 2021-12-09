首領們，大家好！

我們有一些新內容將在本次維護期間實裝，話不多說，現在就帶大家了解！



攻城烈焰車

我們推出新的攻城機器主要的目標是創造新的方式去運送部落援軍，以作為場上強力的增援部隊。攻城機器不僅改變攻擊策略，也提供不同的運送方式，無論是用攻城戰車撞開城牆，或者是從空中送來攻城訓練營，又或者利用攻城飛艇飛越天空，攻城機器都為首領們提供戰術靈活性，但是我們推出的攻城機器中，卻少了一樣東西，那就是經典的攻城器具：巨型火力投擲發射器



攻城烈焰車是一台威力十足的攻城機器。幾乎沒人能搞懂攻城烈焰車的奇妙構造。這台機器裡裝滿烈焰精靈，它會將這些燃燒的精靈扔向敵方防禦，將敵方村莊燒得一片狼藉！攻城烈焰車雖然有著不凡的遠程輸出能力，但它並不像其他攻城機器一樣堅硬，無法承受太多傷害。



攻擊偏好：防禦設施



傷害類型：區域濺射



目標：地面目標



所需空間：1



移動速度：6



訓練費用：10萬金幣



訓練時間：20分鐘



等級 每秒傷害值 每秒最大傷害值 生命值 持續時間 1 124 180 1,700 106秒 2 137 200 1,800 112秒 3 151 220 1,900 118秒 4 165 240 2,000 124秒





攻城機器工坊

攻城機器工坊也在14級大本營提升等級上限。



等級 大本營等級 升級費用 升級時間 生命值 攻城機器容量 6 14 1,750萬聖水 18天 1,500 3

超級飛龍

快看天上！是鳥？是飛...等一下，牠看起來怎麼不太高興？為什麼牠渾身上下都燃燒著可怕的火焰？不妙，這傢伙深深地吸了一口氣……天啊，那火也太猛了吧……



這個超級部隊是：超級飛龍！



飛龍一直以來都是《部落衝突》的熱門兵種。大本營等級較低時，飛龍是玩家們使用一波流的首選兵種之一。部落對戰捐兵時，飛龍也同樣大受歡迎。作為空中部隊，飛龍會讓迫擊炮和加農炮束手無策。牠們可以在村莊上空噴吐火焰，留下一片焦土。



相比飛龍、飛龍寶寶、地獄飛龍、雷電飛龍、龍騎士以及其他龍族兵種，超級飛龍有哪些過人之處呢？答案是——超級飛龍是一等一的燒烤大師！ ……別誤會，不是說牠適合去擺燒烤攤，而是超級飛龍真的火力十足，會把所有敵人燒成灰燼！



攻擊偏好：任何



傷害類型：區域濺射



目標：地面和空中目標



所需空間：40



移動速度：14



強化費用：2.5萬闇黑重油



訓練時間：6分鐘



等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 大本營等級 7 381 6,200 4.4萬聖水 12 8 414 6,600 4.8萬聖水 13 9 448 7,000 5.2萬聖水 14

等級上限

我們提升一些建築的等級上限，增加可升至更高等級的城牆數量。



建築 等級 升級費用 升級時間 生命值 容量 生產速度 金礦 15 120萬聖水 6天 1,280 35萬金幣 6300/小時 聖水收集器 15 120萬金幣 6天 1,280 35萬聖水 6300/小時 闇黑重油提煉井 9 400萬聖水 7天 1,480 3,600闇黑重油 160/小時

城牆



14本所有剩餘城牆現在均可升至15級，也就是說一共可擁有325塊15級城牆。



平衡性調整

我們將推出一系列平衡性調整，提升一些兵種的生命值和每秒傷害值，完整調整詳情請查看下方表格。



小提醒：表格中的空白欄位表示沒有做出調整。



兵種 等級 先前的生命值 現在的生命值 大本營等級 野蠻人 4 78 85 7 5 95 105 8 6 110 125 9 7 145 160 10 哥布林 4 46 50 7 5 56 65 8 6 76 80 9 7 101 105 10 巨人 3 430 450 6 4 520 600 7 5 720 800 8 6 940 1,100 9 7 1,280 1,300 10 法師 4 130 135 7 5 156 165 8 6 175 180 9 7 190 195 10 野豬騎士 3 360 370 8 4 415 430 8 5 480 500 9 瓦基麗武神 2 800 850 8 3 850 950 9 4 900 1,050 9 5 1,100 1,200 10 6 1,200 1,300 11

兵種 等級 先前的生命值 現在的生命值 先前的每秒傷害值 現在的每秒傷害值 大本營等級 皮卡超人 1 2,800 3,000 240 260 8 2 3,100 3,400 270 290 8 3 3,500 3,800 310 320 8 4 4,000 4,300 - - 9 5 4,700 4,800 - - 10 6 5,200 5,300 - - 10

兵種 等級 先前的每秒傷害值 現在的每秒傷害值 大本營等級 亡靈 1 35 38 7 2 38 41 7 3 42 44 8 4 46 47 8

兵種 等級 先前的生命值 現在的生命值 先前的治療量 現在的治療量 大本營等级 天使 1 - 35 36 6 2 600 700 42 48 7 3 840 900 55 60 8 4 - 65 66 9

勝利之星獎勵

我們提高所有聯盟等級的勝利之星獎勵。



聯盟等級 金幣 聖水 闇黑重油 未排名 50,000 50,000 青銅III 100,000 100,000 250 青銅II 150,000 150,000 500 青銅I 200,000 200,000 750 白銀III 250,000 250,000 1,000 白銀II 300,000 300,000 1,250 白銀I 350,000 350,000 1,500 黃金III 400,000 400,000 1,750 黃金II 450,000 450,000 2,000 黃金I 500,000 500,000 2,250 水晶III 550,000 550,000 2,500 水晶II 600,000 600,000 2,750 水晶I 650,000 650,000 3,000 大師III 700,000 700,000 3,250 大師II 750,000 750,000 3,500 大師I 800,000 800,000 3,750 冠軍III 850,000 850,000 4,000 冠軍II 900,000 900,000 4,250 冠軍I 940,000 940,000 4,500 泰坦III 980,000 980,000 4,750 泰坦II 1,020,000 1,020,000 5,000 泰坦I 1,060,000 1,060,000 5,250 傳說 1,100,000 1,100,000 5,500

升級費用與時間調降

我們針對各項內容調降升級費用和時間，簡述如下：



7至12本大部分建築的升級費用降低了10%至25%



在實驗室中升級部隊和法術的聖水費用與時間大幅調降，尤其是每個兵種的前幾個等級



英雄的升級費用與時間同樣將進行調降！適當下調野蠻人之王與弓箭女皇等級中期（30至65級）的升級費用和時間；大幅調整大守護者與神盾勇者前幾個等級的升級費用和時間，希望能讓首領能更快解鎖他們的技能



降低城牆的升級費用，6至12本的城牆升級費用減少了25%至60%



想要了解有關數據調整詳情，請點擊此處查看。

