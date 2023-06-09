首領們，大家好
《部落衝突》2023年6月的更新即將到來！相信大家都知道這代表什麼吧！我們為為大家準備了更新預告，所以繫好安全帶，讓我們開始吧！
在深入介紹更新的主要內容前，我們想先和大家分享即將實裝的一些變化，包含2個全新魔法物品，以及將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。
先讓我們從2個全新魔法物品開始吧！
戰寵藥水
戰寵藥水可以讓戰寵的升級速度提升至原來的24倍，每次使用持續1小時，和其他藥水一樣，可以疊加多瓶藥水的持續時間，但效果不會疊加。
建築大師星瓶
這個全新魔法物品只能在完成建築大師基地勝利之星獎勵後使用。使用建築大師基地星瓶將跳過建築大師基地勝利之星冷卻時間，並開始新一輪的勝利之星獎勵，讓你有機會獲得更多戰利品。儘管建築大師星瓶會跳過勝利之星冷卻時間，但不會重置它。舉例來說，若你的勝利之星冷卻時間還剩下2小時，使用建築大師星瓶獲得新一輪勝利之星獎勵後，冷卻計時器仍舊維持在2小時。
全新建築等級上限和調降升級費用
在本次更新中，我們調降了12級與13級大本營的建築、陷阱、部隊、攻城機器和法術的升級費用與時間，最高降幅為25％，平均降幅為14％。
另外，我們還將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。大家可以在下面的清單中找到完整的升級內容，以及升級費用調降後的資料。
全新建築等級上限
城牆：15級大本營剩下的125個城牆，現在可以升至16級。
10級闇黑訓練營
13級大本營解鎖
生命值：950
升級時間：13天
升級費用：1,300萬聖水
解鎖：٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
6級天鷹火炮
15級大本營解鎖
單發傷害：525
衝擊傷害：45
生命值：5,900
升級時間：20天
升級費用：2,150萬金幣
14級特斯拉電磁塔
15級大本營解鎖
每秒傷害值：160
生命值：1,450
升級時間：18天
升級費用：1,910萬金幣
4級投石機
15級大本營解鎖
每秒傷害值：200
生命值：5,100
升級時間：19天12小時
升級費用：2,130萬金幣
5級建築工人小屋
15級大本營解鎖
每秒傷害值：135
每秒修復值：80
生命值：1,800
升級時間：14天12小時
升級費用：1,700萬金幣
全新陷阱等級上限
5級搜空地雷
15級大本營解鎖
傷害：2,800
升級時間：10天
升級費用：1,000萬金幣
9級巨型炸彈
15級大本營解鎖
傷害：425
升級時間：12天
升級費用：1,050萬金幣
全新法術等級上限
8級鏡像法術
15級大本營解鎖
可複製的部隊單位：42
升級時間：17天12小時
升級費用：1,800萬聖水
8級骷髏法術
15級大本營解鎖
骷髏兵數量：19
升級時間：17天12小時
升級費用：32萬闇黑重油
全新部隊等級上限
9級哥布林
15級大本營解鎖
每秒傷害值：72
生命值：146
升級時間：17天
升級費用：1,600萬聖水
9級超級哥布林
15級大本營解鎖
每秒傷害值：180
生命值：350
訓練時間：21秒
10級皮卡超人
15級大本營解鎖
每秒傷害值：750
生命值：7,200
升級時間：16天12小時
升級費用：1,800萬聖水
10級瓦基麗武神
15級大本營解鎖
每秒傷害值：223
生命值：2,400
升級時間：17天
升級費用：32萬闇黑重油
10級超級瓦基麗
15級大本營解鎖
每秒傷害值：350
生命值：3,400
訓練時間：3分45秒
8級天使
15級大本營解鎖
對部隊每秒恢復值：76
對英雄每秒恢復值：65
生命值：1,800
升級時間：17天
升級費用：1,800萬聖水
10級飛龍
15級大本營解鎖
每秒傷害值：370
生命值：4,900
升級時間：18天
升級費用：1,950萬聖水
12級野豬騎士
15級大本營解鎖
每秒傷害值：200
生命值：1,230
升級時間：17天
升級費用：33.5萬闇黑重油
7級巨石投手
15級大本營解鎖
每秒傷害值：114
生命值：550
升級時間：17天12小時
升級費用：33.5萬闇黑重油
7級超級巨石投手
15級大本營解鎖
每秒傷害值：215
生命值：2,200
訓練時間：5分
9級飛龍寶寶
15級大本營解鎖
每秒傷害值：155
生命值：2,000
升級時間：16天12小時
升級費用：1,800萬聖水
9級地獄飛龍
15級大本營解鎖
每秒傷害值：85-1,700
生命值：2,300
訓練時間：2分15秒
5級雪怪
15級大本營解鎖
每秒傷害值：310
生命值：3,900
產生單位數：12
升級時間：18天
升級費用：1,900萬聖水
7級戈侖冰人
15級大本營解鎖
每秒傷害值：48
被摧毀時冰凍時間：8秒
生命值：3,900
升級時間：17天
升級費用：33.5萬闇黑重油
全新攻城機器等級上限
5級攻城戰車
15級大本營解鎖
每秒傷害值：450
生命值：7,500
升級時間：16天12小時
升級費用：1,500萬聖水
5級攻城氣球
15級大本營解鎖
每秒傷害值：750
生命值：6,800
升級時間：16天12小時
升級費用：1,500萬聖水
全新英雄戰寵等級上限
萊希
戰寵等級：從10級提升至15級
犛犛
戰寵等級：從10級提升至15級
全新英雄等級上限
在15級大本營所有英雄等級上限提升5級
弓箭女皇
英雄等級：從85級提升至90級
皇家披風技能等級：從17級提升至18級
野蠻人之王
英雄等級：從85級提升至90級
鐵拳出擊技能等級：從17級提升至18級
大守護者
英雄等級：從60級提升至65級
生命光環技能等級：從12級提升至13級
神盾勇者
英雄等級：從35級提升至40級
追蹤神盾技能等級：從7級提升至8
明天的更新預告相信會讓大家感到超級興奮，敬請騎待！