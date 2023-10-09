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2023年10月9日
Blog – Clash of Clans

2023年10月：更新詳情

首領們，大家好！

《部落衝突》2023年10月更新內容！部落首都加入了全新衛城，和部落其他成員一起共同建造吧！和「哥布林礦井」衛城一同上線的，還有2種全新首都部隊，其中包括威力驚人的全新巨型部隊：超級電磁炮！全新首都法術「永恆加速法術」，讓你的首都突襲速度達到新境界！除此之外，還有全新首都防禦設施「哥布林發射器」，以及全新首都陷阱「投矛陷阱」！ 以下就讓我們來詳細介紹這次的更新吧！

全新首都衛城：哥布林礦井

重重山丘與潺潺溪流構建出全新首都衛城中一道道天然屏障。當哥布林們為了開採此處的天然資源而移居此處時，其中的建築工人發現在這鬱鬱蔥蔥的山谷中，充斥著許多可有效利用的地形，非常適合在這裡設計基地陣型。高聳的山峰與湍急的河流，形成阻絕敵軍進犯哥布林礦井的天然障礙物。

  • 在首都大本營達到9級時解鎖

    • 2個全新首都建築：超級電磁炮工坊和超級礦工訓練營

    • 1個全新防禦：哥布林發射器

    • 1個全新陷阱：投矛陷阱

    • 1個全新首都法術：永恆加速法術

    • 多個中立建築、裝飾以及障礙物

全新巨型部隊：超級電磁炮

巨型部隊是一種為首都突襲特化的兵種。這些在戰場上巨大且笨重的龐然大物，所需空間當然也非常多！超級電磁炮將是自部落首都上線以後，我們推出的第一個全新巨型部隊。超級電磁炮的靈感來自《部落衝突:皇室戰爭》中相對較小的電磁炮，而且它的威力卻大很多！這種巨型部隊的移動速度較慢，不過一旦出手就威力十足。超級電磁炮會慢慢蓄能，每次攻擊都能造成大量的濺射傷害。

在哥布林礦井中建造超級電磁炮工坊後，即可解鎖超級電磁炮。

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：100

  • 移動速度：8

等級超級電磁炮工坊等級首都大本營等級生命值每秒傷害
11910000400
22911200450
331012400500
441013600550

超級電磁炮工坊

工坊等級衛城大本營等級首都大本營等級超級電磁炮等級建築升級花費生命值
1191375001500
2292750001750
331032000002000
441044000002250

全新首都部隊：超級礦工

如果你想穿過部落首都衛城中討厭的山峰和水域，那麼礦工的升級版「超級礦工」，就是你需要的兵種。憑藉手中極具代表性的工具，超級礦工可以在地下挖掘隧道，直達最近的建築，過程中不會被防禦設施攻擊，也不會被障礙物阻擋。重回地面後，敵方防禦設施才能攻擊超級礦工。他對目標的傷害會不斷提升，直到目標被摧毀，或是他自己被消滅。超級礦工被消滅時，他還會留下一顆威力巨大的炸彈，造成爆炸傷害！

  • 攻擊偏好：無

  • 傷害類型：單體目標

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：25

  • 移動速度：24

等級超級礦工訓練營等級首都大本營等級生命值每秒傷害爆炸傷害
1193400170至5101400
2293700190至5701700
33104000210至6302000
44104300230至6902300

超級礦工訓練營

訓練營等級衛城大本營等級首都大本營等級超級礦工等級建築升級花費生命值
1191175001500
2292500001700
331031500001900
441043000002100

全新首都法術：永恆加速法術

想讓首都突襲的速度變得更快？高山戈侖以大陸板塊的速度移動讓人受不了？永恆加速法術來拯救你囉！
永恆加速法術是部落首都的全新法術，它可以加速範圍內的所有首都部隊，讓他們飛速穿過戰場！永恆加速法術的效果會一直維持，即使你的部隊離開了法術範圍，也會保持加速狀態。不僅如此，這個法術還能一直留在戰場上，延續4次進攻！

永恆加速法術等級首都大本營等級速度加成
197
298
3109
41010

永恆加速法術工廠

法術等級法術工廠等級衛城大本營等級首都大本營等級建築升級花費生命值
1119250001000
2229500001150
333101250001300
444102500001450

全新首都防禦：哥布林發射器

哥布林工程一向被視為異端，但誰也不能否認他們的效率……哥布林發射器這個奇怪的裝置違反了大家對於實用性的認知，同時也可能違犯多項公共安全規範，但這座全新首都防禦設施能有效對付討人厭的地面與空中部隊。

哥布林發射器預先裝填好5個可對地面部隊造成濺射傷害的木桶。但如果只有這樣，那還算得上是哥布林工程嗎?每個木桶裡裝有3名哥布林投矛手，他們會從木桶裡竄出並持續防禦你的首都衛城。這群哥布林投矛手可攻擊空中與地面部隊。在敵方進攻中存活的哥布林投矛手會持續存在，並在下一次進攻中繼續守護著你的衛城。

