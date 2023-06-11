首領們，大家好！
2023年6月更新預告#3，也是最後一個更新預告來囉！到目前為止，我們已經公布了全新等級上限、調降升級時間和費用，以及最新的超級部隊等資訊。現在是時候看看面紗後的真面目…或者該說「長袍」後…加入《部落衝突》部隊陣容的最新兵種即將揭曉！
不只是這樣而已唷！跟著登場的還有2個全新魔法物品，戰寵藥水以及建築大師星瓶。 我們知道大家一直希望可以加速英雄戰寵的升級時間，現在只要使用戰寵藥水就能實現這個願望唷！建築大師星瓶可以跳過建築大師基地的勝利之星獎勵冷卻時間，讓大家再次獲得勝利之星獎勵。
全新部隊：守護者學徒
守護者學徒是全新的闇黑重油部隊，在13級大本營後，將闇黑訓練營升到10級即可使用。
身為法術學徒的他，希望有朝一日可以成為村莊裡的大守護者，這位尚未出師的年輕守護者是地面單位，會使用神奇的彈弓發起遠程攻擊。雖然這位知識淵博的新手精通許多大守護者的神奇輔助能力，但還沒辦法像他的老師一樣飛在空中。守護者學徒沒有空中模式，但他可以在輕鬆越過城牆。
儘管這位小小守護者在學業上表現優異，不過很可惜的是他尚未學會如何使用「永恆書卷」。然而守護者學徒擁有神奇的生命光環，可以增加附近地面部隊的生命值，但這個光環無法與大守護者或其他守護者學徒的光環疊加。當有許多光環重疊時，會以效果最強的光環為主。
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：遠程
目標：單體目標
所需空間：20
移動速度：20
訓練時間：3分鐘56秒
光環範圍：7格
|大本營
|等級
|每秒傷害
|光環提高生命值
|生命值
|升級時間
|升級費用
|13
|1
|170
|24%
|1500
|-
|-
|13
|2
|185
|26%
|1650
|9天
|18萬 闇黑重油
|14
|3
|200
|28%
|1800
|16天18小時
|31.5 萬闇黑重油
|15
|4
|215
|30%
|1950
|17天12小時
|34萬 闇黑重油