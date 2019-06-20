首領們，大家好！

6月更新已正式上線，希望大家喜歡本次更新的新內容和遊戲性優化。



我們注意到目前遊戲中存在幾個問題，但請大家放心，修復遊戲內問題是我們工作中的重點！



傳說聯盟



獎盃數不足5000的玩家（在4900獎盃數範圍內）卡在「報名參加傳說聯盟」的介面（該報名按鈕不應出現這些玩家的介面中），導致無法進行一般的多人模式對戰。我們已在第一時間推出可選更新修復該問題。

請注意：可選更新版本11.651.7（iOS）、11.651.10（Android）已在應用商店上線，請盡快更新版本。



練習模式相關問題



野蠻人之王和弓箭女皇召喚出來的部隊等級不正確的問題



教學模式中獲得的勝利之星會被計算至「打倒哥布林」成就中



在教學模式中使用的軍隊錯誤出現在「一鍵訓練」介面的「上一次使用的軍隊設定」中



在教學模式中大守護者的地面模式/空中模式錯誤保留到其他關卡中



在教學模式中攻城機器無法選擇時，仍會出現切換攻城機器/部落援軍的指示



教學關卡「藍胖蝙蝠」法術超過10本最大單位



商店相關問題



商店圖示右上方出現的紅點（1）無法正常消除，但商店內未有新的物品可購買或建造的問題。



備註說明



我們注意到有部分玩家對於為什麼傳說聯盟盃段有的人只有5次進攻機會，而不是8次。這是因為參加傳說聯盟後，玩家第一天的進攻和防守次數可能少於固定次數（進攻和防守次數是根據當前攻防日的剩餘時間來計算的）。所以第一天過後，如我們之前所公佈的，傳說聯盟的玩家在一個完整的攻防日中可以獲得8次進攻機會和8次防守機會！

很抱歉遊戲中出現了傳說聯盟等問題，由此給大家帶來的不便，我們深表歉意。部分尚未解決的問題，我們正在全力以赴尋求解決方案，請大家耐心等待！

《部落衝突》遊戲團隊

