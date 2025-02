Hallo SML! Kannst du dich den Spielern vorstellen? Wann hast du angefangen, Clash Royale zu spielen?

Hallo, mein Name ist See-ming Lee, aber die meisten Leute kennen mich unter meinen Initialen SML. Ich bin der Gründer von RoyaleAPI.

In meinem Berufsleben bin ich User Experience (UX) Designer und Technologe. Seit mehr als 25 Jahren arbeite ich an der Schnittstelle von Kunst und Technologie im Bereich der interaktiven Medien. Ich habe 1999 meinen Abschluss in Yale gemacht, was ein Hinweis darauf ist, wie alt ich bin, wobei das Alter natürlich keine Rolle spielt. Derzeit lebe ich in Hongkong, habe aber 17 Jahre lang in den USA gelebt. Das erste Mal habe ich Clash Royale 2016 während eines Urlaubs in Schottland gespielt, und der Rest ist Geschichte...

Was ist RoyaleAPI?

RoyaleAPI ist eine Website, die wir aufgebaut haben, um Spielern auf unzählige Arten zu helfen und ihr Clash Royale-Erlebnis zu verbessern. Wir haben eine Vielzahl von Tools, die allen Spielern helfen, vom Anfänger bis zum Weltklasse-Profi.

Neue Spieler nutzen in der Regel die einfacheren Funktionen, wie z.B. die Anzeige der kommenden Truhen.

Fortgeschrittene Spieler und CR-Veteranen tendieren dazu, tiefer in die Materie einzusteigen, indem sie fortgeschrittenere Funktionen wie unsere Clankrieg-Tools nutzen oder sich über Spiel-Updates auf dem Laufenden halten.

Die Profis vertrauen auf unsere Esports-Datenbank, um alle relevanten Erfolge ihrer Karriere zu protokollieren. Darüber hinaus haben wir uns in der kompetitiven Szene als die beste Anlaufstelle etabliert, und unsere Dienste sind für alle professionellen Spieler oder Analysten, die auf jeder Ebene erfolgreich sein wollen, von den Semi-Profis bis hin zur millionenschweren Clash Royale Liga, unverzichtbar.

Was würdest du sagen, ist der Hauptzweck von RoyaleAPI?

Ich sehe RoyaleAPI als das Schweizer Taschenmesser von Clash Royale. Unser Ziel ist es, jedem Spieler, egal ob Gelegenheits- oder Profispieler, die Werkzeuge an die Hand zu geben, die er braucht, um das Spiel zu spielen, zu lernen und zu beherrschen. Wir haben uns darauf spezialisiert, großartige Decks zu finden, vielleicht der wichtigste Aspekt von Clash Royale. Unser umfassendes Angebot deckt sowohl den Deckbedarf für Ranglisten als auch die Vielfalt der Decks ab, die benötigt werden, um besondere Herausforderungen so einfach wie möglich zu gestalten.

Wie bei den meisten Kartenspielen ist ein gutes Deck die Grundlage für eine erfolgreiche Strategie, und wir können mit Stolz sagen, dass viele Spieler RoyaleAPI bei der Suche danach vertrauen.

Wie hat es angefangen?

Offiziell ist das Gründungsdatum von RoyaleAPI der 28. Juli 2017 - das ist das Datum, an dem die erste Codezeile in unser Git Repo eingecheckt wurde. Wir nähern uns also unserem 5-jährigen Jubiläum!

Im Sommer 2017 haben wir ein öffentliches API-Tool veröffentlicht, mit dem jeder benutzerdefinierte Anwendungen für das Spiel entwickeln kann. Das größte Projekt, das aus der ursprünglichen API hervorging, war unsere Flaggschiff-Website: RoyaleAPI.com - ein Proof-of-Concept für die Datenanalyse. Die Website diente als Mittel zur Förderung neuer Projekte und zur Demonstration der Leistungsfähigkeit unserer API. Im Laufe der Zeit haben wir eine unübertroffene Datenbank mit analytischen Daten entwickelt, um die Casual- und Competitive-Community zu unterstützen.

Schließlich veröffentlichte Supercell eine offizielle API, und obwohl dies unseren API-Service überflüssig machte, war unsere Website für viele Spieler immer noch nützlich. Wir erkannten, dass wir weiter daran arbeiten konnten, um Funktionen zu entwickeln, die niemand sonst entwickeln konnte, und das haben wir seitdem getan.

Wie viele Leute arbeiten an RoyaleAPI?

Unser Team besteht aus zwei Kernmitgliedern und einer riesigen Liste von Freiwilligen. Ich bin die einzige Person, die Vollzeit an dem Projekt arbeitet. Alpe123 (Alvaro Peña), unser Director of Esports, verbringt etwa 20 Stunden pro Woche mit der Seite. Andere Mitglieder des Kernteams nehmen an wichtigen Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen teil. Außerdem arbeiten wir mit mehreren Datenwissenschaftlern an datenintensiven Projekten und einem großen Team von Übersetzern zusammen, die dabei helfen, unsere Website in 14 verschiedene Sprachen zu übertragen.

Was ist deine Lieblingsfunktion oder -komponente von RoyaleAPI?

Am stolzesten bin ich auf die monatliche Infografik zu den Balanceänderungen, die ich vor ein paar Jahren für die gesamte Community erstellt habe. Bevor wir den Trend zu einer Zusammenfassung in einem einzigen Bild starteten, hatten viele Ersteller Balanceänderungen mit Vorher/Nachher-Animationen dargestellt. Diese Videos sind zwar auf der Mikroebene nützlich, aber ich finde, dass die Makrosicht oft fehlt. Die Beliebtheit dieses Einzelbildes zeigt sich an den Tausenden von Bewertungen, die es in den sozialen Medien erhält, sowie an einer Vielzahl von Weiterleitungen.

Ich habe auch damit begonnen, jeden Monat kurze Videos über die kommenden Jahreszeiten zu drehen. Obwohl Videos traditionell nicht zu unseren Hauptinhaltskanälen gehören, habe ich meine Leidenschaft für Animationen einfließen lassen, um ein komprimiertes Video zu erstellen, das in der Regel weniger als zwei Minuten dauert und einen Überblick über die kommende Saison gibt.

In Bezug auf die funktionalen Funktionen der RoyaleAPI bin ich am meisten stolz darauf, dass ich mehrere einzigartige Funktionen entwickelt habe, die sonst niemand anbietet: