首領們，大家好！

是時候為村莊增加點生力軍了！2023年6月更新預告#2來啦！我們昨天提到會讓大家感到超級興奮，現在揭曉答案！《部落衝突》最知名的兵種將迎來超級部隊！



沒錯，來見見...超級野豬騎士！

大家最喜歡的騎著野豬、揮舞錘子、頂著獨特髮型和擅長假音的男人來啦！承認吧！你在腦海中已浮現了他大喊的「經典台詞」，甚至可能會不自覺喊出來，以表達對他的支持！我們也是！



這可不是普通的野豬...

Clash這位代表性角色不僅擁有時尚的新髮型，他忠實的夥伴也換上相同風格。不過超級野豬騎士可是擁有與外觀相符的力量！

