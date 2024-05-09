首領們，大家好！

全新的並肩哈蘭德活動開始啦！現在是時候來收集一些足球了！

大本營達到6級的玩家即可參加「並肩哈蘭德」代幣活動。在這次活動中，玩家可以透過發動進攻等方式收集足球，進而推進活動獎勵之路的進度。這些足球可以轉換成「金靴幣」，並且能解鎖特殊獎勵，例如全新限時兵種：界外球巨人，以及全新限時法術：黃牌法術！