首領們，大家好！
《部落衝突》2023年10月更新內容！部落首都加入了全新衛城，和部落其他成員一起共同建造吧！和「哥布林礦井」衛城一同上線的，還有2種全新首都部隊，其中包括威力驚人的全新巨型部隊：超級電磁炮！全新首都法術「永恆加速法術」，讓你的首都突襲速度達到新境界！除此之外，還有全新首都防禦設施「哥布林發射器」，以及全新首都陷阱「投矛陷阱」！ 以下就讓我們來詳細介紹這次的更新吧！
全新首都衛城：哥布林礦井
重重山丘與潺潺溪流構建出全新首都衛城中一道道天然屏障。當哥布林們為了開採此處的天然資源而移居此處時，其中的建築工人發現在這鬱鬱蔥蔥的山谷中，充斥著許多可有效利用的地形，非常適合在這裡設計基地陣型。高聳的山峰與湍急的河流，形成阻絕敵軍進犯哥布林礦井的天然障礙物。
在首都大本營達到9級時解鎖
2個全新首都建築：超級電磁炮工坊和超級礦工訓練營
1個全新防禦：哥布林發射器
1個全新陷阱：投矛陷阱
1個全新首都法術：永恆加速法術
多個中立建築、裝飾以及障礙物
全新巨型部隊：超級電磁炮
巨型部隊是一種為首都突襲特化的兵種。這些在戰場上巨大且笨重的龐然大物，所需空間當然也非常多！超級電磁炮將是自部落首都上線以後，我們推出的第一個全新巨型部隊。超級電磁炮的靈感來自《部落衝突:皇室戰爭》中相對較小的電磁炮，而且它的威力卻大很多！這種巨型部隊的移動速度較慢，不過一旦出手就威力十足。超級電磁炮會慢慢蓄能，每次攻擊都能造成大量的濺射傷害。
在哥布林礦井中建造超級電磁炮工坊後，即可解鎖超級電磁炮。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：區域濺射
目標：地面單位
所需空間：100
移動速度：8
|等級
|超級電磁炮工坊等級
|首都大本營等級
|生命值
|每秒傷害
|1
|1
|9
|10000
|400
|2
|2
|9
|11200
|450
|3
|3
|10
|12400
|500
|4
|4
|10
|13600
|550
超級電磁炮工坊
|工坊等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|超級電磁炮等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|9
|1
|37500
|1500
|2
|2
|9
|2
|75000
|1750
|3
|3
|10
|3
|200000
|2000
|4
|4
|10
|4
|400000
|2250
全新首都部隊：超級礦工
如果你想穿過部落首都衛城中討厭的山峰和水域，那麼礦工的升級版「超級礦工」，就是你需要的兵種。憑藉手中極具代表性的工具，超級礦工可以在地下挖掘隧道，直達最近的建築，過程中不會被防禦設施攻擊，也不會被障礙物阻擋。重回地面後，敵方防禦設施才能攻擊超級礦工。他對目標的傷害會不斷提升，直到目標被摧毀，或是他自己被消滅。超級礦工被消滅時，他還會留下一顆威力巨大的炸彈，造成爆炸傷害！
攻擊偏好：無
傷害類型：單體目標
目標：地面單位
所需空間：25
移動速度：24
|等級
|超級礦工訓練營等級
|首都大本營等級
|生命值
|每秒傷害
|爆炸傷害
|1
|1
|9
|3400
|170至510
|1400
|2
|2
|9
|3700
|190至570
|1700
|3
|3
|10
|4000
|210至630
|2000
|4
|4
|10
|4300
|230至690
|2300
超級礦工訓練營
|訓練營等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|超級礦工等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|9
|1
|17500
|1500
|2
|2
|9
|2
|50000
|1700
|3
|3
|10
|3
|150000
|1900
|4
|4
|10
|4
|300000
|2100
全新首都法術：永恆加速法術
想讓首都突襲的速度變得更快？高山戈侖以大陸板塊的速度移動讓人受不了？永恆加速法術來拯救你囉！
永恆加速法術是部落首都的全新法術，它可以加速範圍內的所有首都部隊，讓他們飛速穿過戰場！永恆加速法術的效果會一直維持，即使你的部隊離開了法術範圍，也會保持加速狀態。不僅如此，這個法術還能一直留在戰場上，延續4次進攻！
|永恆加速法術等級
|首都大本營等級
|速度加成
|1
|9
|7
|2
|9
|8
|3
|10
|9
|4
|10
|10
永恆加速法術工廠
|法術等級
|法術工廠等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|建築升級花費
|生命值
|1
|1
|1
|9
|25000
|1000
|2
|2
|2
|9
|50000
|1150
|3
|3
|3
|10
|125000
|1300
|4
|4
|4
|10
|250000
|1450
全新首都防禦：哥布林發射器
