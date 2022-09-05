首領們，大家好！

歡迎來到Clash嘉年華挑戰排行榜！這篇文章將每日更新，並於挑戰結束後，從表現最佳的玩家間進行抽獎！

被抽中的得獎者將會在遊戲內信箱（村莊左上角信封圖示）中收到中獎通知訊息，並提供如何領取獎勵的說明。請從下面的時間表中了解更多詳情。

每個特別挑戰於下一個挑戰開始前結束，這些遊戲內挑戰的開始和結束時間都是每日16點（台北/香港時間）。