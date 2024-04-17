首領們，大家好！
讓我們一起迎接喜怒無常的觸手更新！大家將能在下方找到本次更新的內容！
憤怒水母是可以飛行的戰寵，具有遠程攻擊能力，並會優先攻擊防禦建築。
憤怒水母的技能會「洗腦」你選擇的英雄，技能發動時，憤怒水母無法被鎖定為攻擊目標，因此不會受到傷害，並且技能發動期間不會觸發陷阱。
技能結束或跟隨的英雄被擊敗後，憤怒水母就會變成普通部隊，既可被攻擊也會觸發陷阱。
大本營達到16級，戰寵小屋達到10級便可解鎖憤怒水母。
以下是憤怒水母的相關數據：
|等級
|升級費用
|升級時間（小時）
|所需大本營等級
|技能持續時間（秒）
|1
|-
|-
|16（10級戰寵小屋）
|25
|2
|22.5萬闇黑重油
|72
|16（10級戰寵小屋）
|25
|3
|23.5萬闇黑重油
|96
|16（10級戰寵小屋）
|25
|4
|24.5萬闇黑重油
|120
|16（10級戰寵小屋）
|25
|5
|25.5萬闇黑重油
|144
|16（10級戰寵小屋）
|30
|6
|26.5萬闇黑重油
|168
|16（10級戰寵小屋）
|30
|7
|27.5萬闇黑重油
|192
|16（10級戰寵小屋）
|30
|8
|28.5萬闇黑重油
|192
|16（10級戰寵小屋）
|30
|9
|29.5萬闇黑重油
|192
|16（10級戰寵小屋）
|30
|10
|31.5萬闇黑重油
|192
|16（10級戰寵小屋）
|35
首領！如果你渴望擁有一個全面升級的村莊，那你就太幸運囉！現在，你可以將所有城牆升至17級。
此外，以下是16級大本營解鎖的所有全新等級及其升級費用和升級時間：
|名稱
|等級
|升級費用
|升級時間（小時）
|部落城堡
|12
|2,100萬金幣
|372
|建築工人小屋
|6
|2,000萬金幣
|360
|天鷹火炮
|7
|2,200萬金幣
|372
|巨石碑
|3
|37萬闇黑重油
|384
|戰寵小屋
|10
|2,150萬聖水
|384
|雪怪
|6
|2,100萬聖水
|360
|戈侖冰人
|8
|36萬闇黑重油
|372
|雷電泰坦
|4
|2,200萬聖水
|384
|攻城烈焰車
|5
|1,900萬聖水
|324
歡迎參加挑戰不中斷活動！
從4月18日起，你每天可以透過發起進攻來獲得挑戰中要求的摧毀率和勝利之星。
每天完成挑戰，收集獎勵並獲得更多聯盟賽資源獎勵。
如果你在規定時間內挑戰失敗，你的挑戰紀錄就會中斷。
但是你可以使用寶石從中斷處繼續挑戰，或者重新開始挑戰。
你還可以使用寶石提前開啟第二天的挑戰，藉此締造更長的不中斷紀錄。
所有大本營達到6級的玩家都可參加挑戰不中斷活動。
部落成員現在可以標記其他成員囉！在聊天中標記你的部落首領和所有部落成員，吸引他們的注意。
@部落：通知部落中的所有人
@首領：通知部落中的所有首領和副首領
@玩家名稱：通知指定的部落成員
玩家可以透過「設定>更多設定>通知設定>部落聊天標記」關閉接收通知。需要說明的是，這項設定不是跟隨裝置而是跟隨遊戲帳號，因此如果玩家有多個遊戲帳號，則每個帳號都需要單獨設定。此設定預設為開啟狀態。
全新部落城堡等級上限允許玩家請求兩台攻城機器的增援。具體規則如下：
玩家最多可請求兩台攻城機器，兩台攻城機器可相同或不同。
每位部落成員最多可以增援兩台攻城機器，具體取決於其部落特權。
