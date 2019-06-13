傳說聯盟重製即將上線。
在今天的6月更新預告中，我們將介紹重製後的傳說聯盟，以及這一改動對衝盃玩家的影響。
如果你是《部落衝突》的資深玩家，應該會經常聽衝盃玩家提到「卡白雲」這個詞彙。
當你達到特定盃段後，可進攻的村莊數量較為不足。這是因為，在《部落衝突》中，你只能進攻不在線上而且沒有護盾的玩家，以上兩項因素會減少某一時段中可進攻的村莊數量。
如果上線的玩家數量低於離線的玩家數量，該情況尤其明顯。因此，當你在多人連線模式搜尋可進攻的村莊時，將看到如下畫面（有時甚至會持續幾個小時）。
衝盃玩家是《部落衝突》玩家中最硬核、技術最好、競爭意識最強的玩家群體，
我們知道大家非常享受挑戰，享受躋身全球頂尖玩家行列的成就感，但是也因為缺少可供進攻的村莊，所以大家無法隨心所欲地進行戰鬥。
本次更新上線後，如果你的獎盃數超過5000盃，就可以體驗全新的配對系統了。
當你達到5000盃後，你就可以在進攻功能表中看到一個全新選項。你將無法再看到搜尋對手，取而代之的是「參加傳說聯盟」的按鈕。參加之後，所有位於傳說聯盟盃段的玩家每天可以獲得固定次數（8次）的進攻和防禦機會。
每次進攻最多可獲得40獎盃，同時即使進攻失敗，也不會失去獎盃。大家可以在任何時候選擇進攻，無需搜尋對手。當前攻防日未使用完的進攻機會將會作廢，當新的攻防日開始後，進攻機會數將重置。
和之前的傳說聯盟一樣，每個賽季時長為一個月，賽季中的每一天被稱為攻防日。每個攻防日，可以進攻的次數和村莊防禦的次數都會被重置。在每個傳說聯盟開始時，所有玩家的獎盃數都將被重置為5000盃。
沒錯，現在你可以想什麼時候進攻就什麼時候進攻。
但當用掉所有可用的進攻機會後，就會無法繼續進攻，只有等到進入下個攻防日，進攻機會刷新後才能再次發起進攻。
也就是說，現在不必再守著裝置，苦苦等待不知何時才會開始的進攻了。
當你進入傳說聯盟後，可以使用一個與其他玩家參觀時看到的不一樣的村莊陣型。你可以在傳說聯盟進攻介面的防禦選項中，使用一個喜歡的陣型。只要不進行更換，你在傳說聯盟中的防禦，將一直使用那個陣型。
另外，還可以在該介面選擇部落城堡中的部落援軍。選擇想要使用的部落援軍後，只要不進行更換，他們將會一直守護著村莊，並在每次防禦後自動補充。
因為我們調整了傳說聯盟盃段中的護盾機制（稍後將詳細介紹），所以哪怕你正在線上，你也可能遭到攻擊。但不用擔心，在傳說聯盟中遭到攻擊不會失去資源，而且哪怕有玩家在進攻你的村莊，你也可以正常進行遊戲。
我們調整了傳說聯盟中護盾的機制和它的作用。
購買護盾可以讓你在賽季中稍微休息。之前護盾的機制是保護你的村莊在你離線時不會遭到其他玩家攻擊。但是，由於傳說聯盟中玩家每天進攻的是你選擇參加聯盟的陣型，因此無論你是上線與否，他們都可以對你發起進攻。
在新傳說聯盟中，當你購買一個護盾後，在護盾生效期間，就不會遭到其他玩家的進攻，但同時你也無法進攻其他玩家。簡單來說，購買護盾可以暫時固定你在傳說聯盟中的盃數。
另外，當你購買護盾後，護盾需等到下一個攻防日才能生效。舉例來說，當你在週一的攻防日中途購買了一個2天護盾，護盾須等到週二的攻防日才會開始生效。
移除護盾的情況也一樣，移除護盾能讓你回到傳說聯盟的配對池中，但也必須等到下一個攻防日才會生效。如果你購買了一個護盾，但在護盾生效前就因為失去太多獎盃而跌出傳說聯盟，那護盾將在普通的多人連線模式中繼續生效。
當你的獎盃數達到5000盃時，你將進入傳說聯盟盃段。在攻防日結束時，如果你的獎盃數低於4900盃，你將回到一般的多人連線模式中。你透過進攻獲得的獎盃數取決於你的進攻表現。
0顆勝利之星將獲得0獎盃，摧毀率高於0%的部分，每10%獲得1個獎盃。
1顆勝利之星將獲得5個獎盃，摧毀率高於1%的部分，每9%獲得1個獎盃。
2顆勝利之星將獲得16個獎盃，摧毀率高於50%的部分，每3%獲得1個獎盃。
3顆勝利之星將獲得40個獎盃。
剛才在介紹防禦時已經提到，當進攻另一個玩家，或是遭到另一個玩家進攻時，防守村莊的資源不會被掠奪。和部落對戰類似，可以透過進攻獲得的最大資源數是由系統決定的。但是，大家依然可以獲得聯盟盃段對應的資源獎勵，同時也可以收集5顆勝利之星獲得勝利之星獎勵。
當大家進攻一個滿12本村莊時，可以獲得的資源為：
45萬金幣
55萬聖水
6500闇黑重油
如果村莊實力較弱，可獲得的戰利品也會更少。勝利之星獎勵和最大資源獎勵與目前的機制保持一致。另外，進攻仍然會算入部落競賽和周期挑戰的任務進度。
更多更新內容，請持續留意後續消息！
以上數據僅供參考，請以遊戲內實裝為準。