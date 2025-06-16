亞馬遜應用商店玩家須知

如果你是透過亞馬遜下載遊戲的玩家，可能會注意到，更新後遊戲中移除了商店特惠。這是因為我們決定停止在亞馬遜應用商店發布未來的更新。

如果你是在亞馬遜應用商店下載的遊戲，請務必將遊戲綁定Supercell ID，以妥善保護你的遊戲進度、繼續暢玩《部落衝突》！

全球定價

我們將「全球定價」測試拓展到了更多地區。全球定價能讓我們更貼近玩家所在國家/地區的商品與服務成本，藉此提供更符合當地消費程度的優惠價格。同一個國家/地區的玩家可能會看到不同的遊戲特惠價格。請注意：全球定價仍處於測試階段，目前並非最終版本。

SCID遊客帳號

沒有Supercell ID帳號的玩家現在將獲得Supercell ID遊客帳號。