我們調整了傳說聯盟中護盾的機制和它的作用。

購買護盾可以讓你在賽季中稍微休息。之前護盾的機制是保護你的村莊在你離線時不會遭到其他玩家攻擊。但是，由於傳說聯盟中玩家每天進攻的是你選擇參加聯盟的陣型，因此無論你是上線與否，他們都可以對你發起進攻。

在新傳說聯盟中，當你購買一個護盾後，在護盾生效期間，就不會遭到其他玩家的進攻，但同時你也無法進攻其他玩家。簡單來說，購買護盾可以暫時固定你在傳說聯盟中的盃數。

另外，當你購買護盾後，護盾需等到下一個攻防日才能生效。舉例來說，當你在週一的攻防日中途購買了一個2天護盾，護盾須等到週二的攻防日才會開始生效。

移除護盾的情況也一樣，移除護盾能讓你回到傳說聯盟的配對池中，但也必須等到下一個攻防日才會生效。如果你購買了一個護盾，但在護盾生效前就因為失去太多獎盃而跌出傳說聯盟，那護盾將在普通的多人連線模式中繼續生效。