部署後，蠻羊騎士會衝向她看到的第一個防禦建築，並摧毀擋住去路的城牆！她的首次衝鋒能對被擊中的目標造成額外傷害，同時還會降低目標的攻擊速度。衝鋒結束後，她將搖身一變，成為可跳過城牆的遠距離地面單位。

攻擊偏好：防禦設施



傷害類型：單體目標



目標：地面單位



所需空間：12



移動速度：22



訓練時間：1分鐘

聖誕奇襲法術

聖誕奇襲法術在本次更新中驚爆回歸。這次我們不僅提高了法術傷害，還為15級大本營玩家新增11級法術。聖誕奇襲法術將由聖誕野豬雪橇運送，將爆炸性禮物送往敵方基地，一起歡慶Clash聖誕節吧！



範圍：1格



隨機範圍：4格



轟炸次數：5次



所需空間：2



配置時間：6分鐘除了增加傷害，我們還降低聖誕奇襲法術的隨機性，讓它變得更加可靠。

單人模式全新關卡

在本次更新我們新增了15個單人模式全新關卡，讓玩家可以挑戰自我。這些全新關卡是為13本至15本的玩家所準備的，而最後5個關卡則是特別針對15本玩家所設計。

移位任意鏟優化！

大幅調整魔法物品移位任意鏟的功能。 當對特定障礙物使用移位任意鏟後，該障礙物便可永久移動。



可移動的障礙物能被收藏至陣型編輯器的倉庫中，也可以在不同的陣型中擺放在不同的位置。但要注意的是，它無法擺放在戰爭基地陣型中。 此外，即便被收藏到倉庫中，可移動的障礙物也會算在村莊生成障礙物的上限內。 可移動的障礙物也仍然可以被永久移除。不過當永久移除可移動的障礙物後，並不會退還移位任意鏟。



全新成就

這次更新中我們新增了4個全新成就。



打倒超多哥布林！ ： 完成單人模式關卡並獲取足夠的勝利之星

法術反制： 在多人遊戲中摧毀法術塔

巨石碑破壞達人： 在多人遊戲中摧毀巨石碑

叛逆小孩： 在單人模式關卡「皮卡媽媽大暴走」中擊敗皮卡媽媽

全新周期挑戰任務

我們為高本玩家新增了一些全新的周期挑戰任務。



使用龍騎士



使用雷電泰坦



使用召回法術



使用攻城氣球



使用攻城訓練營



使用攻城滾木車



使用攻城烈焰車



使用攻城鑽地機



摧毀法術塔



摧毀巨石碑



摧毀神盾勇者王座



全年齡友善部落

全年齡友善部落可以接收未滿16歲的玩家，而一般部落則適用於16歲以上的玩家。



在創建部落時可以選擇想要創建的部落類型。但是這個選擇將會是永久且無法變更的。



現有的部落會根據部落內有無低年齡玩家而自動分配部落類型。部落首領將會有一次改變部落類型的機會。如果部落類型由全年齡友善部落變更為一般部落，則該部落內未滿16歲的玩家會在不揭露其身分的情況下移出部落。



全年齡友善部落的聊天過濾器變得更嚴格了。



低年齡玩家無法加入也無法被邀請至一般部落。



首領之旅



大本營新增一個全新的按鈕，它會顯示你在上一個大本營等級已經解鎖的內容，也會預覽你之後能解鎖的新內容。這個功能可以幫助玩家了解升級村莊後可以使用的新內容。



平衡性調整

我們在這次更新中進行了一些平衡性調整。



巨石碑

百分比傷害降低



1級：由14%調整為12%



2級：由15%調整為13%



法術塔

施毒法術塔降低攻擊速度的效果由-35%調整為-25%。



猛毒蜥

尋找目標的範圍增加0.5格，讓牠比較不會忽略附近的單位和英雄。



部落首都中的骷髏飛桶

生命值提升



1級：由500調整為700



2級：由600調整為800



3級：由700調整為850



4級：由800調整為1050



5級：由900調整為1200



地下單位於地面上行走（不包含進攻半身冒出地面）的移動速度降低30%，會影響防守時的掘地礦工和造訪村莊時在兵營等地方看到的地下單位。



遊戲性調整和優化

皇室領地場景加入皇室主題的音樂。

9周年紀念場景的派對音樂加入更多合適的環境音效。



15級大本營的英雄戰寵加入睡覺與歡呼的動畫。



挖挖加入新的攻擊音效。



即使實驗室、星空實驗室和戰寵小屋正在升級中，仍然可以選擇並開始其中的升級項目。



商人調整 因為空間不足無法購買的商品現在會標示成灰色。

如果在商人處獲取的免費資源會超出你的儲存空間，則可以先領取一部分。

當先領取一部分免費資源時會跳出一個提示。



地下單位於地面上行走（不包含進攻半身冒出地面）的移動速度降低30%，會影響防守時的掘地礦工和造訪村莊時在兵營等地方看到的地下單位。



在預覽造型時，英雄造型的影子現在會隨著英雄的動作移動。



在預覽造型時，英雄造型在動畫期間無法轉動。



優化玩家在部落首都有關優先升級設定的體驗。



點擊戰鬥建築工人小屋會顯示在其治療範圍內的建築。



因為配製法術不再需要聖水，所以清除聖誕禮物障礙物所獲得的資源由5000聖水降低至1000聖水。



部落對戰聯盟賽中的白銀、黃金和大師聯盟賽種子部落的戰力要求提升，以避免過多的部落在初次參加部落對戰聯盟賽時被降級。



稍微調整首都內水面的特效。



為計算野蠻人攻城槌和攻城炮車中使用的野蠻人，而提升首都額外獎勵的計算精準度。



新增部落首都聲譽提升通知。



問題修復