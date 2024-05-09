Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2024年5月9日
Blog – Clash of Clans

並肩哈蘭德活動！

首領們，大家好！

全新的並肩哈蘭德活動開始啦！現在是時候來收集一些足球了！

大本營達到6級的玩家即可參加「並肩哈蘭德」代幣活動。在這次活動中，玩家可以透過發動進攻等方式收集足球，進而推進活動獎勵之路的進度。這些足球可以轉換成「金靴幣」，並且能解鎖特殊獎勵，例如全新限時兵種：界外球巨人，以及全新限時法術：黃牌法術！

活動日期

並肩哈蘭德活動開始時間：

  • 日期：2024年5月7日，星期二

  • 時間：台北/香港時間16:00

並肩哈蘭德活動結束時間：

  • 日期：2024年5月24日，星期五

  • 時間：台北/香港時間16:00

5月24日活動結束後，仍有2天的時間可以造訪商人的活動分頁和活動建築「足球訓練營」， 也就是說，在台北/香港時間5月26日16:00之前，你都可以使用金靴幣兌換獎勵！

並肩哈蘭德活動資源：足球！

在本次活動中，你需要收集足球！你可以透過在多人遊戲中進攻其他村莊來收集足球。摧毀敵方的大本營和另外三座建築：加農炮、箭塔和地獄之塔，皆可收集足球。這三座建築將由系統隨機選擇。你還可以透過活動建築「足球訓練營」收集足球：每天最多可以收集到100顆足球。

並肩哈蘭德活動代幣：金靴幣！

收集足球可解鎖並肩哈蘭德活動特別獎勵，其中包括本次活動的貨幣「金靴幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。金靴幣可用來兌換全新足球女皇造型，還有野蠻人之王全新史詩裝備：尖刺足球！

野蠻人之王全新史詩裝備：尖刺足球！

這個全新裝備能讓英雄踢出一個尖刺足球，在建築之間彈射並造成傷害。該裝備的升級費用和鐵匠鋪中已有的史詩裝備升級費用相同。

具體數據如下：

等級英雄每秒傷害值提升英雄每秒恢復生命值每發傷害目標數量鐵匠鋪等級
1353651,00031
2384781,00031
3425901,25061
4457031,25061
5498151,25061
6529281,50061
7551,0401,50061
8581,1531,50061
9651,2651,75071
10761,3781,75071
11881,4901,75071
121011,6032,00071
131121,7152,00073
141241,8282,00073
151351,9402,25073
161482,0532,25075
171592,1652,25075
181712,2782,50085
191762,3902,50087
201822,5032,50087
211882,6152,75087
221942,7282,75087
231992,8402,75087
242052,9533,00087
252113,0653,00089
262173,1783,00089
272223,2903,25099

並肩哈蘭德活動獎勵

足球數量免費獎勵活動通行證獎勵
100100 金靴幣20輝光礦石
30015%訓練加成500金靴幣
6001,000閃光礦石20輝光礦石
1,000界外球巨人1,050金靴幣
1,500150金靴幣3 0輝光礦石
2,00030%訓練加成500金靴幣
2,5001,200閃光礦石30輝光礦石
3,000黃牌法術1,050金靴幣
3,500350金靴幣40輝光礦石
4,00015輝光礦石500金靴幣
4,7501,300閃光礦石40輝光礦石
5,50015輝光礦石10星光礦石
6,250400金靴幣60輝光礦石
7,00030輝光礦石勝利牛奶裝飾物
7,7501,500閃光礦石60輝光礦石
8,500100輝光礦石15星光礦石
9,250450金靴幣70輝光礦石
10,00045輝光礦石600金靴幣
11,000500金靴幣70輝光礦石
12,000150輝光礦石20星光礦石
13,000550金靴幣80輝光礦石
14,00045輝光礦石800金靴幣
15,000600金靴幣80輝光礦石
16,000足球訓練營裝飾物35星光礦石

額外獎勵

當你完成並肩哈蘭德活動的獎勵之路後，還可繼續獲取額外獎勵。只有當你完成整條免費獎勵之路後，才能獲取額外獎勵。

1,000130金靴幣
2,000130金靴幣
4,000130金靴幣
6,000130金靴幣
8,000130金靴幣
11,000130金靴幣
14,000130金靴幣
17,000130金靴幣
20,000130金靴幣
24,000130金靴幣
28,000130金靴幣
32,000130金靴幣

商人獎勵

你可以使用活動中獲得的金靴幣，與商人兌換下列獎勵。我們為你準備了一些超讚的獎勵，包括全新足球女皇造型和野蠻人之王英雄裝備：尖刺足球！

商品金靴幣
尖刺足球英雄裝備3,100
足球女皇造型4,650
10 星光礦石320
60 輝光礦石280
350 閃光礦石325
裝飾#1: 稀世金球1,025
裝飾#2: 榮譽金靴1,025
裝飾#3: 冠軍獎盃1,025
建築大師聖水符石3,100
建築大師金幣符石3,100
聖水符石3,100
金幣符石3,100
法術之書1,900
建築之書1,900
戰鬥之書1,900
英雄之書1,030
移位任意鏟1,030
建築工人藥水590
5個壁壘之戒515
力量藥水310
研究藥水250
戰寵藥水250
建築大師星瓶200
資源藥水240
時光鐘樓藥水150
訓練藥水50
哈蘭德部落小屋屋頂515
哈蘭德部落小屋裝飾515
哈蘭德部落小屋城牆515
哈蘭德部落小屋地板515
90,000金幣15
90,000聖水15

全面開戰！