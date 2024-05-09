首領們，大家好！
全新的並肩哈蘭德活動開始啦！現在是時候來收集一些足球了！
大本營達到6級的玩家即可參加「並肩哈蘭德」代幣活動。在這次活動中，玩家可以透過發動進攻等方式收集足球，進而推進活動獎勵之路的進度。這些足球可以轉換成「金靴幣」，並且能解鎖特殊獎勵，例如全新限時兵種：界外球巨人，以及全新限時法術：黃牌法術！
活動日期
並肩哈蘭德活動開始時間：
日期：2024年5月7日，星期二
時間：台北/香港時間16:00
並肩哈蘭德活動結束時間：
日期：2024年5月24日，星期五
時間：台北/香港時間16:00
5月24日活動結束後，仍有2天的時間可以造訪商人的活動分頁和活動建築「足球訓練營」， 也就是說，在台北/香港時間5月26日16:00之前，你都可以使用金靴幣兌換獎勵！
並肩哈蘭德活動資源：足球！
在本次活動中，你需要收集足球！你可以透過在多人遊戲中進攻其他村莊來收集足球。摧毀敵方的大本營和另外三座建築：加農炮、箭塔和地獄之塔，皆可收集足球。這三座建築將由系統隨機選擇。你還可以透過活動建築「足球訓練營」收集足球：每天最多可以收集到100顆足球。
並肩哈蘭德活動代幣：金靴幣！
收集足球可解鎖並肩哈蘭德活動特別獎勵，其中包括本次活動的貨幣「金靴幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。金靴幣可用來兌換全新足球女皇造型，還有野蠻人之王全新史詩裝備：尖刺足球！
野蠻人之王全新史詩裝備：尖刺足球！
這個全新裝備能讓英雄踢出一個尖刺足球，在建築之間彈射並造成傷害。該裝備的升級費用和鐵匠鋪中已有的史詩裝備升級費用相同。
具體數據如下：
|等級
|英雄每秒傷害值提升
|英雄每秒恢復生命值
|每發傷害
|目標數量
|鐵匠鋪等級
|1
|35
|365
|1,000
|3
|1
|2
|38
|478
|1,000
|3
|1
|3
|42
|590
|1,250
|6
|1
|4
|45
|703
|1,250
|6
|1
|5
|49
|815
|1,250
|6
|1
|6
|52
|928
|1,500
|6
|1
|7
|55
|1,040
|1,500
|6
|1
|8
|58
|1,153
|1,500
|6
|1
|9
|65
|1,265
|1,750
|7
|1
|10
|76
|1,378
|1,750
|7
|1
|11
|88
|1,490
|1,750
|7
|1
|12
|101
|1,603
|2,000
|7
|1
|13
|112
|1,715
|2,000
|7
|3
|14
|124
|1,828
|2,000
|7
|3
|15
|135
|1,940
|2,250
|7
|3
|16
|148
|2,053
|2,250
|7
|5
|17
|159
|2,165
|2,250
|7
|5
|18
|171
|2,278
|2,500
|8
|5
|19
|176
|2,390
|2,500
|8
|7
|20
|182
|2,503
|2,500
|8
|7
|21
|188
|2,615
|2,750
|8
|7
|22
|194
|2,728
|2,750
|8
|7
|23
|199
|2,840
|2,750
|8
|7
|24
|205
|2,953
|3,000
|8
|7
|25
|211
|3,065
|3,000
|8
|9
|26
|217
|3,178
|3,000
|8
|9
|27
|222
|3,290
|3,250
|9
|9
並肩哈蘭德活動獎勵
|足球數量
|免費獎勵
|活動通行證獎勵
|100
|100 金靴幣
|20輝光礦石
|300
|15%訓練加成
|500金靴幣
|600
|1,000閃光礦石
|20輝光礦石
|1,000
|界外球巨人
|1,050金靴幣
|1,500
|150金靴幣
|3 0輝光礦石
|2,000
|30%訓練加成
|500金靴幣
|2,500
|1,200閃光礦石
|30輝光礦石
|3,000
|黃牌法術
|1,050金靴幣
|3,500
|350金靴幣
|40輝光礦石
|4,000
|15輝光礦石
|500金靴幣
|4,750
|1,300閃光礦石
|40輝光礦石
|5,500
|15輝光礦石
|10星光礦石
|6,250
|400金靴幣
|60輝光礦石
|7,000
|30輝光礦石
|勝利牛奶裝飾物
|7,750
|1,500閃光礦石
|60輝光礦石
|8,500
|100輝光礦石
|15星光礦石
|9,250
|450金靴幣
|70輝光礦石
|10,000
|45輝光礦石
|600金靴幣
|11,000
|500金靴幣
|70輝光礦石
|12,000
|150輝光礦石
|20星光礦石
|13,000
|550金靴幣
|80輝光礦石
|14,000
|45輝光礦石
|800金靴幣
|15,000
|600金靴幣
|80輝光礦石
|16,000
|足球訓練營裝飾物
|35星光礦石
額外獎勵
當你完成並肩哈蘭德活動的獎勵之路後，還可繼續獲取額外獎勵。只有當你完成整條免費獎勵之路後，才能獲取額外獎勵。
|1,000
|130金靴幣
|2,000
|130金靴幣
|4,000
|130金靴幣
|6,000
|130金靴幣
|8,000
|130金靴幣
|11,000
|130金靴幣
|14,000
|130金靴幣
|17,000
|130金靴幣
|20,000
|130金靴幣
|24,000
|130金靴幣
|28,000
|130金靴幣
|32,000
|130金靴幣
商人獎勵
你可以使用活動中獲得的金靴幣，與商人兌換下列獎勵。我們為你準備了一些超讚的獎勵，包括全新足球女皇造型和野蠻人之王英雄裝備：尖刺足球！
|商品
|金靴幣
|尖刺足球英雄裝備
|3,100
|足球女皇造型
|4,650
|10 星光礦石
|320
|60 輝光礦石
|280
|350 閃光礦石
|325
|裝飾#1: 稀世金球
|1,025
|裝飾#2: 榮譽金靴
|1,025
|裝飾#3: 冠軍獎盃
|1,025
|建築大師聖水符石
|3,100
|建築大師金幣符石
|3,100
|聖水符石
|3,100
|金幣符石
|3,100
|法術之書
|1,900
|建築之書
|1,900
|戰鬥之書
|1,900
|英雄之書
|1,030
|移位任意鏟
|1,030
|建築工人藥水
|590
|5個壁壘之戒
|515
|力量藥水
|310
|研究藥水
|250
|戰寵藥水
|250
|建築大師星瓶
|200
|資源藥水
|240
|時光鐘樓藥水
|150
|訓練藥水
|50
|哈蘭德部落小屋屋頂
|515
|哈蘭德部落小屋裝飾
|515
|哈蘭德部落小屋城牆
|515
|哈蘭德部落小屋地板
|515
|90,000金幣
|15
|90,000聖水
|15
全面開戰！