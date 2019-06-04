隨著《部落衝突》6月更新的臨近，相信大家都迫不及待地想知道本次更新將會帶來哪些令人振奮的內容。
研究藥水是法師和哥布林煉金術的巔峰之作。他們利用望遠鏡、顯微鏡、放大鏡、聽診器等一系列尖端設備，對硬質分子和奧術科學進行大約45分鐘的研究後，所有努力都在一場詭異且驚天動地的爆炸中意外化作……這瓶藥水。
研究藥水是本次6月更新中推出的全新魔法物品，可以在1小時內讓實驗室的研究速度提升至原來的10倍。
6月更新中，我們會對聯盟賽商店中出售的物品進行一些調整。
可購買訓練藥水，價格為10枚聯盟賽獎章
可購買研究藥水，價格為20枚聯盟賽獎章
可購買建築工人藥水，價格為30枚聯盟賽獎章
各種魔法錘為玩家提供非常強大且便捷的村莊升級途徑。這些魔法錘非常強大，而且無需超級英雄的力量也能揮動它們。然而，力量越大，代價也越大。
6月更新之後，所有魔法錘都將有為期7天的冷卻時間。也就是說，當您在聯盟賽商店中購買一把魔法錘後，必須等待7天才能再次購買相同類型的魔法錘。
例如，如果您購買了一把英雄之錘，那麼您必須等待7天才能再次購買英雄之錘。但是，在此期間您依然可以購買其他類型的魔法錘。
以上就是更新預告1的所有內容啦，本週還將發佈平衡性相關內容，敬請持續留意後續消息！
全面開戰！