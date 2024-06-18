大本營達到10級即可解鎖全新角色「建築工人學徒」，花費500寶石就可以永久僱用他。建築工人學徒來到你的村莊後，會在大本營耐心等待你的命令。
建築工人學徒可以加快玩家指定項目的升級速度，每23小時提供一次加速服務，每次持續1小時。
一旦建築工人學徒被指派工作，23小時的冷卻時間就會開始倒數計時。
升級建築工人學徒（最高可升至8級）會提高其工作效率，進而加快這個小時內升級項目的速度。
建築工人藥水不會對建築工人學徒生效。
建築工人學徒只能在家鄉村莊使用，且無法指派建築工人學徒協助鑄幣工坊中的鑄造項目。
德魯伊是全新推出的兵種，擁有獨一無二的機制：他一開始是可以治療友軍的地面單位；不過，在幾秒後或者被擊殺後，德魯伊就會變成一隻巨熊！
治療形態詳情：地面單位、可跳躍。
治療：發射會彈到附近其他友軍身上的遠程治療彈，治療彈最多可命中5個友軍單位，但不會彈到攻城機器上。德魯伊的治療可對地面和空中部隊生效，其治療彈可在地面部隊和空中部隊之間彈跳。
巨熊形態詳情：地面單位、移動速度緩慢、不可跳躍、生命值高。
近戰攻擊：近戰、攻擊防禦建築。
只有在巨熊形態時失去所有生命值後，德魯伊才會被徹底擊殺。
大本營達到14級且闇黑訓練營達到11級便可解鎖德魯伊。德魯伊共有4級，前2級在14本時解鎖，達到15本和16本時可分別再解鎖1級。
現在在第一次部署部隊、法術或英雄前，你可以選擇防守方的建築。
選取某個建築後，會標示該建築的同類建築。
選擇一座箭塔時，會選中並標示所有箭塔。
另外，選取一個英雄王座時，所有英雄王座都會被選取。
防禦建築會顯示其範圍和模式設定（如有）。例如：
地獄之塔會顯示為單一目標模式或多重目標模式。
迫擊炮會顯示其最小和最大範圍。
建築工人小屋會顯示其治療範圍。
法術塔會顯示其法術範圍。
被選取的建築還會顯示目前的等級！
資源儲存建築和資源生產建築則會顯示包含的戰利品數量！如果無法透過摧毀這些建築奪取資源，則會顯示其等級。
部落城堡則會顯示可召喚出多少空間的部隊。
達到12級的大本營還會顯示大本營武器的等級。
首領，想要來一次真正的軍隊實力測試嗎？在友誼戰和部落友誼戰中可選擇全新的困難模式，開啟難度更高的挑戰。該功能目前還在不斷完善中，我們將根據大家的回饋，在接下來的幾次更新中進一步優化。
玩家可以在建立友誼戰和部落友誼戰時，在選項框中開啟困難模式。
在困難模式中，防禦設施造成的傷害提升5%，進攻方英雄生命值減少10%，且每秒傷害值降低15%。
我們針對許多大本營等級，減少了大量項目的升級時間和資源費用，包括防禦設施、法術、英雄和戰寵。
如果你的某種礦石儲存量已滿，鐵匠鋪會顯示「已滿！」的氣泡框，並循環顯示儲存量已滿的礦石類型圖示。
部落城堡重建後，現在會預設為「正在休息」而不是「正在防禦」狀態。
調整了裝備的初始目標選擇，現在會考慮建築大小，而不是以建築的中心點為目標。這會降低巨大火球、追蹤神盾和尖刺足球鎖定錯誤建築的機率。
在建築大師基地發起進攻時，如果所選的防禦陣型被障礙物遮擋，玩家將收到提示。
玩家現在在多個帳號間切換時，可以對Supercell ID個人資料列表進行重新排序。
更新前，雪怪累計受到的傷害達到600時，會生成1個小雪怪，但如果雪怪一次受到1800傷害，也只會生成1個小雪怪。我們將其調整為：雪怪每受到600傷害就會生成1個小雪怪；如果雪怪一次受到1800傷害，它就會同時生成3個小雪怪。
修復遊戲載入時偶爾出現的錯誤提示，該提示為「金幣不是有效的獎勵類型」或「聖水不是有效的獎勵類型」。
彈跳法術和冰凍法術的持續時間會顯示在法術資訊介面，即便該法術無法繼續升級。