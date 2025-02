„Der König der CRL Asien“ genannt, PONOS Sports ist auf dem Weg nach Tokio in der Hoffnung, dass sie den Rest der Welt mit ihrem vielseitigen und sehr erfahrenen Team dominieren können. Mit Spielern wie Mikan Bouya und Fuchi auf ihrere Seite, werden ihre Gegner eine gute Strategie brauchen um PONOS Sports von allen möglichen Seiten anzugreifen.

Profi und Content Creator – Mikan Bouya: Spezialisiert in Duokampf-Dominanz und King of the Hill (KOH)-Eliminierungen.