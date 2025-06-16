歡迎來到「精益求精」更新！
精工防禦
更多選擇、更多升級、更多種Clash的方式……別讓建築工人獨享了這份樂趣！有史以來第一次，你——首領本人，可以自主選擇如何升級全新限時防禦類型「精工防禦」！大本營升至最高級的首領，可以動動腦筋、仔細考慮，選擇限時精工防禦。每個精製階段可以建造最多3座精工防禦。來看看詳細資訊吧：
在精製台（大本營17級）建造並升級最多3座精工防禦。
每次只能啟用一座精工防禦，但你可以在它們當中隨時切換！
每個精製階段可以建造最多3座精工防禦，每個階段一般會持續3個月。新的階段開始時，會有新的精工防禦取代它們。
每座精工防禦有3種可升級的模組。選擇你想要升級的模組，打造專屬精工防禦！
推出新精製階段時，也會有新的精工防禦！嘗試各種新推出的精工防禦，說不定就能發現你新的最愛。
我們首先推出的3座精工防禦分別是：
鉤索塔：鉤索來囉！鉤索塔可以把敵人拉過來擊暈！不過，攻城機器有點太重了，鉤鎖塔拉不動它們。
旋轉噴火器：熱浪滔天，永不停歇！旋轉噴火器會轉個不停，並噴出烈焰攻擊附近的敵人。
碎岩迫擊炮：飛得越高，砸得越重！部署巨型迫擊炮，徹底砸碎來犯之敵！
全新闇黑重油法術：冰障法術
利用此冷凍製劑將己方部隊包裹在防禦堅冰中，幾乎可以抵擋所有傷害，但同時會使他們無法移動與攻擊！在這些部隊吸引防禦火力的同時，其他部隊可繼續推進！
大本營達到14級可解鎖。
需要7級闇黑法術工廠。
14級大本營可升級2次，之後大本營每升一級都可升級1次。
升級會提升減傷百分比。
精選庫
軍隊搭配人人都會，但有了軍隊訓練精選庫，搭配變得更高效了！藉助推薦的軍隊設定，讓你的軍隊訓練工作大升級！
作為軍隊訓練系統新增的第三個介面，它可以為你提供各種值得推薦的軍隊搭配，無論是新手還是老手，都可以找到並使用適合自己的搭配！
新手軍隊：簡潔的軍隊設定，根據你的大本營等級而定。這些設定由一般部隊/法術和普通裝備組成。
推薦/創作者精選軍隊：限時的軍隊設定推薦，會根據目前的活動而變，或是由創作者精心打造。這些設定中可能包含遊戲中的任意部隊或法術。
精選庫會在大本營達到4級時解鎖。
推薦/創作者精選軍隊設定會在大本營達到10級後開始出現。
全新等級
全新更新，自然也少不了各種全新的可升級內容！
|單位
|全新等級
|大本營等級
|氣球兵
|12
|17
|火箭氣球兵
|12
|17
|熔岩獵犬
|7
|16
|德魯伊
|5
|17
|攻城飛艇
|5
|15
|霜牙
|11至15
|17
請注意：剩餘的所有城牆現在均可升至18級了。
平衡性調整
寒冰獵犬吞了一大堆雪，現在它們的冰凍效果持續時間變為所有等級保持一致了。1級的冰凍效果從3.5秒延長至3.75秒。
大守護者的永恆書卷有了新的章節！永恆書卷調整包括：
所有等級的持續時間均延長0.2秒。
免疫傷害的效果會在離開大守護者的光環後，持續1秒再消失。
在效果啟用後才進入大守護者光環範圍內的單位，也能獲得此效果。
遊戲中的前期兵種也希望向首領證明自己的價值！為了使遊戲前期的戰鬥節奏更快、更有趣，我們調整了低等級大本營等級的部分建築和兵種。
平衡性調整詳情
|建築/部隊
|調整前生命值
|調整後生命值
|調整前每秒傷害值
|調整後每秒傷害值
|1級大本營
|450
|400
|-
|-
|2級大本營
|1600
|800
|-
|-
|3級大本營
|1,850
|1,600
|-
|-
|4級大本營
|2,100
|2,000
|-
|-
|1級兵營
|250
|100
|-
|-
|2級兵營
|270
|150
|-
|-
|3級兵營
|290
|200
|-
|-
|4級兵營
|310
|250
|-
|-
|5級兵營
|330
|300
|-
|-
|6級兵營
|350
|330
|-
|-
|1級金礦
|400
|75
|-
|-
|2級金礦
|440
|150
|-
|-
|3級金礦
|480
|300
|-
|-
|4級金礦
|520
|400
|-
|-
|5級金礦
|560
|500
|-
|-
|6級金礦
|600
