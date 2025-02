Im Rahmen des Finales der A1 eSports League Austria – Rise of the Legends, am 15. Juni im Wiener Gasometer findet das größte Clash Royale Community-Treffen Österreichs statt! Trefft die Kommentatoren Jo Jonas, OwnedBySchwitzer und FreiZeit, die Finalisten der A1 eSports League und hunderte andere Clasher! Schnappt euch eure Clanmitglieder und nutzt die Chance Gleichgesinnte aus ganz Europa kennenzulernen!