Kannst du dich den Spielern vorstellen?

Hey, mein Name ist Jonah und ich bin 20 Jahre alt. Ich spiele Clash Royale seit der BETA und es ist bis heute mein absolutes Lieblings-Game. Nachdem ich einige Jahre sehr aktiv Clash of Clans gespielt habe, konnte ich mich in Clash Royale neu finden und bin von dem Spielkonzept immer noch absolut überzeugt. Durch Clash Royale bin ich auch zum Esport gekommen und durfte schon einige spannende Turniere kommentieren. Weil ich so eine gute Verbindung zum Esports habe, habe ich mich dazu entschlossen, nach meinem Abitur den Studiengang “Esports Management” anzunehmen und bin dort momentan im 3. Semester und versuche in spätestens 2 Jahren mit dem Studium fertig zu sein.







Seit wann bist du ein Content Creator?

Im Februar diesen Jahres bin ich 4 Jahre Content Creator. Alles begann 2018 mit Clash Royale, wo ich mich auch heute noch zuhause fühle. Ich bin gespannt wo mich die Reise noch hinführt.





Was magst du besonders an Clash Royale?

Ich liebe es, dass sich die Spiele innerhalb kürzester Zeit komplett in die andere Richtung entwickeln können und Spiele ganz knapp entschieden werden können. So bleibt fast in jedem Spiel eine Spannung, die man nur selten in Spielen findet.





Was ist momentan deine Lieblingskarte?

Meine momentane Lieblingskarte ist ganz klar der Goldene Ritter. Zum einen, weil er natürlich eine der neueren Karten ist, aber vor allem weil er theoretisch aus der eigenen Spielhälfte mit zum gegnerischen Königsturm dashen kann. Diese Karte bietet einfach einen enormen Spielspaß.





Wenn du ein Clash Royale-Charakter wärest, welcher wäre das?

Ich würde mich auf jeden Fall für einen Drachen entscheiden um grundsätzlich ein paar Bodeneinheiten direkt überlegen zu sein. Außerdem stelle ich es mir extrem cool vor, einfach in meiner Lieblingsarena zu fliegen.





Hast du Tipps für Spieler?

Wichtig ist, immer Spaß am Spiel zu haben. Und ganz wichtig: Übung macht den Meister. Ihr werdet nicht direkt der beste Spieler sein, weshalb ihr auf jeden Fall am Ball bleiben müsst, um neue Decks kennenzulernen und neue Decks auch spielen zu können.





Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine. Gibt es eine Clash Royale-Weisheit, die du gerne deinem früheren Ich mitteilen würdest?

Ich denke ich hätte mich selbst eher vor dem Infernoturm gewarnt, der mich gerade als Golem Spieler häufig verzweifeln ließ.





Hast du schon selber eigene Kartenideen gehabt?

Tatsächlich ja. Ich nenne die Karte den “fliegenden Funki”. Also eine fliegende Karte welche so krass aussieht wie der Sparky und auch noch soviel Schaden mit einem Schuss machen könnte. Neben dem Ballon, welcher schon ganz guten Schaden macht, würde ich mich über solch eine Karte extrem freuen. Ansonsten bin ich gespannt, was das Clash Royale Team noch alles für 2022 geplant hat und ob wir noch neue Einheiten in der Arena sehen werden.





Welches deiner Videos magst du selbst am liebsten?

Eins meiner Lieblingsvideos ist auf jeden Fall “Tipps & Tricks für jede Arena”. In dem Video steckt extrem viel Arbeit und ich denke, dass ich gerade einigen Clash Royale Anfängern damit sehr gut weiterhelfen kann: