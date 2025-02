Wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinien!







Wir haben viel harte Arbeit in unsere neuen Datenschutzrichtlinien gesteckt, um sie für dich leichter verständlich zu machen. Wir konnten sie so um mehr als die Hälfte kürzen! Diese Aktualisierung ändert nichts daran, wie deine Daten verarbeitet werden. Sie dient nur der Vereinfachung unserer Richtlinien. Bitte nimm dir einen Moment Zeit und lies dir die neuen Datenschutzrichtlinien durch. Du findest sie hier und auf supercell.com sowie in den Einstellungen im Spiel.







Ab dem 25. Mai 2018 gelten für die Nutzung des Dienstes die neuen Datenschutzrichtlinien.