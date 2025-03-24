沒錯！部隊、法術和攻城機器可瞬間完成訓練、加入軍隊，英雄們無需恢復即可加入戰鬥。你可以隨時開戰！這代表訓練藥水、訓練甜點和訓練加成尊享福利都會被移除，但別擔心！黃金通行證獎勵之路上的訓練加成尊享福利將被一項全新尊享福利取代。「隨時開戰」將在更新實裝後不久上線！傳說聯盟的玩家仍然維持每天8次進攻的上限，暫時不變！

由於訓練時間被移除，配對機制也進行了調整：