1000 Clasher haben sich für die Qualifier angemeldet, nur acht haben es in die Gruppenphase geschafft! Die besten vier stehen am 9. November auf der Bühne und kämpfen um 7.000,- € Preisgeld. Erlebt eSports wie in Katowice Live im Herzen Österreichs.



Alle weiteren Infos findet ihr auf A1eSports.at!

Wir sehen uns am 9. November in der Gösserhalle Wien,



Dein Clash Royale Team