也可以由兩位部落成員各增援一台攻城機器。
在戰鬥中，兩台增援的攻城機器會分別顯示在獨立欄位，即使是兩台一樣的攻城機器也是如此。
和部落首都一樣，現在也可以在建築大師基地中選擇專門的防禦陣型囉！
現在大家可以隨意布置使用中的陣型，而不會使自己在防守時陷於劣勢。
還可以防止他人僅透過參觀就能輕易複製你的防禦陣型。
防禦陣型必須包含使用中陣型裡放置的所有建築和陷阱。以下情況，防禦陣型會被自動取消選用：
直接編輯防禦陣型，且沒有放置所有建築和陷阱就儲存。
在使用中的陣型中放置了新的建築或陷阱。
從商店購買建築或陷阱
請注意，如果使用中陣型裡的障礙物擋住了防禦陣型裡的某些建築和陷阱，則防禦陣型會被暫時停用，但不會自動取消選用。在這種情況下，只需移除這類障礙物即可重新啟用陣型。
隨機出現的任務中，有部分建築大師基地任務的權重將減少，這代表可能會出現更多家鄉村莊的任務。
透過活動和大本營升級獲得的勝利之星獎勵加成，也會對礦石獎勵生效。
大守護者跟隨頭號殺手的機率降低。
英雄裝備「野蠻人玩偶」現在會顯示：召喚出的野蠻人獲得的狂暴效果持續時間和傷害值提升量。
實驗室會為哥布林研究工人新增顯示一個進度條。
大幅加強部落特權，讓每位玩家都能增援更多部隊：
|部落等級
|部隊增援上限
|法術增援上限
|攻城機器增援上限
|1-2
|6
|1
|1
|3
|8
|1
|1
|4-5
|10
|2
|1
|6-7
|20
|2
|2
|8
|30
|3
|2
|9以上
|50
|3
|2
修復移除障礙物產生的寶石數量比正常情況下少的問題。
現在英雄裝備「巨大火球」會對地面和空中單位都造成傷害，無論鎖定的目標是什麼類型。更新前，如果鎖定的是地面目標，巨大火球只會對地面的建築和部隊造成傷害，如果鎖定的是空中部隊，則只會對空中部隊造成傷害。
修復同時使用蔓生法術和隱形法術時出現的顯示錯誤問題。
修復使用冰凍法術或蔓生法術時，作用範圍內的陷阱仍然會隱藏的問題。
修復取消陣型編輯後，建築大師基地中建築底部和場景不匹配的問題。
略微調高飛行3D角色的生命值條。
空中模式的大守護者不會再跳過城牆。
修復村民的影子出現在建築頂部的問題。
神盾勇者啟用英雄裝備「加速藥水瓶」時，其攻擊造成傷害減少的情況。
在首都獎盃計算中，每次進攻的戰利品上限從5333提升至6100。
現在會根據部署單位的剩餘生命值調整防守獎勵。
16本村莊現在會獲得6個星光礦石（之前為5個）。
部落對戰戰敗的獎勵從43%提升為50%，部落對戰平局的獎勵從50%提升為57%，這個調整適用於獲得的資源和礦石。
35v35和45v45的部落對戰現已開放。
除大本營等級外，系統在配對時還會考慮英雄裝備對進攻實力的影響。
在選擇部落對戰成員的介面中，現在會顯示每位部落成員上次上線的時間。
部落對戰報名調整：
部落首領和副首領可以在部落聊天中發布部落對戰報名資訊。你可以在「開始對戰！」按鈕旁的戰爭地圖上進行操作。
部落聊天中同一時間只能有一個報名項目。
聊天中的報名功能僅適用於一般部落對戰，不適用於部落對戰聯盟賽和部落友誼戰。
每位部落成員都可以選擇參加或退出下一場部落對戰。
報名資訊可被釘選，直到下一場部落對戰開始才會被移除。
英雄裝備「加速藥水瓶」攻擊速度調整：
|等級
|更新前攻擊速度提升
|更新後攻擊速度提升
|9
|11%
|10%
|10
|12%
|11%
|11
|13%
|12%
|12
|13%
|12%
|13
|14%
|13%
|14
|15%
|14%
|15
|15%
|14%
|16
|16%
|15%
|17
|17%
|16%
|18
|17%
|16%