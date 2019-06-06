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2019年6月6日
Blog – Clash of Clans

6月更新預告2

首領們，大家好！

今天的6月更新預告將帶給大家11級和12級大本營將要加入的全新等級！ 我們會將對多個兵種、防禦建築和法術進行平衡性調整，所以別忘了查看下方的詳細內容，了解更新將帶來的改變。

提升等級上限

12本

英雄

  • 野蠻人之王等級上限從60提升至65

  • 弓箭女皇等級上限從60提升至65

  • 大守護者等級上限從30提升至40

部隊

  • 戈侖石人可升至9級

法術

  • 狂暴法術可升至6級

  • 施毒法術可升至6級

  • 骷髏法術可升至6級

建築

  • 可升至13級的城牆數量增加50塊

  • 迫擊炮可升至12級

11本

法術

  • 地震法術可升至5級

  • 加速法術可升至5級

家鄉平衡性調整

英雄

  • 減少大守護者的恢復時間

部隊

  • 天使治療範圍從2格減少至1.5格

  • 戈侖石人被摧毀時造成傷害的範圍從1.2格提升至1.5格

  • 提升5至8級戈侖石人和小戈侖石人被摧毀時造成的傷害

法術

  • 地震法術每升一級，作用半徑增加0.3格

  • 骷髏法術將召喚出身披盔甲的骷髏兵，盔甲被摧毀後，它們將變為普通的骷髏兵

  • 減少召喚出的骷髏兵數量（數量依次為10/11/12/13/14）

防禦

  • 11級迫擊炮的升級時間從14天減少至12天

  • 8級法師塔每秒傷害值從48降低至45

  • 9級法師塔每秒傷害值從54降低至50

攻城機器

  • 攻城飛艇生命值依次從2,500/3,000/3,500提升至3,000/3,500/4,000

建築大師基地

  • 升級6至8級城牆所需的壁壘之戒數量從4/6/8枚減少至3/4/6枚

其他

  • 超級特斯拉電磁塔升級、建造建築大師大本營兵營、家鄉村莊改裝均享受建築工人加成

  • 移位任意鏟現在可以移動資源車

以上就是更新預告2的所有內容啦！

全面開戰！

※更新尚未上線，最終數據以遊戲實裝為準！