|550
|-
|-
|7級金礦
|640
|600
|-
|-
|8級金礦
|680
|660
|-
|-
|1級聖水收集器
|400
|75
|-
|-
|2級聖水收集器
|440
|150
|-
|-
|3級聖水收集器
|480
|300
|-
|-
|4級聖水收集器
|520
|400
|-
|-
|5級聖水收集器
|560
|500
|-
|-
|6級聖水收集器
|600
|550
|-
|-
|7級聖水收集器
|640
|600
|-
|-
|8級聖水收集器
|680
|660
|-
|-
|1級儲金罐
|400
|150
|-
|-
|2級儲金罐
|600
|300
|-
|-
|3級儲金罐
|800
|450
|-
|-
|4級儲金罐
|1,000
|600
|-
|-
|5級儲金罐
|1,200
|800
|-
|-
|6級儲金罐
|1,400
|1,000
|-
|-
|7級儲金罐
|1,600
|1,250
|-
|-
|8級儲金罐
|1,700
|1,500
|-
|-
|9級儲金罐
|1,800
|1,700
|-
|-
|1級聖水瓶
|400
|150
|-
|-
|2級聖水瓶
|600
|300
|-
|-
|3級聖水瓶
|800
|450
|-
|-
|4級聖水瓶
|1,000
|600
|-
|-
|5級聖水瓶
|1,200
|800
|-
|-
|6級聖水瓶
|1,400
|1,000
|-
|-
|7級聖水瓶
|1,600
|1,250
|-
|-
|8級聖水瓶
|1,700
|1,500
|-
|-
|9級聖水瓶
|1,800
|1,,700
|-
|-
|1級部落城堡
|1,000
|600
|-
|-
|2級部落城堡
|1,400
|1,200
|-
|-
|3級部落城堡
|2,000
|1,800
|-
|-
|1級訓練營
|250
|100
|-
|-
|2級訓練營
|290
|200
|-
|-
|3級訓練營
|330
|250
|-
|-
|4級訓練營
|370
|300
|-
|-
|5級訓練營
|420
|360
|-
|-
|6級訓練營
|470
|420
|-
|-
|7級訓練營
|520
|500
|-
|-
|8級訓練營
|580
|575
|-
|-
|1級城牆
|300
|100
|-
|-
|2級城牆
|500
|200
|-
|-
|3級城牆
|700
|400
|-
|-
|4級城牆
|900
|800
|-
|-
|5級城牆
|1,400
|1,200
|-
|-
|6級城牆
|2,000
|1,800
|-
|-
|7級城牆
|2,500
|2,400
|-
|-
|1級加農炮
|420
|300
|9
|7
|2級加農炮
|470
|360
|11
|10
|3級加農炮
|520
|420
|15
|13
|4級加農炮
|570
|500
|19
|17
|5級加農炮
|620
|600
|25
|23
|6級加農炮
|670
|660
|30
|30
|1級野蠻人
|-
|-
|8
|9
|2級野蠻人
|-
|-
|11
|12
|3級野蠻人
|-
|-
|14
|15
|1級弓箭手
|20
|22
|7
|8
|2級弓箭手
|23
|26
|9
|10
|3級弓箭手
|26
|29
|12
|13
|1級巨人
|300
|400
|11
|12
|2級巨人
|360
|500
|14
|15
|3級巨人
|450
|600
|19
|20
|4級巨人
|600
|700
|-
|-
|5級巨人
|800
|900
|-
|-
|1級炸彈人
|-
|-
|6
|10
|2級炸彈人
|-
|-
|10
|20
|3級炸彈人
|-
|-
|15
|25
|4級炸彈人
|-
|-
|20
|30
軍隊訓練相關優化
現在你可以在訓練介面點擊英雄，再點擊衣架圖示來更換他們的造型。
和英雄殿堂一樣，訓練介面也可以旋轉查看英雄了！
現在可以透過按住並拖動英雄來調整他們在軍隊訓練陣容中的順序。
部隊和法術也一樣，可以透過按住並拖動來調整他們在軍隊訓練陣容中的順序。戰鬥中，他們也會按照這個順序排列！
對於軍隊訓練介面的部分警告資訊，現在可以點擊或選擇該資訊來查看詳細內容。
