研究藥水是法師和哥布林煉金術的巔峰之作。他們利用望遠鏡、顯微鏡、放大鏡、聽診器等一系列尖端設備，對硬質分子和奧術科學進行大約45分鐘的研究後，所有努力都在一場詭異且驚天動地的爆炸中意外化作……這瓶藥水。

研究藥水是本次6月更新中推出的全新魔法物品，可以在1小時內讓實驗室的研究速度提升至原來的10倍。

