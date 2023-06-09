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2023年6月9日
Blog – Clash of Clans

【6月更新預告#1】全新魔法物品與等級上限提升

首領們，大家好

《部落衝突》2023年6月的更新即將到來！相信大家都知道這代表什麼吧！我們為為大家準備了更新預告，所以繫好安全帶，讓我們開始吧！

在深入介紹更新的主要內容前，我們想先和大家分享即將實裝的一些變化，包含2個全新魔法物品，以及將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。

先讓我們從2個全新魔法物品開始吧！

戰寵藥水

戰寵藥水可以讓戰寵的升級速度提升至原來的24倍，每次使用持續1小時，和其他藥水一樣，可以疊加多瓶藥水的持續時間，但效果不會疊加。

建築大師星瓶

這個全新魔法物品只能在完成建築大師基地勝利之星獎勵後使用。使用建築大師基地星瓶將跳過建築大師基地勝利之星冷卻時間，並開始新一輪的勝利之星獎勵，讓你有機會獲得更多戰利品。儘管建築大師星瓶會跳過勝利之星冷卻時間，但不會重置它。舉例來說，若你的勝利之星冷卻時間還剩下2小時，使用建築大師星瓶獲得新一輪勝利之星獎勵後，冷卻計時器仍舊維持在2小時。

全新建築等級上限和調降升級費用

在本次更新中，我們調降了12級與13級大本營的建築、陷阱、部隊、攻城機器和法術的升級費用與時間，最高降幅為25％，平均降幅為14％。

另外，我們還將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。大家可以在下面的清單中找到完整的升級內容，以及升級費用調降後的資料。

全新建築等級上限

城牆：15級大本營剩下的125個城牆，現在可以升至16級。

10級闇黑訓練營

  • 13級大本營解鎖

  • 生命值：950

  • 升級時間：13天

  • 升級費用：1,300萬聖水

  • 解鎖：٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

6級天鷹火炮

  • 15級大本營解鎖

  • 單發傷害：525

  • 衝擊傷害：45

  • 生命值：5,900

  • 升級時間：20天

  • 升級費用：2,150萬金幣

14級特斯拉電磁塔

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：160

  • 生命值：1,450

  • 升級時間：18天

  • 升級費用：1,910萬金幣

4級投石機

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：200

  • 生命值：5,100

  • 升級時間：19天12小時

  • 升級費用：2,130萬金幣

5級建築工人小屋

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：135

  • 每秒修復值：80

  • 生命值：1,800

  • 升級時間：14天12小時

  • 升級費用：1,700萬金幣

全新陷阱等級上限

5級搜空地雷

  • 15級大本營解鎖

  • 傷害：2,800

  • 升級時間：10天

  • 升級費用：1,000萬金幣

9級巨型炸彈

  • 15級大本營解鎖

  • 傷害：425

  • 升級時間：12天

  • 升級費用：1,050萬金幣

全新法術等級上限

8級鏡像法術

  • 15級大本營解鎖

  • 可複製的部隊單位：42

  • 升級時間：17天12小時

  • 升級費用：1,800萬聖水

8級骷髏法術

  • 15級大本營解鎖

  • 骷髏兵數量：19

  • 升級時間：17天12小時

  • 升級費用：32萬闇黑重油

全新部隊等級上限

9級哥布林

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：72

  • 生命值：146

  • 升級時間：17天

  • 升級費用：1,600萬聖水

9級超級哥布林

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：180

  • 生命值：350

  • 訓練時間：21秒

10級皮卡超人

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：750

  • 生命值：7,200

  • 升級時間：16天12小時

  • 升級費用：1,800萬聖水

10級瓦基麗武神

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：223

  • 生命值：2,400

  • 升級時間：17天

  • 升級費用：32萬闇黑重油

10級超級瓦基麗

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：350

  • 生命值：3,400

  • 訓練時間：3分45秒

8級天使

  • 15級大本營解鎖

  • 對部隊每秒恢復值：76

  • 對英雄每秒恢復值：65

  • 生命值：1,800

  • 升級時間：17天

  • 升級費用：1,800萬聖水

10級飛龍

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：370

  • 生命值：4,900

  • 升級時間：18天

  • 升級費用：1,950萬聖水

12級野豬騎士

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：200

  • 生命值：1,230

  • 升級時間：17天

  • 升級費用：33.5萬闇黑重油

7級巨石投手

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：114

  • 生命值：550

  • 升級時間：17天12小時

  • 升級費用：33.5萬闇黑重油

7級超級巨石投手

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：215

  • 生命值：2,200

  • 訓練時間：5分

9級飛龍寶寶

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：155

  • 生命值：2,000

  • 升級時間：16天12小時

  • 升級費用：1,800萬聖水

9級地獄飛龍

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：85-1,700

  • 生命值：2,300

  • 訓練時間：2分15秒

5級雪怪

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：310

  • 生命值：3,900

  • 產生單位數：12

  • 升級時間：18天

  • 升級費用：1,900萬聖水

7級戈侖冰人

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：48

  • 被摧毀時冰凍時間：8秒

  • 生命值：3,900

  • 升級時間：17天

  • 升級費用：33.5萬闇黑重油

全新攻城機器等級上限

5級攻城戰車

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：450

  • 生命值：7,500

  • 升級時間：16天12小時

  • 升級費用：1,500萬聖水

5級攻城氣球

  • 15級大本營解鎖

  • 每秒傷害值：750

  • 生命值：6,800

  • 升級時間：16天12小時

  • 升級費用：1,500萬聖水

全新英雄戰寵等級上限

萊希

  • 戰寵等級：從10級提升至15級

犛犛

  • 戰寵等級：從10級提升至15級

全新英雄等級上限

在15級大本營所有英雄等級上限提升5級

弓箭女皇

  • 英雄等級：從85級提升至90級

  • 皇家披風技能等級：從17級提升至18級

野蠻人之王

  • 英雄等級：從85級提升至90級

  • 鐵拳出擊技能等級：從17級提升至18級

大守護者

  • 英雄等級：從60級提升至65級

  • 生命光環技能等級：從12級提升至13級

神盾勇者

  • 英雄等級：從35級提升至40級

  • 追蹤神盾技能等級：從7級提升至8

明天的更新預告相信會讓大家感到超級興奮，敬請騎待！