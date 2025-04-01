在這個迄今為止最盛大的賽季，WWE超級巨星將現身《部落衝突》！歡迎來到Clash狂熱！

4月1日至30日：巨星登場！- 戰吼狂人是能投擲一切的超級巨星！如果你的大本營達到3級以上，他就會在賽季開始時加入你的軍隊。訓練他，讓他投個痛快！

4月1日至11日：部落對戰聯盟賽 - 做好戰鬥準備！部落對戰聯盟賽火熱開戰！這裡可容不下菜鳥！

4月2日至30日：Clash狂熱擂台 - 換上「Clash狂熱擂台」場景，將你的村莊變成座無虛席的競技場！觀眾渴望精彩對決，快讓你的村莊成為萬眾矚目的主賽場吧！

4月2日至18日：周期挑戰 - 迎接史詩級的WWE周期挑戰，期間有機會挑戰OverlordRHODES的村莊。

4月4日至30日：英雄造型 - 為英雄們換上傳奇造型，致敬WWE傳奇人物。寇帝之王、野蠻女皇、神秘王子、暗黑守護者和至尊勇者即將登場！

4月8日至30日：擂台 - 兵營變成了擂台？WWE超級巨星駐紮在你的村莊裡，將兵營變成Clash狂熱擂台。他們有的很友善，但有的就……很難說了。

4月8日至30日：是敵是友代幣活動 - 想增強軍隊實力嗎？參加「是敵是友」代幣活動，解鎖超級巨星限時兵種，贏取冠軍代幣以解鎖弓箭女皇的史詩裝備「動作人偶」。此外，你還可以用這些代幣兌換超級裝飾物——驚喜轉盤。

4月14日至20日： 淘金大作戰！- 哥布林偷走了WWE冠軍稱號！參加全新「淘金大作戰」部落活動，合力收集並貢獻金塊，打造新的冠軍象徵。