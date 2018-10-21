天鷹火炮：每秒傷害與衝擊傷害調整





等級1：每秒傷害由250增加至300、衝擊傷害由15增加至20





等級2：每秒傷害由300增加至350、衝擊傷害由20增加至25





等級3：每秒傷害由350增加至400、衝擊傷害由25增加至30