值得注意的是，哥布林發射器在整場首都突襲中只會有5個木桶，直到下一場首都突襲開始才會再次裝填。但如果哥布林發射器在發射全部5個木桶前就被摧毀，剩餘木桶中的哥布林投矛手便會蜂湧而出，持續奮戰直到被消滅為止。

  • 射程：9格

  • 傷害類型：濺射傷害

  • 目標：地面單位

  • 攻擊偏好：任何單位

  • 召喚單位：每個木桶中有3個哥布林投矛手

等級衛城大本營等級首都大本營等級建築升級花費生命值每秒傷害
11916000310018
22932000340020
331064000370022
441099000400025

哥布林投矛手

  • 攻擊偏好：任何單位

  • 傷害類型：單體目標

  • 目標：地面和空中單位

  • 移動速度：20

  • 所需空間：1

哥布林發射器等級生命值每秒傷害
115555
217060
318565
420070

全新首都陷阱：投矛陷阱

該如何對付狡猾的隱密弓箭手呢?來試試投矛陷阱吧！當敵軍單位進入投矛陷阱周圍10格的觸發範圍內時，它便會對其中的敵軍發射投矛，可攻擊地面與空中單位。

  • 觸發範圍：10格

  • 傷害類型：每支矛皆為單體目標

  • 攻擊偏好：任何單位

  • 目標：地面和空中單位

  • 觸發陷阱的最低敵軍空間：8

陷阱等級首都大本營等級投矛數量建築升級花費傷害
1943000120
2956000140
310612000160
310720000180

哥布林建築工人活動

村莊來了新夥伴，他能協助大家進行升級或研究。在哥布林建築工人活動期間，大家將會獲得額外幫手，他能升級建築或在實驗室中進行研究。但記得要趕快讓他忙碌起來，因為這位幹勁十足的哥布林不會在這裡待太久！

哥布林建築工人

從7級大本營開始，如果擁有全部5位建築工人（不包含奧托），哥布林建築工人就可以幫助大家進行額外的升級工作！在哥布林建築工人活動期間，會有一個全新的活動橫幅，顯示這個小傢伙會在鎮上待多久。

大家可以在商人的帳篷附近找到他的臨時落腳處，點擊他就會出現一個簡短教學，介紹哥布林建築工人可以提供的服務。 螢幕上方還可以看到一個哥布林頭像圖示，會顯示他現在是否正在忙碌中。當所有建築工人都在忙碌時，哥布林建築工人將會作為額外的建築工人，為家鄉建造和升級建築、防禦設施和城牆。

哥布林建築工人是一名額外的建築工人，需要花費一些寶石僱用！

  • 使用哥布林建築工人升級仍需要花費資源。

  • 僱用哥布林建築工人的寶石花費取決於升級所需的時間，升級時間越長，花費的寶石就越多。

  • 黃金通行證提供的加成會減少寶石花費。

  • 取消哥布林建築工人進行的升級仍會返還50%的資源，但已花費的寶石不會返還。

  • 活動結束時尚未完成的升級將繼續進行，直到升級完成。

  • 哥布林建築工人一次只能進行一項升級工作。

  • 建築工人藥水會影響哥布林建築工人的工作速度。

  • 如果所有建築工人和哥布林建築工人都在忙碌時，想要開始新的升級仍會給予以最低寶石價格完成升級的選項。

哥布林研究工人

和哥布林建築工人類似，但哥布林研究工人更喜歡把額外的精力用於學術研究。假如實驗室中已經有正在進行的研究，哥布林研究工人可以進行一項額外的研究，無論是升級家鄉村莊的部隊、法術或攻城機器。

就跟哥布林建築工人一樣，僱用哥布林研究工人進行額外研究需要花費一些寶石！研究藥水會同時影響實驗室和哥布林研究工人的研究速度。

其他調整/遊戲性優化

  • 軍隊資訊介面大幅優化。介面更清晰好讀、更容易找到兵種數據，還有超酷的預覽動畫，會展示每個單位和他們的技能！快去看看，然後與我們分享你的看法吧！

  • 如果你的村莊是「速本」的，在試圖升級大本營時會收到彈窗通知，建議你優先升級攻擊能力。雖然這個彈窗並不會阻止你升級大本營，但它會提醒你，如果攻擊能力沒有提升到一定的程度，升級大本營後的進攻可能會變得更加困難。

  • 為了提高能見度，現在活動有專屬的UI按鈕。

  • 部落首都調整

    • 由於骷髏樂園和哥布林礦井新增低成本的中立建築，所以首都大本營8至10級的升級要求有所提高

    • 首都金幣的儲存量提升至35,000

    • 首都的彈跳法術所需空間降低至1

    • 部落長老現在也可以發起首都突襲

    • 首都陣型連結！

    • 首都突襲重播可在突襲週末排行榜上觀看

  • 研究UI優化

    • 研究提示框將顯示建議的研究選項及其升級花費。

    • 如果實驗室正在進行研究，要開始另一項研究時，將會出現使用寶石立即完成目前研究的選項，跟所有建築工人都在忙碌時的情況類似。

  • 修復當部落城堡有8至9個部隊時，出現部署速度錯誤的問題。