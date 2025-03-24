沒錯！部隊、法術和攻城機器可瞬間完成訓練、加入軍隊，英雄們無需恢復即可加入戰鬥。你可以隨時開戰！這代表訓練藥水、訓練甜點和訓練加成尊享福利都會被移除，但別擔心！黃金通行證獎勵之路上的訓練加成尊享福利將被一項全新尊享福利取代。「隨時開戰」將在更新實裝後不久上線！傳說聯盟的玩家仍然維持每天8次進攻的上限，暫時不變！
由於訓練時間被移除，配對機制也進行了調整：
在你有護盾的情況下（被進攻後獲得或者自己購買），你的鏡像村莊將進入配對池。當這個鏡像村莊被摧毀後，它將從配對池中移除。
進攻方可以從鏡像村莊中奪取資源並獲得獎盃，但防守方不會損失任何獎盃或資源。
配對系統仍然會優先配對真實玩家的村莊，只有在你配對不到對手時，系統才會為你配對鏡像村莊。
軍隊訓練迎來華麗升級！全新軍隊設定系統登場！軍隊訓練的介面和選單全面煥新，讓你能更輕鬆地建立、編輯和分享你的軍隊設定。軍隊設定將於3月27日正式上線！
這隻容易過敏的蝙蝠會打噴嚏，噴出可怕的鼻涕小怪——鼻涕小怪能吸收傷害並攻擊建築。阿啾跟隨的英雄陣亡後，她會親自上陣發起攻擊！在戰寵小屋達到11級（大本營17級）後解鎖。
這個闇黑重油兵種熱力十足！烈焰熔爐部署後不會移動，但在受到傷害時會釋放小炎怪，它們會攻擊並灼燒建築！在闇黑訓練營達到12級（大本營15級）後解鎖。
想練出像烈焰熔爐裡的小炎怪那樣具有爆發力的肌肉？試試這件英雄裝備吧！貴族啞鈴是一款全新的普通裝備，能強化亡靈王子前幾次攻擊的速度、射程和威力。升級這款裝備可進一步提升強化效果，包括射程、威力和被強化的攻擊次數。雖然不練腿，但效果還是很好的！在鐵匠鋪達到5級（大本營12級）後解鎖。
由於訓練時間被移除，增援機制也會進行對應地微調。更新後，增援操作都需要花費聖水或闇黑重油，資源視具體部隊/法術而定。
另外，部落特權也迎來大調整！更新後，所有玩家的增援請求等待時間都調整為10分鐘！ 考慮到這點，一些部落等級的特權也有調整。和以前不太一樣，但變得更讚了！
1級：增援請求等待時間縮短為10分鐘
2級：增援上限提升 - 最多可增援10個部隊
3級：增援上限提升 - 最多可增援2個法術
4級：增援上限提升 - 最多可增援15個部隊
6級：增援上限提升 - 最多可增援25個部隊
7級：增援上限提升 - 最多可增援3個法術
8級：增援上限提升 - 最多可增援40個部隊
既然我們在做這件事，就一定會全力以赴，為你節省更多時間！有了增援請求時間縮短這個尊享福利，你每次請求部落援軍之後的冷卻時間會變得更短。這個尊享福利共有3個等級：
1級：縮短30%的時間
2級：縮短60%的時間
3級：縮短80%的時間
這些尊享福利將取代黃金通行證獎勵之路上的3個訓練加成尊享福利。
各位成就愛好者，我們知道你們想要什麼！摧毀16級和17級大本營相關建築的新成就：
多人箭塔終結者
彈跳加農炮破碎者
火焰噴射器毀滅者
複合機械塔破壞者
17級大本營的部分建築、兵種、法術、超級蓄能和戰寵可升至更高等級。喔！城牆當然也迎來了相關調整。快準備好你的建築工人吧！
建築等級
兵營：可升至13級
地獄之塔：可升至11級
建築工人小屋：可升至7級
巨石碑：可升至4級
闇黑訓練營：可升至12級
戰寵小屋：可升至11級
兵種等級
雪怪：可升至7級
戈侖石人：可升至14級
戈侖冰人：可升至9級
野豬騎士：可升至14級
法術等級
蝙蝠法術：可升至7級
戰寵等級
獨角：可升至11至15級
17級大本營可進行超級蓄能的新建築
複合機械塔
地獄之塔
建築工人小屋
巨石碑
新城牆
可升至18級的城牆增加75塊
啊，遊戲性優化……讚啦。
獎盃曲線：為了應對訓練時間移除後戰鬥次數增加的情況，我們降低了家鄉村莊多人遊戲模式的獎盃得失數量：現在你最多可以贏得44個獎盃，同時最多可以失去44個獎盃。
防止過度頻繁發動進攻：如果你在戰鬥中斷線，則需要等到目前戰鬥結束才能再次搜尋對手。這個機制是為了防止過度頻繁地發動進攻，這個機制不會影響友誼戰、教學模式或部落對戰。
建築大師基地對戰的獎勵調整——幾乎所有聯盟賽的建築大師金幣和聖水獎勵都得到大幅提升。
城牆升級工具現在可以根據目前壁壘之戒的庫存或資源上限來選擇城牆，兩者取其高。
城牆升級工具現在可一次選擇全部325塊城牆。
因為建築工人不再花費他們寶貴的時間來清除障礙物，所以這項工作現在由村民們接手。
在挑戰關卡中切換大守護者的空中模式和地面模式，不會再影響其在家鄉軍隊中的模式。
部隊發射器的發射軌跡視覺效果已優化。
英雄造型預覽介面更新。
戰寵預覽介面不再會出現英雄裝備。
每次更新都會帶來更好的平衡！
迷你熔岩犬、迷你寒冰犬和迷你熔岩氣球犬的所需空間從2調整為1
骷髏陷阱對空模式的骷髏兵所需空間從2調整為1
小雪怪和小霜怪的所需空間從3調整為1
巨型骷髏（超級女巫的骷髏巨人）的所需空間從20調整為10
德魯伊巨熊形態的所需空間從16調整為10
降低多個大本營等級的建築、陷阱、兵種、法術、英雄和戰寵的升級費用和時間！
我們修復了一些問題！
修復同意彈窗不顯示文字的問題。
修復黃金通行證廣告橫幅遮擋超級蓄能資訊的問題。
修復持續指派建築工人學徒在某些情況下不生效的問題。
修復超級蓄能等級相關通知不準確的問題。
修復使用寶石升級兵種後，某些情況下兵種資訊介面等級顯示錯誤的問題。
修復取消購買後外觀特惠包價格消失的問題。
修復英雄殿堂預覽介面中造型價格的對齊問題。
修復聯盟賽商店的通知問題。
修復「藍胖女巫」和「雪怪出擊」練習模式關卡的相關問題。