Wenn du die kompetitive Liga erreichst, wird dein Startrang von deinem Fortschritt auf dem Trophäenpfad abhängig sein.

Danach ergibt sich dein Rang durch deine Leistung in Retro-Royale – ganz wie bei der Duo-Rangliste und beim Legendenpfad. Sammle mehr und mehr Siege an, um in der Rangliste aufzusteigen und deine Retro-Expertise unter Beweis zu stellen!

Retro-Royale wird nicht für Testspiele verfügbar gemacht werden, also koste das Ereignis voll aus, solange es läuft!