首領們，大家好！

新年伊始，我們準備了許多精采內容，和大家一起迎接嶄新的2022！遊戲團隊進行了許多遊戲性優化，這些優化即將在遊戲內實裝。

不過這次實裝的方式和以往將有所不同：



由於技術要求上的差異，接下來幾天，我們將在不同的地區陸續實裝本次遊戲性優化。但請大家放心，每一位玩家都將實裝這次的遊戲內容與優化。也請大家耐心等待這些調整於應用商店更新與遊戲內實裝。

遊戲性優化

現在就跟著本篇內容，了解各項調整吧！



英雄額外生命機制

一直以來，玩家可以在遊戲內預先訓練第2支部隊，但有個問題是，想要再次進攻時英雄生命值尚未完全恢復。為了讓英雄能夠馬上再次投身戰鬥，我們新增這項功能：英雄額外生命機制

如果英雄在受傷後回到村莊，額外生命機制會立即恢復英雄的生命值。

例如：



如果進攻結束後，英雄生命值剩餘50%，額外生命值為100%，那回到村莊後，英雄會立即恢復至最大生命值，而額外生命值將減少為50%。



如果英雄生命值剩餘0%，額外生命值為100%，那麼回到村莊後，英雄會立即恢復至最大生命值，而額外生命值將減少為0%。



如果英雄生命值剩餘0%，額外生命值為50%，那麼回到村莊後，英雄的生命值會立即恢復至50%，而額外生命值將減少為0%。



英雄額外生命機制更多相關資訊：



會優先恢復英雄的生命值。英雄生命值達到100%後，系統才會開始恢復額外生命值。



額外生命值從0%恢復至100%所需時間與英雄生命值從0%恢復至100%所需時間相同。



這只會影響英雄進攻後回到村莊的生命值恢復，不會影響英雄在進攻期間的最大生命值。



額外生命機制於遊戲內是在英雄生命值旁以心形圖示顯示。額外生命機制恢復至100%時，心形圖示將出現「+1」字樣。



部落介面優化

首領和副首領可以看到部落稱員最近一次登入遊戲的大概時間。請留意，這項資訊顯示的時間只會精確到最近幾天，超過7天未登入的玩家，「一週前登入過」。



在部落資訊介面中，可以選擇查看部落成員的排序方式。



排序選項包括：



按獎盃數遞減



按大本營等級遞減



按職位排列



按上次登入時間 - 只有該部落的首領和副首領可以看到此選項



按近期增援遞減 - 只有該部落的部落成員可以查看



按近期收到的增援遞減 - 只有該部落的部落成員可以查看



按經驗等級遞減



在部落資訊介面中，每位部落成员都將顯示大本營圖示，表示其大本營等級。

此圖示將取代部落資訊介面原來顯示的經驗等級圖示。

此外，如果選擇部落成員按經驗等級遞減進行排序，會重新顯示成員的經驗等級。





平衡性調整

雷電飛龍的移動速度從每秒1.5格提升至每秒1.6格。



各等級攻城飛艇被摧毀時造成的傷害值從1000/1200/1400/1400降低至700/800/900/1000。



攻城烈焰車重製：

攻擊效果將從原本一次投擲3個烈焰精靈組成的單一炮彈調整為投擲3個單獨的烈焰精靈。

各等級攻城烈焰車的每次攻擊傷害值從675/725/775/825提升至675/750/825/900。

間接攻擊造成的濺射傷害降低。

各等級攻城烈焰車的燃燒最高每秒傷害值從180/200/220/240降低至120/140/160/180。

燃燒傷害遞增的速度大幅增加。

燃燒持續時間略微縮短。

攻城烈焰車AI優化，變得更加穩定。





AI優化

當目標距離較近時，地面部隊選擇攻擊位置時的隨機性降低。



移除攻城機器鎖定目標時的隨機性。



附近單位受到攻擊時，如果攻擊者離單位太遠，單位無法做出反應，將不會再出現強制重新鎖定目標的情況。



優化戰寵AI，不會再出現一直重新鎖定目標的情況。



部落競賽調整

完成部落競賽挑戰的提示訊息新增「新挑戰」按鈕：完成一項挑戰後，無論是位於家鄉還是建築大師基地，點擊這個按鈕可立即開啟部落競賽介面，選擇一項新挑戰。



音樂/音效音量滑桿

因應玩家需求，更新後可使用新增的音量滑桿單獨控制遊戲內音樂和音效的音量。



也許你已經有一段時間沒聽過遊戲內的音樂囉，在下次進攻時記得開啟音樂，感受戰場喧囂的氛圍吧！



黃金通行證調整

有人在黃金通行證到期後，或剛解鎖通行證卻還未解鎖1寶石快速增援時，不小心用了更多寶石完成增援嗎？即使是最厲害的首領也可能遇到這種情況，因此我們新增一個小功能，希望能夠避免這種不必要的煩惱。



如果獲取黃金通行證但尚未解鎖1寶石快速增援尊享福利，在使用寶石快速增援時，會收到提示訊息提醒你這次增援將花費超過1寶石。



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