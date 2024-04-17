隆重推出全新英雄戰寵：憤怒水母！

憤怒水母是可以飛行的戰寵，具有遠程攻擊能力，並會優先攻擊防禦建築。

憤怒水母的技能會「洗腦」你選擇的英雄，技能發動時，憤怒水母無法被鎖定為攻擊目標，因此不會受到傷害，並且技能發動期間不會觸發陷阱。

技能結束或跟隨的英雄被擊敗後，憤怒水母就會變成普通部隊，既可被攻擊也會觸發陷阱。

大本營達到16級，戰寵小屋達到10級便可解鎖憤怒水母。

以下是憤怒水母的相關數據：

等級 升級費用 升級時間（小時） 所需大本營等級 技能持續時間（秒） 1 - - 16（10級戰寵小屋） 25 2 22.5萬闇黑重油 72 16（10級戰寵小屋） 25 3 23.5萬闇黑重油 96 16（10級戰寵小屋） 25 4 24.5萬闇黑重油 120 16（10級戰寵小屋） 25 5 25.5萬闇黑重油 144 16（10級戰寵小屋） 30 6 26.5萬闇黑重油 168 16（10級戰寵小屋） 30 7 27.5萬闇黑重油 192 16（10級戰寵小屋） 30 8 28.5萬闇黑重油 192 16（10級戰寵小屋） 30 9 29.5萬闇黑重油 192 16（10級戰寵小屋） 30 10 31.5萬闇黑重油 192 16（10級戰寵小屋） 35

等級上限提升和升級相關調整！

首領！如果你渴望擁有一個全面升級的村莊，那你就太幸運囉！現在，你可以將所有城牆升至17級。

此外，以下是16級大本營解鎖的所有全新等級及其升級費用和升級時間：

名稱 等級 升級費用 升級時間（小時） 部落城堡 12 2,100萬金幣 372 建築工人小屋 6 2,000萬金幣 360 天鷹火炮 7 2,200萬金幣 372 巨石碑 3 37萬闇黑重油 384 戰寵小屋 10 2,150萬聖水 384 雪怪 6 2,100萬聖水 360 戈侖冰人 8 36萬闇黑重油 372 雷電泰坦 4 2,200萬聖水 384 攻城烈焰車 5 1,900萬聖水 324

挑戰不中斷活動閃亮登場！

開始時間：4月18日16:00（台北/香港時間）

歡迎參加挑戰不中斷活動！

從4月18日起，你每天可以透過發起進攻來獲得挑戰中要求的摧毀率和勝利之星。

每天完成挑戰，收集獎勵並獲得更多聯盟賽資源獎勵。

如果你在規定時間內挑戰失敗，你的挑戰紀錄就會中斷。

但是你可以使用寶石從中斷處繼續挑戰，或者重新開始挑戰。

你還可以使用寶石提前開啟第二天的挑戰，藉此締造更長的不中斷紀錄。

所有大本營達到6級的玩家都可參加挑戰不中斷活動。

部落聊天標記功能！

部落成員現在可以標記其他成員囉！在聊天中標記你的部落首領和所有部落成員，吸引他們的注意。

@部落：通知部落中的所有人

@首領：通知部落中的所有首領和副首領

@玩家名稱：通知指定的部落成員

玩家可以透過「設定>更多設定>通知設定>部落聊天標記」關閉接收通知。需要說明的是，這項設定不是跟隨裝置而是跟隨遊戲帳號，因此如果玩家有多個遊戲帳號，則每個帳號都需要單獨設定。此設定預設為開啟狀態。

