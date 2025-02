Die Clash Royale League World Finals kehren vom 3. bis 5. Dezember zurück!

Die besten Spieler kämpfen um den Titel des CRL-Weltmeisters und einen Teil des Preispools in Höhe von $1.020.000!



Seit Februar werden jeden Monat die Top-1000-Spieler jedes Trophy-Rennens eingeladen, um am monatlichen Qualifikationsturnier der Clash Royale League teilzunehmen. Die Top 8 jedes Qualifiers traten in einem monatlichen Finale gegeneinander an, um sich in der Wettbewerbs-Bestenliste der Saison nach oben zu kämpfen.

Nachdem das Monatsfinale im September abgeschlossen ist, kommen die 24 besten Spieler der Bestenliste direkt in das Clash Royale League-Weltfinale, wobei die Spieler auf den Positionen 25-56 in einem Last Chance Qualifier um die letzten 8 Plätze im Weltfinale gegeneinander antreten müssen!

Der Last Chance Qualifier wird vom 30. bis 31. Oktober um 14:00 Uhr UTC auf den Clash Royale Esports YouTube und Twitch Kanälen ausgetragen. Verpasse den LCQ nicht um herauszufinden, wer es ins Weltfinale schafft!

Folge den Esports Royale auf Twitter und Instagram und besuche auch die Esports News im Spiel, um immer auf dem neuesten Stande zu bleiben!

Wir sehen uns am 3. Dezember in der World Finals Arena!

Das Clash Royale-Team