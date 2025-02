Werden Sie jemals Champions wie Kampfmaschine, Barbarenkönig oder sogar den Großen Wächter ins Spiel bringen? u/KiNgCrAyTh

Alles ist möglich!

Wann werden wir Starpunkte für die Champions verwenden können? u/Edwxrdx

Das ist definitiv etwas, das wir machen wollen, aber wir können nicht sagen, wann.

Gibt es einen Hinweis auf eine neue Karte? Werden wir in diesem Jahr einen neuen Champion haben? u/elmigzzz

Ja! Mindestens (!) ein neuer Champion wird dieses Jahr die Arena betreten.

Wird es einen Champion-Joker oder eine Handelsmarke geben? u/stophatingfortnut

Wir wollen irgendwann einmal magische Gegenstände für Champions herausbringen, ja.

Denkt ihr, dass ihr Champions wie CoC eigene Skins hinzufügen werdet, entweder im Pass Royale oder im Shop? u/SenyorFred

Skins sind eine knifflige Sache. Das Spiel ist eigentlich komplett in 2D, es gibt überhaupt kein 3D in Clash Royale. Wenn die Künstler einen Skin für eine Einheit wie Star Level 3 erstellen, müssen sie die Figur Bild für Bild und aus jedem möglichen Winkel neu erstellen. Das kostet eine Menge Zeit.

Die Helden in Clash of Clans sind in 3D, deshalb ist es einfacher und schneller, spezielle Skins zu erstellen. In Clash Royale sind die Champions auch in 2D.

Wir sagen also nicht, dass es nie passieren wird, aber wahrscheinlich nicht in naher Zukunft. Wir werden zuerst an ihren Star-Levels arbeiten!