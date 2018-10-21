首領們，大家好!
10月更新除了部落對戰聯盟賽外，還將進行一些平衡性調整，詳情如下：
兵種訓練費用調整
炸彈人：降低訓練花費
等級2：由1,500聖水調降為1,250
等級3：由2,000聖水調降為1,500
等級4：由2,500聖水調降為1,750
等級5：由3,000聖水調降為2,000
等級6：由3,500聖水調降為2,250
等級7：由4,000聖水調降為2,500
等級8：由4,500聖水調降為2,750
戈侖石人：降低訓練花費
等級1：由450闇黑重油調降為300
等級2：由525闇黑重油調降為375
等級3：由600闇黑重油調降為450
等級4：由675闇黑重油調降為525
等級5：由750闇黑重油調降為600
等級6：由825闇黑重油調降為675
等級7：由900闇黑重油調降為750
等級8：由975闇黑重油調降為825
飛龍寶寶：降低訓練花費
等級1：由15,000聖水調降為10,000
等級2：由16,000聖水調降為11,000
等級3：由17,000聖水調降為12,000
等級4：由18,000聖水調降為13,000
等級5：由19,000聖水調降為14,000
等級6：由20,000聖水調降為15,000
女巫：
- 降低訓練花費
等級1：由250闇黑重油調降為175
等級2：由350闇黑重油調降為225
等級3：由450闇黑重油調降為275
等級4：由550闇黑重油調降為325
- 數值調整
等級1：生命值由320調降至300
等級2：每秒傷害由120調降至110、生命值由360調降至320
巨石投手：降低訓練花費
等級1：由130闇黑重油調降為110
等級2：由150闇黑重油調降為130
等級3：由170闇黑重油調降為150
等級4：由190闇黑重油調降為170
快速捐贈費用調整
以下單位快速捐贈寶石花費將降低：
氣球兵：由5寶石調降為3寶石
法師：由5寶石調降為3寶石
飛龍：由25寶石調降為15寶石
皮卡超人：由25寶石調降為15寶石
野豬騎士：由5寶石調降為3寶石
瓦基麗武神：由8寶石調降為6寶石
戈侖石人：由30寶石調降為20寶石
女巫：由15寶石調降為10寶石
熔岩獵犬：由30寶石調降為20寶石
巨石投手：由8寶石調降為5寶石
飛龍寶寶：由10寶石調降為8寶石
雷電飛龍：由30寶石調降為20寶石
以下單位快速捐贈寶石花費將增加：
巨人：由2寶石增加為3寶石
攻城機器
減少訓練時間：所有等級的訓練時間統一為20分鐘
降低訓練費用：所有等級訓練費用上限為100,000金幣
增加捐贈經驗值：捐贈可獲得30經驗值
建築數值調整
防禦建築與陷阱
地獄之塔：12本增加1座地獄之塔
X連弩：每秒傷害調整
等級3：由80調降為70
等級4：由90調降為80
等級5：由110調降為100
天鷹火炮：每秒傷害與衝擊傷害調整
等級1：每秒傷害由250增加至300、衝擊傷害由15增加至20
等級2：每秒傷害由300增加至350、衝擊傷害由20增加至25
等級3：每秒傷害由350增加至400、衝擊傷害由25增加至30
防空火箭：生命值調整
等級7：由1,110調降為1,100
等級8：由1,170增加為1,200
等級9：由1,230增加為1,300
等級10：由1,290增加為1,400
空中炸彈：
12本提升等級上限
縮小觸發半徑範圍由5格調至4格
炸彈：
11本提升等級上限
加快觸發後爆炸由2秒縮短至1.5秒，使它們能更有效擊中觸發它們的部隊。
資源採集器
金礦：10本提升等級上限
聖水收集器：10本提升等級上限
闇黑重油提煉井：10本提升等級上限
城牆
可將200個城牆升級至13級（以前只能升級100個）
最終數據請以實裝至遊戲內為準！