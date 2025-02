Cannoneer Launch (1v1 and 2v2):

Jan 1 - 8

๐Ÿ’ฃ Play with the new Tower Troop!

โš”๏ธ Challenge: Jan 5 -8

๐Ÿ† Reward: Banner Decoration



Cannoneer Draft (1v1 and 2v2): Jan 8 - 15

๐Ÿ’ฅ Draft the best decks using the new Cannoneer Tower Troop!

โš”๏ธ Challenge: Jan 12 - 15

๐Ÿ† Reward: Banner Frame



Valkyrie Evolution Draft (1v1 and 2v2): Jan 15 - 22

๐ŸŒช๏ธ Play with the new evolved Valkyrie!

โš”๏ธ Challenge: Jan 19 - 22

๐Ÿ† Reward: Banner Decoration



3 Elixir Mirror (1v1 and 2v2): Jan 22 - 29

๐Ÿชž Play with the same decks, but now everything costs 3 Elixir!

โš”๏ธ Challenge: Jan 26 - 29

๐Ÿ† Reward: Banner Frame



Dark Elixir (1v1 and 2v2): Jan 25 - Feb 5

๐ŸŒ€ Dark Elixir is flooding the Arena!

โš”๏ธ Challenge: Feb 2 - 25

๐Ÿ† Reward: Banner Frame & Decoration