從10月1日起，我們將針對部分玩家進行一項測試，以幫助他們能更順利地完成周期挑戰。進行此測試的目的在於觀察不同的遊戲節奏是否能促使玩家完成整個周期挑戰和黃金通行證獎勵之路。這項測試預計將針對7級大本營以上的玩家，並將之隨機分配為三種不同的周期挑戰版本：

第一種版本的玩家將收到與過往周期挑戰相同的挑戰任務與積分要求。

第二種版本的玩家完成周期挑戰所需積分從2600積分降低至2200積分。

第三種版本的玩家為每週可獲得額外的挑戰任務，並允許他們透過各種活動獲得積分。

我們希望這些周期挑戰的變化能對整個社群帶來正面影響，並朝著讓更多玩家完成每個月周期挑戰的目標前進。

《部落衝突》遊戲團隊