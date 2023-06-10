首領們，大家好！
是時候為村莊增加點生力軍了！2023年6月更新預告#2來啦！我們昨天提到會讓大家感到超級興奮，現在揭曉答案！《部落衝突》最知名的兵種將迎來超級部隊！
沒錯，來見見...超級野豬騎士！
大家最喜歡的騎著野豬、揮舞錘子、頂著獨特髮型和擅長假音的男人來啦！承認吧！你在腦海中已浮現了他大喊的「經典台詞」，甚至可能會不自覺喊出來，以表達對他的支持！我們也是！
這可不是普通的野豬...
Clash這位代表性角色不僅擁有時尚的新髮型，他忠實的夥伴也換上相同風格。不過超級野豬騎士可是擁有與外觀相符的力量！
全新超級部隊：超級野豬騎士
超級野豬騎士的生命值和傷害較野豬騎士更高，且超級野豬騎士還藏有一個強而有力的驚喜！
那就是...一旦超級野豬騎士被摧毀，野豬和騎士會分開為個別單位繼續戰鬥，野豬可以跳過城牆攻擊防禦建築，騎士本身則會攻擊最近的敵方建築。
超級野豬騎士在13級大本營且野豬騎士達10級以上時解鎖。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
所需空間容量：12
移動速度：20
訓練時間：1分48秒
|大本營
|等級
|生命值
|每秒傷害值
|13
|10
|1500
|180
|14
|11
|1600
|200
|15
|12
|1700
|220
野豬數據：
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
移動速度：28
|大本營
|等級
|生命值
|每秒傷害值
|13
|10
|800
|50
|14
|11
|900
|55
|15
|12
|1000
|60
野豬騎士本身數據：
攻擊偏好：任何
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
移動速度：16
|大本營
|等級
|生命值
|每秒傷害值
|13
|10
|550
|180
|14
|11
|625
|200
|15
|12
|700
|220
超級部隊調整
由於現在超級部隊的選擇較多，而能夠根據需求調整策略在進攻與防守上至關重要。所以在本次更新中，我們將新增取消功能，讓任何正在使用中的超級部隊都能被取消。
如果你正在使用超級部隊，將能看到新增的「取消」按鈕。點擊取消按鈕將立即停用該超級部隊。一旦取消該超級部隊，將無法再繼續訓練該超級部隊，直到再次啟用。
但需要特別留意的是取消正在使用的超級部隊不會退還啟用時花費的闇黑重油或超級藥水。
更新是一年中的神奇時刻，有許多重大調整，很難壓抑興奮的心情。但請放心，我們對此並非初學者，所以大家不需要等待太久。明天將迎來最後一個更新預告！