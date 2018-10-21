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2018年10月21日
Blog – Clash of Clans

10月平衡性調整細節！

首領們，大家好!

10月更新除了部落對戰聯盟賽外，還將進行一些平衡性調整，詳情如下：

兵種訓練費用調整

  • 炸彈人：降低訓練花費

    等級2：由1,500聖水調降為1,250


    等級3：由2,000聖水調降為1,500


    等級4：由2,500聖水調降為1,750


    等級5：由3,000聖水調降為2,000


    等級6：由3,500聖水調降為2,250


    等級7：由4,000聖水調降為2,500


    等級8：由4,500聖水調降為2,750

  • 戈侖石人：降低訓練花費

    等級1：由450闇黑重油調降為300


    等級2：由525闇黑重油調降為375


    等級3：由600闇黑重油調降為450


    等級4：由675闇黑重油調降為525


    等級5：由750闇黑重油調降為600


    等級6：由825闇黑重油調降為675


    等級7：由900闇黑重油調降為750


    等級8：由975闇黑重油調降為825

  • 飛龍寶寶：降低訓練花費

    等級1：由15,000聖水調降為10,000


    等級2：由16,000聖水調降為11,000


    等級3：由17,000聖水調降為12,000


    等級4：由18,000聖水調降為13,000


    等級5：由19,000聖水調降為14,000


    等級6：由20,000聖水調降為15,000

  • 女巫：


    - 降低訓練花費


    等級1：由250闇黑重油調降為175


    等級2：由350闇黑重油調降為225


    等級3：由450闇黑重油調降為275


    等級4：由550闇黑重油調降為325


    - 數值調整


    等級1：生命值由320調降至300


    等級2：每秒傷害由120調降至110、生命值由360調降至320

  • 巨石投手：降低訓練花費


    等級1：由130闇黑重油調降為110


    等級2：由150闇黑重油調降為130


    等級3：由170闇黑重油調降為150


    等級4：由190闇黑重油調降為170

快速捐贈費用調整

以下單位快速捐贈寶石花費將降低：

  • 氣球兵：由5寶石調降為3寶石

  • 法師：由5寶石調降為3寶石

  • 飛龍：由25寶石調降為15寶石

  • 皮卡超人：由25寶石調降為15寶石

  • 野豬騎士：由5寶石調降為3寶石

  • 瓦基麗武神：由8寶石調降為6寶石

  • 戈侖石人：由30寶石調降為20寶石

  • 女巫：由15寶石調降為10寶石

  • 熔岩獵犬：由30寶石調降為20寶石

  • 巨石投手：由8寶石調降為5寶石

  • 飛龍寶寶：由10寶石調降為8寶石

  • 雷電飛龍：由30寶石調降為20寶石

以下單位快速捐贈寶石花費將增加：

  • 巨人：由2寶石增加為3寶石

攻城機器

  • 減少訓練時間：所有等級的訓練時間統一為20分鐘

  • 降低訓練費用：所有等級訓練費用上限為100,000金幣

  • 增加捐贈經驗值：捐贈可獲得30經驗值

建築數值調整
防禦建築與陷阱

  • 地獄之塔：12本增加1座地獄之塔

  • X連弩：每秒傷害調整


    等級3：由80調降為70


    等級4：由90調降為80


    等級5：由110調降為100

  • 天鷹火炮：每秒傷害與衝擊傷害調整


    等級1：每秒傷害由250增加至300、衝擊傷害由15增加至20


    等級2：每秒傷害由300增加至350、衝擊傷害由20增加至25


    等級3：每秒傷害由350增加至400、衝擊傷害由25增加至30

  • 防空火箭：生命值調整


    等級7：由1,110調降為1,100


    等級8：由1,170增加為1,200


    等級9：由1,230增加為1,300


    等級10：由1,290增加為1,400

  • 空中炸彈：


    12本提升等級上限


    縮小觸發半徑範圍由5格調至4格

  • 炸彈：

    11本提升等級上限


    加快觸發後爆炸由2秒縮短至1.5秒，使它們能更有效擊中觸發它們的部隊。

資源採集器

  • 金礦：10本提升等級上限

  • 聖水收集器：10本提升等級上限

  • 闇黑重油提煉井：10本提升等級上限

城牆

  • 可將200個城牆升級至13級（以前只能升級100個）

最終數據請以實裝至遊戲內為準！