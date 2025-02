Der Pass Royale wurde kaum verändert, seit er 2019 eingeführt wurde – ist es wirklich schon so lange her? Im nächsten Update verpassen wir ihm also eine wohlverdiente Überarbeitung.

Die Belohnungsstufen werden jetzt in drei Versionen des Pass Royale aufgeteilt und jede bietet ihre eigenen freischaltbaren Belohnungen!



Es wird die Stufen GRATIS, GOLD und DIAMANT geben.

Unser Ziel hierbei ist es, dass sich das Kaufen des Pass Royale noch mehr lohnt. Außerdem sorgen wir dafür, dass Spieler die Belohnungen, die sie brauchen, auch erhalten können. Daher fügen wir der GRATIS-Stufe unsere neuen Saisonmarken hinzu.