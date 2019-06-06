首領們，大家好！
今天的6月更新預告將帶給大家11級和12級大本營將要加入的全新等級！ 我們會將對多個兵種、防禦建築和法術進行平衡性調整，所以別忘了查看下方的詳細內容，了解更新將帶來的改變。
12本
英雄
野蠻人之王等級上限從60提升至65
弓箭女皇等級上限從60提升至65
大守護者等級上限從30提升至40
部隊
戈侖石人可升至9級
法術
狂暴法術可升至6級
施毒法術可升至6級
骷髏法術可升至6級
建築
可升至13級的城牆數量增加50塊
迫擊炮可升至12級
11本
法術
地震法術可升至5級
加速法術可升至5級
英雄
減少大守護者的恢復時間
部隊
天使治療範圍從2格減少至1.5格
戈侖石人被摧毀時造成傷害的範圍從1.2格提升至1.5格
提升5至8級戈侖石人和小戈侖石人被摧毀時造成的傷害
法術
地震法術每升一級，作用半徑增加0.3格
骷髏法術將召喚出身披盔甲的骷髏兵，盔甲被摧毀後，它們將變為普通的骷髏兵
減少召喚出的骷髏兵數量（數量依次為10/11/12/13/14）
防禦
11級迫擊炮的升級時間從14天減少至12天
8級法師塔每秒傷害值從48降低至45
9級法師塔每秒傷害值從54降低至50
攻城機器
攻城飛艇生命值依次從2,500/3,000/3,500提升至3,000/3,500/4,000
建築大師基地
升級6至8級城牆所需的壁壘之戒數量從4/6/8枚減少至3/4/6枚
其他
超級特斯拉電磁塔升級、建造建築大師大本營兵營、家鄉村莊改裝均享受建築工人加成
移位任意鏟現在可以移動資源車
以上就是更新預告2的所有內容啦！
全面開戰！
※更新尚未上線，最終數據以遊戲實裝為準！