首領們，大家好！
歡迎來到Clash嘉年華挑戰排行榜！這篇文章將每日更新，並於挑戰結束後，從表現最佳的玩家間進行抽獎！
被抽中的得獎者將會在遊戲內信箱（村莊左上角信封圖示）中收到中獎通知訊息，並提供如何領取獎勵的說明。請從下面的時間表中了解更多詳情。
每個特別挑戰於下一個挑戰開始前結束，這些遊戲內挑戰的開始和結束時間都是每日16點（台北/香港時間）。
9月1日週四
特別挑戰1：CarbonFin設計的哥布林迷宮挑戰
將在最佳排行榜（依在進攻中最快3星排列）內抽出獲獎者的獎品是：1個兩人同行前往芬蘭赫爾辛基觀看全球總決賽，包含機票和住宿的機會，將抽出
1名
獲獎者
特別提醒：特別挑戰1的機票與住宿得獎者必須能夠參加9月23日至25日於芬蘭赫爾辛基舉行的全球總決賽。而任一被抽中的得獎者，將會收到遊戲內訊息（於家鄉村莊左上角點擊信封圖示），必須在收到信件的24小時內回覆相關確認資料。
如果得獎者沒有在時限內回覆，或者由於旅行限制無法前往現場等其他不符合得獎條件的限制，則會再次抽獎，直至找到符合條件的得獎者。
哥布林迷宮挑戰：9月2日排行榜
哥布林迷宮挑戰：9月3日排行榜
哥布林迷宮挑戰：9月4日排行榜
哥布林迷宮挑戰：最終排行榜
以下排行榜包含至挑戰結束(台北/香港時間9月5日下午4點)之前的所有結果