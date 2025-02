Das Ziel in Fantasy Royale ist es, die höchstmögliche Anzahl an Kronen zu sammeln. Für jede Krone, die einer deiner Spieler in den CRL World Finals holt, wird auch dir eine Krone gutgeschrieben!



Wer kriegt Belohnungen?

Alle Fantasy-Royale-Spieler bekommen ein GRATIS-EMOTE, indem sie einfach nur teilnehmen!