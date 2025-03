Das Sparschweinchen wurde in den Shop verlegt.

Die Auswahl von Designgegenständen wurde verbessert: In der Sammlung wird jetzt dein gewählter Turmskin angezeigt und du kannst deine Designs über eine neue Option zum Bearbeiten einfacher festlegen.

Alle Karten, die drei oder mehr Einheiten in einer Formation erscheinen lassen, bringen sie nun je nach der Seite der Arena korrekt gespiegelt aufs Schlachtfeld (Königsrekruten, Königsschweinchen, Wächter, Rabauken, Kobolde, Barbaren, Skelettarmee, Skelettfass, Zappys, Fledermäuse, Lakaien und Lakaienhorde).

Die Werte der Karten steigen auf allen Seltenheitsgraden einheitlicher an.

Es wurden verschiedene Szenarien behoben, in denen die Jägerentwicklung ihr Netz nicht gegen andere Einheiten verwendete.

Es wurden verschiedene Szenarien behoben, in denen Einheiten grafisch in der Luft oder am Boden steckenblieben.