隨著進攻獎勵的提升，建築大師基地聖水車儲量也同樣得到提升。
商店改動
商店中的「資訊」按鈕現在會跳轉至我們的自助支援中心文章，其中詳細介紹了遊戲內特惠的價格和價值。
有特惠包上線時，商店按鈕會有對應的提示。
亞馬遜應用商店玩家須知
如果你是透過亞馬遜下載遊戲的玩家，可能會注意到，更新後遊戲中移除了商店特惠。這是因為我們決定停止在亞馬遜應用商店發布未來的更新。
如果你是在亞馬遜應用商店下載的遊戲，請務必將遊戲綁定Supercell ID，以妥善保護你的遊戲進度、繼續暢玩《部落衝突》！
全球定價
我們將「全球定價」測試拓展到了更多地區。全球定價能讓我們更貼近玩家所在國家/地區的商品與服務成本，藉此提供更符合當地消費程度的優惠價格。同一個國家/地區的玩家可能會看到不同的遊戲特惠價格。請注意：全球定價仍處於測試階段，目前並非最終版本。
SCID遊客帳號
沒有Supercell ID帳號的玩家現在將獲得Supercell ID遊客帳號。
新玩家完成新手教學後，系統將為其自動建立一個Supercell ID遊客帳號。
目前沒有Supercell ID帳號的其他玩家在登入時，也會獲得一個Supercell ID遊客帳號。
Supercell ID遊客帳號可升級為正式的Supercell ID帳號。
Supercell ID遊客帳號也可遷移至已有的Supercell ID帳號。
帳號綁定Supercell ID才能解鎖的對應成就與獎勵，僅適用於正式Supercell ID帳號。
問題修復
修復天使在戰鬥中偶爾迷失目標、隨意切換治療目標的問題。她們已經重讀了一遍《治療基礎教學》。
修復新手玩家挑戰升級按鈕導致遊戲閃退的問題。
修復友誼戰中顯示的部落城堡援軍圖示及等級錯誤的問題。
修復超級雪怪被移出軍隊的問題。之前，如果玩家的雪怪為2級或更低等級，重新載入遊戲後，透過大舞台活動獲得的超級雪怪會被移出軍隊，現在該問題已修復。
修復從商人精選裡購買的場景未正確發放的問題。
修復在家鄉村莊點擊部落對戰聯盟賽結算介面的「開始對戰」按鈕會導致遊戲閃退的問題。
修復友誼戰中部落城堡援軍等級顯示錯誤的問題。
修復德魯伊在變身巨熊的同時被擊敗，會額外生成一隻巨熊的問題。啊嗚！
修復建築大師基地隱形彈簧具有無限彈飛能力的問題。
修復在友誼戰、部落對戰或部部落對戰聯盟賽中透過偵察模式進入軍隊編輯器介面時，部隊圖示無法滑動的問題。
修復部落首都進攻中「強化軍隊」按鈕錯誤顯示為灰色的問題。
修復即使部落城堡已升級，但友誼戰中部落城堡援軍等級不同步更新的問題。
修復超級雪怪穿過城牆的視覺問題。
修復弓箭女皇被擊殺時不能觸發未使用技能的問題。
修復2本玩家可以利用漏洞進入傳說聯盟的問題。
修復對大守護者範圍內的部隊使用召回法術，會導致大守護者動作卡頓的問題。
修復友誼戰部落城堡援軍實際出戰單位與預覽不一致的問題。
修復部落友誼戰軍隊預覽顯示家鄉村莊軍隊的問題。
修復4本和5本玩家的建築工人選單裡建議升級建築大師小船的問題。
修復當接收方的攻城機器處於強化狀態時，其收到的攻城機器等級顯示有誤的問題。
修復部落對戰進攻確認介面中，進攻方部落城堡空間顯示為防守方空間的問題。
修復部落對戰進攻確認介面中，正在升級的英雄未顯示為灰色的問題。
修復當亡靈王子正在升級，移動其英雄戰旗會出現白色方塊的問題。
修復在部落對戰增援介面點擊下一個箭頭會關閉增援選單的問題。
修復使用城牆升級功能時無法使用哥布林建築工人的問題。
修復友誼戰中出現的部落城堡援軍有誤的問題。
修復當分享含有損壞建築（部落城堡、寶石礦井、時光鐘樓）的村莊陣型連結時，會出現畫面重疊顯示的問題。
修復使用部落聊天中分享的軍隊設定參加友誼戰時，部落城堡援軍的等級會預設為1級的問題。
修復部分成就標題與描述文字重疊的問題。
修復關閉遊戲後重新進入時，商店通知重複出現的問題。
修復使用寶石升級部分部隊後，其等級未在資訊介面即時更新的問題。
修復能量點心會讓英雄裝備介面的裝備顯示為滿級的問題。
其他調整
新增支援的語言：波蘭語！
部落友誼戰現已支援2v2和3v3規模！
如果軍隊中包含相關單位，法術工廠、攻城機器工坊和訓練營現在會播放動畫。
大守護者的巨大火球和旋風陷阱已獲得全新特效。
商人精選中的場景特惠現在可以進行預覽。如果玩家已擁有某個場景，則該場景不再會出現在商人商店中。