部落城堡可接受兩台攻城機器增援

全新部落城堡等級上限允許玩家請求兩台攻城機器的增援。具體規則如下：

玩家最多可請求兩台攻城機器，兩台攻城機器可相同或不同。

每位部落成員最多可以增援兩台攻城機器，具體取決於其部落特權。 也可以由兩位部落成員各增援一台攻城機器。

在戰鬥中，兩台增援的攻城機器會分別顯示在獨立欄位，即使是兩台一樣的攻城機器也是如此。

建築大師基地的防禦陣型！

和部落首都一樣，現在也可以在建築大師基地中選擇專門的防禦陣型囉！

現在大家可以隨意布置使用中的陣型，而不會使自己在防守時陷於劣勢。

還可以防止他人僅透過參觀就能輕易複製你的防禦陣型。

防禦陣型必須包含使用中陣型裡放置的所有建築和陷阱。以下情況，防禦陣型會被自動取消選用：

直接編輯防禦陣型，且沒有放置所有建築和陷阱就儲存。

在使用中的陣型中放置了新的建築或陷阱。

從商店購買建築或陷阱

請注意，如果使用中陣型裡的障礙物擋住了防禦陣型裡的某些建築和陷阱，則防禦陣型會被暫時停用，但不會自動取消選用。在這種情況下，只需移除這類障礙物即可重新啟用陣型。

部落競賽

隨機出現的任務中，有部分建築大師基地任務的權重將減少，這代表可能會出現更多家鄉村莊的任務。

遊戲性優化

透過活動和大本營升級獲得的勝利之星獎勵加成，也會對礦石獎勵生效。

大守護者跟隨頭號殺手的機率降低。

英雄裝備「野蠻人玩偶」現在會顯示：召喚出的野蠻人獲得的狂暴效果持續時間和傷害值提升量。

實驗室會為哥布林研究工人新增顯示一個進度條。

部落特權

大幅加強部落特權，讓每位玩家都能增援更多部隊：

部落等級 部隊增援上限 法術增援上限 攻城機器增援上限 1-2 6 1 1 3 8 1 1 4-5 10 2 1 6-7 20 2 2 8 30 3 2 9以上 50 3 2

問題修復

修復移除障礙物產生的寶石數量比正常情況下少的問題。

現在英雄裝備「巨大火球」會對地面和空中單位都造成傷害，無論鎖定的目標是什麼類型。更新前，如果鎖定的是地面目標，巨大火球只會對地面的建築和部隊造成傷害，如果鎖定的是空中部隊，則只會對空中部隊造成傷害。

修復同時使用蔓生法術和隱形法術時出現的顯示錯誤問題。

修復使用冰凍法術或蔓生法術時，作用範圍內的陷阱仍然會隱藏的問題。

修復取消陣型編輯後，建築大師基地中建築底部和場景不匹配的問題。

略微調高飛行3D角色的生命值條。

空中模式的大守護者不會再跳過城牆。

修復村民的影子出現在建築頂部的問題。

神盾勇者啟用英雄裝備「加速藥水瓶」時，其攻擊造成傷害減少的情況。

部落首都

在首都獎盃計算中，每次進攻的戰利品上限從5333提升至6100。

現在會根據部署單位的剩餘生命值調整防守獎勵。

部落對戰調整

16本村莊現在會獲得6個星光礦石（之前為5個）。

部落對戰戰敗的獎勵從43%提升為50%，部落對戰平局的獎勵從50%提升為57%，這個調整適用於獲得的資源和礦石。

35v35和45v45的部落對戰現已開放。

除大本營等級外，系統在配對時還會考慮英雄裝備對進攻實力的影響。

在選擇部落對戰成員的介面中，現在會顯示每位部落成員上次上線的時間。

部落對戰報名調整： 部落首領和副首領可以在部落聊天中發布部落對戰報名資訊。你可以在「開始對戰！」按鈕旁的戰爭地圖上進行操作。 部落聊天中同一時間只能有一個報名項目。 聊天中的報名功能僅適用於一般部落對戰，不適用於部落對戰聯盟賽和部落友誼戰。 每位部落成員都可以選擇參加或退出下一場部落對戰。 報名資訊可被釘選，直到下一場部落對戰開始才會被移除。



平衡性調整

英雄裝備「加速藥水瓶」攻擊速度調整：