首領們，大家好

《部落衝突》2023年6月的更新即將到來！相信大家都知道這代表什麼吧！我們為為大家準備了更新預告，所以繫好安全帶，讓我們開始吧！



在深入介紹更新的主要內容前，我們想先和大家分享即將實裝的一些變化，包含2個全新魔法物品，以及將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。



先讓我們從2個全新魔法物品開始吧！

