首領們，大家好！

2023年6月更新預告#3，也是最後一個更新預告來囉！到目前為止，我們已經公布了全新等級上限、調降升級時間和費用，以及最新的超級部隊等資訊。現在是時候看看面紗後的真面目…或者該說「長袍」後…加入《部落衝突》部隊陣容的最新兵種即將揭曉！



不只是這樣而已唷！跟著登場的還有2個全新魔法物品，戰寵藥水以及建築大師星瓶。 我們知道大家一直希望可以加速英雄戰寵的升級時間，現在只要使用戰寵藥水就能實現這個願望唷！建築大師星瓶可以跳過建築大師基地的勝利之星獎勵冷卻時間，讓大家再次獲得勝利之星獎勵。

