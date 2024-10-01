這些東西在等著你，首領......
從10月1日至31日，縫合賽季狂熱來襲！一起伴隨著的還有由弓箭女皇（黃金通行證）、野蠻人之王和大守護者組成的驚悚三人組，大家可以在下面一窺這些全新造型的樣貌！
部落對戰聯盟賽將在10月1日至11日如期舉行。
從10月1日至9日，迎戰「厄運與陰霾！」挑戰並釋放暗黑亡靈英雄加入戰鬥！
10月11至31日：在縫合狂熱中幫助建築工人學徒！讓人狂躁的Clash萬聖節代幣活動！與熔岩氣球兵一起在「無牽無掛」挑戰中翱翔天際！
10月22日至28日，部落競賽回歸！
從10月1日起，我們將針對部分玩家進行一項測試，以幫助他們能更順利地完成周期挑戰。進行此測試的目的在於觀察不同的遊戲節奏是否能促使玩家完成整個周期挑戰和黃金通行證獎勵之路。這項測試預計將針對7級大本營以上的玩家，並將之隨機分配為三種不同的周期挑戰版本：
第一種版本的玩家將收到與過往周期挑戰相同的挑戰任務與積分要求。
第二種版本的玩家完成周期挑戰所需積分從2600積分降低至2200積分。
第三種版本的玩家為每週可獲得額外的挑戰任務，並允許他們透過各種活動獲得積分。
我們希望這些周期挑戰的變化能對整個社群帶來正面影響，並朝著讓更多玩家完成每個月周期挑戰的目標前進。
《部落衝突》遊戲團隊