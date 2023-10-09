全新首都防禦：哥布林發射器

哥布林工程一向被視為異端，但誰也不能否認他們的效率……哥布林發射器這個奇怪的裝置違反了大家對於實用性的認知，同時也可能違犯多項公共安全規範，但這座全新首都防禦設施能有效對付討人厭的地面與空中部隊。

哥布林發射器預先裝填好5個可對地面部隊造成濺射傷害的木桶。但如果只有這樣，那還算得上是哥布林工程嗎?每個木桶裡裝有3名哥布林投矛手，他們會從木桶裡竄出並持續防禦你的首都衛城。這群哥布林投矛手可攻擊空中與地面部隊。在敵方進攻中存活的哥布林投矛手會持續存在，並在下一次進攻中繼續守護著你的衛城。

值得注意的是，哥布林發射器在整場首都突襲中只會有5個木桶，直到下一場首都突襲開始才會再次裝填。但如果哥布林發射器在發射全部5個木桶前就被摧毀，剩餘木桶中的哥布林投矛手便會蜂湧而出，持續奮戰直到被消滅為止。

射程：9格

傷害類型：濺射傷害

目標：地面單位

攻擊偏好：任何單位

召喚單位：每個木桶中有3個哥布林投矛手



等級 衛城大本營等級 首都大本營等級 建築升級花費 生命值 每秒傷害 1 1 9 16000 3100 18 2 2 9 32000 3400 20 3 3 10 64000 3700 22 4 4 10 99000 4000 25

哥布林投矛手

攻擊偏好：任何單位

傷害類型：單體目標

目標：地面和空中單位

移動速度：20

所需空間：1

