首領們，大家好。





我們要和大家宣佈一則非常重要的通知，關於未來《部落衝突》遊戲內社交互動的發展方向。





在下次更新中，我們將移除遊戲內的公共聊天頻道。





我們設置公共聊天頻道的初衷是為了打造集中討論的社交互動平台，讓世界各地的玩家能夠互相交流。





儘管我們曾為該目標努力不懈，但遺憾的是，現實情況不如人意。在過去幾年中，我們在監督公共聊天頻道的部份投入不少人力和資源。我們組建專門的反詐騙團隊，在遊戲中引入垃圾訊息檢測系統，嘗試各種機制，目的都是為了避免帶有侮辱性或不合宜的訊息出現在《部落衝突》的公共聊天頻道中，進而保護玩家免受騷擾。





公共聊天頻道的主要功能之一是方便部落招募新成員， 這也正是《部落衝突》遊戲團隊一直沒有完全移除公共聊天頻道的主要原因之一。在沒有更好的部落招募方式出現之前，公共聊天頻道仍是玩家在社群平台和官方論壇之外尋找部落的首要方式。





在下次更新中，我們將優化部落招募功能，既讓各部落能夠更便捷招募到新成員，也讓玩家可以更方便找到最適合自己遊戲方式的部落。





儘管我們對於關閉公共聊天頻道感到很遺憾，但我們相信，把原來用於監督公共聊天頻道的人力和資源運用在其他地方，我們能夠帶給首領們更好的《部落衝突》遊戲體驗。



《部落衝突》遊戲團隊