哥布林工程一向被視為異端，但誰也不能否認他們的效率……哥布林發射器這個奇怪的裝置違反了大家對於實用性的認知，同時也可能違犯多項公共安全規範，但這座全新首都防禦設施能有效對付討人厭的地面與空中部隊。
哥布林發射器預先裝填好5個可對地面部隊造成濺射傷害的木桶。但如果只有這樣，那還算得上是哥布林工程嗎?每個木桶裡裝有3名哥布林投矛手，他們會從木桶裡竄出並持續防禦你的首都衛城。這群哥布林投矛手可攻擊空中與地面部隊。在敵方進攻中存活的哥布林投矛手會持續存在，並在下一次進攻中繼續守護著你的衛城。
值得注意的是，哥布林發射器在整場首都突襲中只會有5個木桶，直到下一場首都突襲開始才會再次裝填。但如果哥布林發射器在發射全部5個木桶前就被摧毀，剩餘木桶中的哥布林投矛手便會蜂湧而出，持續奮戰直到被消滅為止。
射程：9格
傷害類型：濺射傷害
目標：地面單位
攻擊偏好：任何單位
召喚單位：每個木桶中有3個哥布林投矛手
|等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|建築升級花費
|生命值
|每秒傷害
|1
|1
|9
|16000
|3100
|18
|2
|2
|9
|32000
|3400
|20
|3
|3
|10
|64000
|3700
|22
|4
|4
|10
|99000
|4000
|25
哥布林投矛手
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
移動速度：20
所需空間：1
|哥布林發射器等級
|生命值
|每秒傷害
|1
|155
|55
|2
|170
|60
|3
|185
|65
|4
|200
|70
全新首都陷阱：投矛陷阱
該如何對付狡猾的隱密弓箭手呢?來試試投矛陷阱吧！當敵軍單位進入投矛陷阱周圍10格的觸發範圍內時，它便會對其中的敵軍發射投矛，可攻擊地面與空中單位。
觸發範圍：10格
傷害類型：每支矛皆為單體目標
攻擊偏好：任何單位
目標：地面和空中單位
觸發陷阱的最低敵軍空間：8
|陷阱等級
|首都大本營等級
|投矛數量
|建築升級花費
|傷害
|1
|9
|4
|3000
|120
|2
|9
|5
|6000
|140
|3
|10
|6
|12000
|160
|3
|10
|7
|20000
|180
哥布林建築工人活動
村莊來了新夥伴，他能協助大家進行升級或研究。在哥布林建築工人活動期間，大家將會獲得額外幫手，他能升級建築或在實驗室中進行研究。但記得要趕快讓他忙碌起來，因為這位幹勁十足的哥布林不會在這裡待太久！
哥布林建築工人
從7級大本營開始，如果擁有全部5位建築工人（不包含奧托），哥布林建築工人就可以幫助大家進行額外的升級工作！在哥布林建築工人活動期間，會有一個全新的活動橫幅，顯示這個小傢伙會在鎮上待多久。
大家可以在商人的帳篷附近找到他的臨時落腳處，點擊他就會出現一個簡短教學，介紹哥布林建築工人可以提供的服務。 螢幕上方還可以看到一個哥布林頭像圖示，會顯示他現在是否正在忙碌中。當所有建築工人都在忙碌時，哥布林建築工人將會作為額外的建築工人，為家鄉建造和升級建築、防禦設施和城牆。
哥布林建築工人是一名額外的建築工人，需要花費一些寶石僱用！
使用哥布林建築工人升級仍需要花費資源。
僱用哥布林建築工人的寶石花費取決於升級所需的時間，升級時間越長，花費的寶石就越多。
黃金通行證提供的加成會減少寶石花費。
取消哥布林建築工人進行的升級仍會返還50%的資源，但已花費的寶石不會返還。
活動結束時尚未完成的升級將繼續進行，直到升級完成。
哥布林建築工人一次只能進行一項升級工作。
建築工人藥水會影響哥布林建築工人的工作速度。
如果所有建築工人和哥布林建築工人都在忙碌時，想要開始新的升級仍會給予以最低寶石價格完成升級的選項。
哥布林研究工人
和哥布林建築工人類似，但哥布林研究工人更喜歡把額外的精力用於學術研究。假如實驗室中已經有正在進行的研究，哥布林研究工人可以進行一項額外的研究，無論是升級家鄉村莊的部隊、法術或攻城機器。
就跟哥布林建築工人一樣，僱用哥布林研究工人進行額外研究需要花費一些寶石！研究藥水會同時影響實驗室和哥布林研究工人的研究速度。
其他調整/遊戲性優化
軍隊資訊介面大幅優化。介面更清晰好讀、更容易找到兵種數據，還有超酷的預覽動畫，會展示每個單位和他們的技能！快去看看，然後與我們分享你的看法吧！
如果你的村莊是「速本」的，在試圖升級大本營時會收到彈窗通知，建議你優先升級攻擊能力。雖然這個彈窗並不會阻止你升級大本營，但它會提醒你，如果攻擊能力沒有提升到一定的程度，升級大本營後的進攻可能會變得更加困難。
為了提高能見度，現在活動有專屬的UI按鈕。
部落首都調整
由於骷髏樂園和哥布林礦井新增低成本的中立建築，所以首都大本營8至10級的升級要求有所提高
首都金幣的儲存量提升至35,000
首都的彈跳法術所需空間降低至1
部落長老現在也可以發起首都突襲
首都陣型連結！
首都突襲重播可在突襲週末排行榜上觀看
研究UI優化
研究提示框將顯示建議的研究選項及其升級花費。
如果實驗室正在進行研究，要開始另一項研究時，將會出現使用寶石立即完成目前研究的選項，跟所有建築工人都在忙碌時的情況類似。
修復當部落城堡有8至9個部隊時，出現部署速度錯誤的問題。